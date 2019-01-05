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опубликовано редакцией на Переводике 05.01.19 21:41
переводчик bachmatov1988;
   
 

В России в г.Москва по подозрению в шпионаже задержан гражданин США

задержание.jpg

Арест произошел на фоне уже напряженных отношений между Москвой и Западом.
Фото: Stanislav Krasilnikov/Tass

Должностные лица США требуют предоставления им доступа к их гражданину в связи с тем, что ФСБ возбудила уголовное дело по факту «акта шпионажа».

Должностные лица США требуют предоставления им доступа к гражданину США, который был задержан в России по подозрению в шпионаже, и заявляют, что ожидают от Кремля соблюдения обязательств, предусмотренных Женевской конвенцией.

Заявление Госдепа США было сделано через несколько часов после того, как служба внутренней безопасности России заявила, что гражданин США был арестован в пятницу «при проведении шпионской акции».

ФСБ, приемник советского КГБ, сделал заявление, опубликованное на русском языке, о том, что было возбуждено уголовное дело «по статье 276 УК РФ (шпионаж)». Имя задержанного гражданина США было переведено как Пол Уилан, однако не было никаких подробностей, в том числе доказательств характера предполагаемого шпионажа.

Ссылаясь на соображения конфиденциальности, правительство США отказалось подтвердить имя задержанного гражданина США.

Этот инцидент может вызвать серьезные дипломатические последствия для уже напряженных российско-американских отношений. Люди, осужденные в России за шпионаж, получают тюремное заключение от 10 до 20 лет.

В понедельник пресс-секретарь Госдепа США заявил, что был уведомлен о задержании министерством иностранных дел России. Пресс-секретарь также предположил, но не подтвердил, что Соединенным Штатам еще не был предоставлен доступ к задержанному.

Госдеп США заявил, что в соответствии с Венской конвенцией Россия обязана предоставить США консульский доступ к задержанному. «Мы запросили предоставление доступа и ожидаем, что власти России его предоставят».

Арест произошел в то время, когда прокуратура США расследует попытки России повлиять на президентские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа.

Пока еще далеко не ясно, связан ли арест с расследованием в США, этот шаг Москвы был сделан после того, как в США в декабре 30-летняя россиянка, живущая в США, признала себя виновной в тайной деятельности в качестве агента Кремля. Мария Бутина, признавшая себя виновной после отбытия срока одиночного заключения в американской тюрьме, поддерживала контакты со старшими должностными лицами и политиками Республиканской партии и пыталась внедриться в Национальную стрелковую ассоциацию. Она также предоставляла информацию об американских политиках представителю правительства России.

Владимир Путин заявил, что «никто» в российских разведывательных структурах не знает Бутину. Однако ее арест и ведение ее дела стали болезненной темой для российско-американских отношений. До того, как она признала себя виновной в том, что является иностранным агентом, Бутину неоднократно, не менее шести раз  в тюрьме посещали представители консульства России. Кроме того, ее дважды обсуждали на переговорах между Майком Помпео, Госсекретарем США, и его российским коллегой Сергеем Лавровым. Хэштег #FreeMariaButina также использовался на официальной странице Кремля в Twitter, а пророссийское информационное агентство Russia Today опубликовало несколько статей о ней.

Об аресте гражданина США в России было объявлено вскоре после того, как Путин выразил желание улучшить в 2019 году отношения с США, спустя год, когда дипломатические отношения между Западом и Россией были самыми холодными после окончания холодной войны.

Британия выслала 23 российских дипломатов по обвинению в том, что в марте Кремль стоял за нападением с использованием «новичка» на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, в Уилтшире. Россия отрицала какое-либо участие в отравлении, и, в качестве ответной меры, отправила домой такое же количество сотрудников британского посольства.

В октябре департамент юстиции США обвинил 7 граждан России в том, что они являются сотрудниками военной разведки России, предъявив им обвинение в хакерских действиях и в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения. Четыре человека из этой же группы были высланы из Нидерландов в апреле, после того как были зафиксированы их попытки взломать сайт Организации по запрещению химического оружия.

Однако в своем новогоднем письме Трампу Путина заявил, что Москва готова к диалогу по «широкой повестке дня». По заявлению Кремля в письме Путина подчеркивалось, что российско-американские отношения являются «наиболее важным фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности».

Есть небольшие признаки улучшения отношений между Россией и Соединенным Королевством: посольство России в Лондоне в пятницу заявило, что Москва и Лондон договорились о возвращении отдельных должностных лиц в соответствующие посольства.

В посольство США в Москве было невозможно незамедлительно обратиться за комментариями в понедельник, праздничный день в России.


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теги: Владимир Путин, Россия, США, шпионаж  
   
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