Правда о российской “торпеде Апокалипсиса”

Очертания загадочного подводного ядерного беспилотника продолжают изменяться - но реален ли он вообще?

By David Hambling Jan 18, 2019

“Посейдон” - визитная карточка Путина. Этот атомный подводный беспилотник, первая информация о котором стала известна в 2015 году, одна из российских систем ядерного оружия следующего поколения, получил прозвище «торпеда цунами-Апокалипсиса» за свою мегатонную боеголовку, которая при взрыве может создавать гигантские волны способные разрушать целые города.

Ряд новостных сообщений содержал в себе крайне разнородные оценки возможностей “Посейдона”. Так всё таки, является ли он еще одним образчиком претенциозной и раздутой российской военной программы или здесь есть что-то большее?

Вот что мы можем сказать о нём: с размерами - более шести футов в диаметре и длиной 65 футов, с весом, вероятно, около ста тонн, “Посейдон” является крупнейшей торпедой из когда - либо разработанных, в тридцать раз превышающей размеры тяжелой торпеды. На самом деле торпеда настолько велика, что ее могут нести только специально модифицированные под неё подводные лодки.

Приводимая в действие миниатюрным ядерным реактором, “торпеда Апокалипсиса” имеет практически неограниченную дальность действия. Так что, в отличие от МБР или одной из новых гиперзвуковых ракет Путина, “Посейдону” требуется несколько часов, чтобы достичь цели. С другой стороны, она может обходить современную ПРО. По этой причине “Посейдон”, по крайней мере, по мнению русских, невозможно остановить.

Создающие волны

Tsar Bomba GETTY IMAGES TASS

Как и в случае со всей рекламируемой российской военной техникой, главный вопрос сводится к тому, насколько она реальна. Ну, такое оружие, безусловно, возможно, по крайней мере, в теории.

«Люди изучали идею создания большой ядерной торпеды еще во времена холодной войны», - сказал «Popular Mechanics» Джастин Бронк из британского военного аналитического центра RUSI.

Насколько большой? Первоначально “Посейдон” был описан как обладающий мощностью в 100 мегатонн, это даже больше, чем мощность рекордной авиабомбы, сброшенной с самолета - Царь Бомбы . Идея состоит в том, что взрыв “Посейдона” может вызвать гигантское цунами вдали от берега, а значит, ему даже не нужно будет приближаться к цели и он может разрушить прибрежные города с большой дистанции.

Размер “Посейдона” позволяет, хотя и с трудом, разместить в нем боеголовку почти 100-мегатонной мощности. В 1950-х годах Советы планировали создание подобной гигантской ядерной торпеды известную как Т-15, для оборудования её боеголовкой класса “Царь-Бомба”, главным образом потому, что других средств ее доставки у них не было. Однако в мае 2018 года, военный источник сообщил российскому информационному агентству ТАСС, что боеголовка Посейдона будет иметь мощность "до двух мегатонн ". Это гораздо более реалистично, но недостаточно для создания эффективного цунами, если она вообще сможет создать цунами.

Американские военные провели исследования в этой области в 1950-х и 60-х годах и обнаружили, что волны, возникающие в море в результате ядерного взрыва или удара метеорита, не являются эффективным оружием.

«Большая часть энергии волны рассеивается путем разрушения на континентальном шельфе до достижения берега», - заключил ведущий ученый В.Г. Ван Дорн в своем заключительном докладе «Explosion Generated Water Waves» для Управления морских исследований. Феномен разрушения гигантских волн вдалеке от берега с тех пор стал известен как эффект Ван Дорна и был подтвержден последующими исследованиями с использованием передовых компьютерных технологий.

В таком случае угроза, скорее всего, исходит не от приходящих издалека волн, а более ортодоксально - от типа ядерного взрыва.

Сверхскоростная супер-кавитационная

Предполагаемая скорость Посейдона также неизвестна. Первоначально Россия вбросила оценку скорости до 115 миль в час, но это невероятно быстро для подводного аппарата - примерно в два раза быстрее любой американской торпеды - и такая оценка едва ли заслуживает доверия даже при использовании ядерной тяги. Более поздняя утечка, вновь от информационного агентства ТАСС, понизила скорость до более правдоподобных (но по-прежнему больших величин) - от 68 до 81 миль в час .

Однако самая последняя утечка от ТАСС увеличивает скорость до 124 миль в час . В информации, полученной из неназванного военного источника, говорится, что Посейдон использует ту же суперкавитирующую технологию, что и нынешние высокоскоростные торпеды России, “Шквал” и “Хищник”. Они приводятся в движение не винтами, а подводными прямоточными реактивными двигателями и, чтобы уменьшить трение, движутся внутри газового пузыря, достигая при этом скорости свыше 200 миль в час .

