опубликовано редакцией на Переводике 11.01.19 15:05 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;

"Back to the USSR: How to Read Western News" “Strategic Culture Foundation” , - 08 января 2019 г. Назад в СССР: как читать западные новости Герои «Посмертных записок Пиквикского клуба» Диккенса посещают вымышленный городок Итенсуилла, чтобы понаблюдать за выборами кандидатов от «Синей партии» и «Желтой партии». У каждой партии есть своя собственная газета: «Eatanswill Gazette» целиком посвящена восхвалению благородных синих и критике коварных и злых желтых; Eatanswill Independent также страстно относится к противоположной стороне каждого вопроса. Ни один желтый не мечтал бы прочитать «этот гнусный и оскорбительный Gazette», ни синий - «этот фальшивый и непристойный Independent». Как обычно у Диккенса, все как преувеличено, так и точно. Газеты раньше были поразительно пристрастными до того, как была создана «журналистика». Вскоре последовали школы журналистики, журналистская этика и журналистская объективность: «настоящая журналистика», как они любят ее называть. «Журналистика» стала профессией, позолоченной академической мишурой; больше не убежище недоучек, пьяниц, неудачников, начинающих романистов и магнатов, таких как Лорд Коппер, которые знают, чего хотят, и платят за это. Но, несмотря на притязания на объективность и стандарты, Лорд Копперс и Итенсуилла все еще присутствовали. Тем не менее, были предприняты более или менее серьезные усилия, чтобы добыть факты и сбалансировать историю. И Лорд Копперс приходил и уходил: великие газетные империи росли и падали, и на самом деле было множество разных владельцев и новостных изданий. Все было достаточно разнообразно, чтобы читатель, который не был ни синим, ни желтым, мог сформировать свое представление о происходящем. В Советском Союзе новости контролировались; не было «свободной прессы»; был один владелец, и темы только немного отличались: армейская газета, партийная газета, правительственная газета, газеты для людей, интересующихся литературой или спортом. Но все они говорили одно и то же касательно крупных тем. Были две главные газеты – «Правда» и «Известия». Быстро появилась шутка, что в «Правде» нет правды, а в «Известиях» нет новостей. Все было довольно тяжеловато: много толстых капиталистов в цилиндрах и мешки с деньгами; проблем здесь нет, проблемы есть там. И это была не очень успешная пропаганда: большая часть аудитории верила, что советские СМИ лгали как о СССР, так и о Западе. Но время идет, и хотя тридцать лет назад 50 корпораций контролировали 90% американских новостных СМИ, сегодня это не очень разнообразная шестерка. В результате, по многим вопросам существует мономнение: какой-нибудь западный новостной источник сообщал, скажем, об этих десяти истинах? Люди в Крыму счастливы, что они в России. США и их фавориты дали большое количество оружия сторонникам джихада. Выборы в России отражают народное голосование. В Украине действительно есть пугающее количество хорошо вооруженных нацистов. Асад довольно популярен в Сирии. США и их фавориты разбили Ракку в клочья. Официальная история Скрипаля имеет очень мало смысла. Украина намного хуже, по любым меркам, сейчас, чем до майдана. У России фактически было несколько тысяч военнослужащих в Крыму до Майдана. Есть документальный фильм, разоблачающий Браудера, который он не показывает людям. Я мог бы легко придумать еще десять. На последних страницах есть какой-то крошечный кусочек информации, так что можно претендовать на объективность, но большинство западных читателей СМИ ответили бы, что все это не так; никогда об этом не слышали. В западных СМИ многие темы освещаются единодушно. Время от времени происходит скандал, который показывает, что «журналисты» щедро вознаграждены за написание историй. Но после откровений, признания предвзятости СМИ-корабль спокойно плывет (хотя и теряет пассажиров). Освещение некоторых тем почти на 100% ложно: выделяются Путин, Россия, Сирия и Украина. Но также большая часть информации о Китае и Иране. История о российском сговоре (частным образом) признана фальшивой одним изданием, которое безостановочно о ней говорит. Что-нибудь оТрампе настолько сильно приправлено, что это становится несъедобно. И ничего не меняется в лучшую сторону. Мы должны быть бдительными в отношении «русской дезинформационной войны». Каждый день приближает нас к моно СМИ Единого Правильного Мнения. Конечно, все из лучших побуждений. На самом деле это все скорее советское. Таким образом, в мире, где Инициатива Честности тратит наши налоговые доллары, чтобы убедиться, что у нас никогда не было преступной мысли (и, возможно, они создали всю историю Скрипаля - больше откровений с каждой минутой). Что нам делать с нашими Свободными СМИ ™? Ну, все зависит от того, что вас интересует. Если это спорт (не российские спортсмены - наркоманы, в отличие от храбрых западных астматиков) или «тела, готовые к пляжу» (не российские наркоманы, конечно, только здоровые американцы). Например, тема погоды (за исключением сибирских ветров) или обзоры фильмов (кроме всех этих русских злодеев). Но остальное - какое-то странное слияние Eatonswill Gazette и Independent: синие / желтые хорошие! другие, особенно русские, плохие! Итак, как говорят в России, «что делать»? Что делать? Что ж, предлагаю учиться на советском опыте. В конце концов, большинство советских граждан гораздо более скептически относились к своим домашним СМИ, чем мои соседи, друзья или родственники. У меня три предложения: Читайте между строк. Это сложное искусство, и его нужно изучать и практиковать. Диссиденты могут посылать нам подсказки из недр Minitrue. Например, невозможно представить, чтобы кто-то всерьез говорил: «Как путинская Россия превратила юмор в оружие»; должно быть, это было написано, чтобы поиздеваться над паникой России. Также авторы могли оставить подсказки, что «разведывательные отчеты» о российском вмешательстве были ерундой. Обратите внимание на то, что они не говорят вам. Например: помните, когда Алеппо был огромной историей два года назад? Но сейчас ничего нет. Следует задаться вопросом, почему нет; быстрый поиск найдет видео (ой! русский! не настоящая журналистика!). Очевидно, что все это не соответствует «последним разрушенным больницам» и мемам Асада двухлетней давности; вот почему эта тема исчезла из западных СМИ. Всегда полезно задаться вопросом, почему самая большая история внезапно исчезает. В большинстве случаев вы будете правы, если будете верить в обратное. Особенно, когда все издания говорят вам одно и то же. Всегда хорошо спросить себя: «Кто получает выгоду от того, что заставляет тебя верить во что-то? Вполне удручает то, насколько успешна ложь: даже если сильно одержимый Милошевич был, в конечном счете, признан невиновным, даже если Каддафи не «бомбил свой народ», в подобную ложь верят насчет Асада и других западных врагов. Верьте в обратное, если нет веских причин не делать этого. В холодную войну распространялось мнение, что советская и западная системы сближаются и, так сказать, встретятся посередине. Ну, возможно, они встретились, но продолжали двигаться мимо друг друга. Итак, некогда достаточно свободные и разнообразные западные СМИ стали напоминать контролируемые и единообразные советские СМИ, и мы на Западе должны использовать советские методы. Всегда помните, что советские правители утверждали, что их СМИ тоже были свободными; то есть, свободными от «поддельных новостей».

