2018 в науке: важные прорывы в медицине и прогресс на Марсе

Одним из наиболее ярких аспектов научно-технического развития в 2018 году стало появление Китая в качестве прямого лидера - в областях от генной инженерии до космических миссий. В более широком смысле наука продолжила свою интернационализирующую тенденцию, когда более мелкие игроки, такие как ОАЭ и КСА, участвовали в крупных проектах (спутники и космические зонды), наряду с США, Европой, Россией, Индией, Японией и другими. В космосе Марс был основной областью прогресса, в то время как в науке многие из наиболее важных достижений были достигнуты в области медицины. Но, конечно, был ряд примечательных и интригующих разработок в других областях науки и техники.

В медицине большие прорывы были сделаны в стволовых клетках. Во-первых, два почти слепых человека получили экспериментальную терапию стволовыми клетками, которая оказалась успешной. Пациенты не были полностью слепыми, но постепенно теряли зрение до такой степени, что не могли читать. Этот вид лечения все еще очень предварительный и требует дальнейших испытаний, но он может оказаться новой важной процедурой для офтальмологии, потенциально такой же распространенной, как хирургия катаракты.

Другими успешными применениями терапии стволовыми клетками было лечение серповидноклеточной анемии и рассеянного склероза, двух разрушительных заболеваний, которые влияют на кровь, иммунную систему, спинной мозг и мозг.

С другой стороны, медицинским исследователям удалось устранить разрушение, вызванное болезнью Альцгеймера, в мозге пациентов. Это было сделано путем сравнения нейронов (клеток мозга) от здоровых доноров с нейронами, развитыми из стволовых клеток, собранных у пациентов с болезнью Альцгеймера. Сравнение показало, что конкретный ген ответственен за развитие болезни, продуцируя нейрон-повреждающий белок. Затем был разработан метод изменения структуры этого белка, что, в свою очередь, предотвратило развитие болезни. Этот результат чрезвычайно обнадеживает, хотя все еще находится на ранних стадиях, но, по крайней мере, он дает представление о первопричине или об одной из первопричин болезни Альцгеймера.

Последний важный прорыв в области медицины, который я хотел бы осветить, - это успех врачей Гарвардской медицинской школы в борьбе со старением мышей. Это было сделано путем повышения уровня молекулы под названием NAD, которая важна как для выживания, так и для старения. Как только уровни NAD были увеличены у старых мышей (с помощью пищевых добавок), их клетки восстановили силу, и у мышей улучшилось общее состояние здоровья. Этот путь может или не может применяться к людям, но это многообещающее направление для медицинских исследований, особенно в отношении таких заболеваний, как рак и болезнь Альцгеймера.

Однако в медицине произошло одно очень тревожное событие в конце года. Китайский исследователь выполнил явно несовершенную процедуру изменения генов на эмбриональных клетках человека и имплантировал их в матку матери для доношенной беременности и родов. Разумеется, разразился огромный скандал. Действительно, исследователь не только не консультировался с научным сообществом о своей работе, но он также игнорировал недостатки и приступил к имплантации без полного знания, понимания. Он даже проигнорировал предупреждения нескольких международных научных организаций против изменения передаваемых человеческих генов, процедуры, которая запрещена странами во всем мире. Надеемся, что этот скандал предотвратит проведение подобных экспериментов в будущем.

Другая важная область науки, в которой в этом году был достигнут важный прогресс, - это космос, особенно Марс.

Сначала на красной планете были обнаружены лед и жидкая вода. Некоторое время астрономы знали, что на Марсе много льда, как на его поверхности, так и под ней, особенно в полярных регионах. Однако камера на борту американского орбитального разведывательного аппарата увидела новые территории. Самое главное, что лед оказался довольно чистым. Параллельно с этим радиолокационный инструмент на борту другого орбитального аппарата, European Mars Express, обнаружил большое подземное водное озеро шириной около 20 километров и глубиной 1 метр. Эти два открытия очень перспективны для будущих планов человеческих поселений на Марсе, так как вода будет необходима для питья и выращивания сельскохозяйственных культур.

За этими позитивными марсианскими событиями в конце ноября последовала успешная посадка InSight, который будет изучать геологическую активность планеты. В следующем стартовом окне для красной планеты, в июле 2020 года, ОАЭ отправят свой зонд Amal / Hope, NASA - свой космический корабль Mars 2020, а Китай - свою собственную миссию 2020 Mars.

Мы ожидаем миссий SpaceX на Марс. SpaceX, основанная Элоном Маском, продолжает добиваться впечатляющих успехов. После успеха в создании одной, а затем двух ракет, летающих в космос, возвращающихся и приземляющихся в вертикальном положении, компания провела первый полет своей самой мощной ракеты и одной из самых больших когда-либо, Falcon Heavy.

Между тем, анализ данных, собранных за один год пребывания Скотта Келли в космосе (с 2015 по 2016 год), показал, что невесомость может навсегда изменить экспрессию генов, что может быть как положительным, так и отрицательным для космонавтов и жизни в космосе.

Как всегда, исследование космоса открыло много сюрпризов и интриг: от самой большой пары черных дыр, сливающихся и посылающих гравитационные волны на расстоянии миллиардов световых лет, до этого таинственного объекта под названием Оумуамуа, который ненадолго посетил нашу солнечную систему и заставил нас задуматься о том, что это было. Действительно, его траектория быстро показала, что он вышел из-за пределов нашей солнечной системы, но его размер (около 200 метров) оставил его природу открытой для различных возможностей. Это может быть комета, астероид? Однако, пока астрономы проводили наблюдения и расчеты, пытаясь определить его природу, Оумуамуа резко ушел за пределы Солнечной системы. Было ли это из-за какого-то извержения газа, которое продвигало его вперед, или это был признак искусственного движения, таким образом указывая на инопланетную природу? Мнений и статей было много, без однозначного ответа.

У космических энтузиастов есть предчувствие, что должно произойти что-то большое: пилотируемая миссия на Марс или, возможно, даже открытие внеземной жизни, будь то примитивные (бактерии или растения) или продвинутые (разумные существа). Мы будем проверять новости из астрономии и космоса.

В других областях науки и техники искусственный интеллект продолжает стремительно развиваться, завоевывая области, которые до недавнего времени казались исключительно человеческими. Действительно, что мы должны делать с программами искусственного интеллекта, которые достигают лучших результатов, чем люди, в тестировании на чтение и понимание в университете?

Еще одна важная область технологий - это возобновляемые источники энергии: исследователи в Китае установили новый рекорд для фотоэлектрических (солнечных) элементов, повысив их эффективность до 17,3%.

Это подводит меня к завершению этого обзора идеей, с которого я начал: необычайный прогресс, достигнутый Китаем в области науки и техники за последние годы. В прошлом году Китай открыл самый большой радиотелескоп, когда-либо созданный людьми, диаметром около 500 метров (да, полкилометра); в этом году он послал космический корабль на другую сторону Луны. В более общем плане, отчет Национального научного фонда США показал, что в настоящее время Китай публикует больше научных работ ежегодно, чем любая страна, включая США, хотя последняя по-прежнему лидирует в области исследований и разработок (R & D). И кроме одного лауреата по медицине, китайским ученым еще предстоит получить Нобелевские премии.

Наука продолжает удивлять нас своими открытиями и достижениями, от генов до черных дыр. А поскольку искусственный интеллект вторгается во все ниши технологий и человеческой деятельности, в ближайшие годы будут достигнуты невообразимые успехи. Давайте подготовим наших детей и студентов к активному участию в этом удивительном мире.

Nidhal Guessoum

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