Но, по словам эксперта по подводным лодкам Х.И. Саттона, который ведет веб-сайт Covert Shores, исследующий подводные технологии, утверждение, что “Посейдон” использует суперкавитацию, звучит неубедительно. Саттон рассказал «Popular Mechanics», что некоторые особенности, в том числе размер рулей, форма обтекателя и длина “Посейдона”, делают суперкавитацию маловероятной в этой конструкции .

Кроме того, Саттон отмечает, что в более раннем видеоролике, посвященном испытаниям “Посейдона”, показано, что он приводится в движение гидрореактивным движителем эжекторного типа , который не будет работать при наличии газовой полости вокруг суперкавитирующей торпеды. И такая торпеда была бы очень шумной.

«Суперкавитирующее ядерное оружие было бы очень шумным, что сводило бы на нет скрытность, которая является его главным преимуществом», - говорит Бронк. «Это не имеет никакого смысла на тактическом уровне».

Химера из стали

“Саров”, экспериментальная подводная лодка ВМФ России, предназначенная для “Посейдона”. Х.И. САТТОН

Остаются и другие вопросы. Почему “Посейдон” всегда называют беспилотником, а не торпедой? Реально ли с его помощью уничтожать города, военно-морские базы или авианосные ударные группы, как это показано на видео? Учитывая наличие такого количества противоречивой информации, легко можно усомниться даже в том, существует ли “Посейдон” вообще.

И действительно, многие люди подвергли сомнению этот факт. Первая информация о нём появилась в 2015 году в сообщении российского новостного агентства, в котором можно было видеть военного командира, разговаривающего с Путиным, и держащего в руках схему , казалось бы, сверхсекретного оружия, которое тогда называлось «Статус-6». Это была такая неуклюжая «утечка», которая выглядела как случай явной дезинформации.

«НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ЭТИ СООБЩЕНИЯ О “ПОСЕЙДОНЕ” НЕ БЫЛИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ РОССИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ»

Однако в докладе Пентагона за 2016 год появилось подтверждение того, что оружие было реальным. В 2018 году Министерство обороны России провело публичное голосование, и Статус-6 был переименован в Посейдон, что сделало его одной из самых знаменитых секретных систем оружия в истории.

Затем есть ещё все эти “просочившиеся” в ТАСС истории из «военных источников». ТАСС - это не независимое новостное агентство, а государственное средство массовой информации, полностью принадлежащее российскому правительству. Они печатают то, что хотят люди Путина, и то, что они хотят, чтобы Запад прочитал. «Нет никаких оснований полагать, что эти сообщения Посейдона не были информационными операциями российской разведки», - говорит Бронк.

Российская военная теория придает большое значение тому, что они называют маскировкой, введению врага в заблуждение. Как мы уже видели, многое из широко разрекламированного российского оружия так никогда и не было создано. «Такая система вооружений нужна только для ядерного сдерживания», - отмечает российский оборонный сайт MilitaryRussia.Ru . «Но тут есть крамольная мысль - именно в таком качестве эта система не обязательна к реальному существованию - достаточно просто обеспечить некоторую вероятность её существования.».

Тем не менее, Саттон сомневается, что весь проект “Посейдон” является мошенническим трюком, чтобы заставить Запад тратить деньги на защиту от несуществующей угрозы. «По сути, все верифицируемые элементы слишком дороги и слишком долговременны, чтобы быть бутафорией», - говорит Саттон. «Главным образом - это подводная лодка Саров, которая была построена специально для испытания этого оружия. Это не может быть объяснено каким-либо другим проектом или другой возможной целью».

”Саров” является эксклюзивной АПЛ , на ней нет ни ракет, ни торпед. Вместо этого у неё есть подводные ворота в ангар, в котором должны находиться торпеды. Похоже, что эта АПЛ специально создана для “Посейдона”.

«Подумайте, насколько это дорого - построить и эксплуатировать Саров, - говорит Саттон. - Это не уловка».

Произвести впечатление на соседей

Россия сейчас строит еще две атомные подводные лодки , “Хабаровск” и “Белгород”, которые выглядят как носители “Посейдона”. Если это и бутафория, то стоит она столько же, сколько и настоящая. Бронк говорит, что Путин, возможно, пытается заверить россиян в том, что они по-прежнему великая держава, и, отчасти, напомнить об этом остальному миру.

«Путину необходимо постоянно повышать авторитет российского ядерного оружия на мировой арене, потому что оно буквально единственное, что есть у России, что ставит её в один класс с США» говорит Бронк. «В противном случае это просто еще одна отсталая и коррумпированная второстепенная держава».

Другими словами, “Посейдон” - это не торпеда “Конца света”, а скорее тщеславный проект, чтобы произвести впечатление на соседей.

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