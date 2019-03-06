Сотрудники МВФ выдвинули идею двойной валюты, чтобы позволить более серьезные отрицательные ставки

Аманда Билнер





Историческая монета в десять пфеннигов внутри ящика для экстренных случаев, на котором написано: "Разбить для денег", в музее денег германского Бундесбанка во Франкфурте.



Фотограф: Алекс Краус/"Блумберг"

Через десять лет после финансового кризиса процентные ставки центральных банков остаются близкими к рекордно низким показателям и являются отрицательными во многих странах, поэтому вопрос заключается в том, насколько хорошо кредитно-денежная политика сможет отреагировать, чтобы противодействовать любому будущему экономическому спаду.

Одним вариантом действий могли бы стать электронные деньги, выпускаемые параллельно с обыкновенными наличными деньгами, написали в блоге группы экономисты Международного валютного фонда. Наличные деньги, которые можно хранить беспроцентно, предлагают способ обойти отрицательные процентные ставки, но электронные деньги, выпускаемые центральным банком, нельзя спрятать под матрасом.



Экономисты МВФ Ручир Агарвал и Сигне Крогструп сказали, что разделение денежной базы на две обособленные валюты - наличные деньги и электронные деньги - позволит понизить процентные ставки даже еще больше в отрицательную сторону. Электронные деньги будут платить, какой бы ни была учетная ставка, и у наличных денег будет обменный курс по отношению к электронным деньгам, написали они.

Принципиальным моментом является курс конверсии, так как это позволит наличным деньгам обесцениваться такими же темпами, что и отрицательному банковскому проценту на электронные деньги. Магазины также начнут рекламировать цены в электронных деньгах и наличных деньгах по отдельности.

"Наличные деньги будут, таким образом, терять стоимость как применительно к товарам, так и к электронным деньгам, и не будет никакой выгоды хранить наличность по аналогу с банковскими вкладами", - сказали Агарвал и Крогструп. "Эта система двойной местной валюты позволит центральному банку вводить в действие такую отрицательную процентную ставку, которая необходима, чтобы противодействовать экономическому спаду, не провоцируя каких-либо масштабных уходов в наличные деньги".

Отрицательные ставки являются сегодня реальностью, например, в Дании, Швейцарии, Швеции, а также в еврозоне. Понижение ставок ниже нуля стало возможным, потому что изъятие наличности в больших количествах неудобно и затратно.

Швеция также является хорошим прецедентом, так как страна быстро становится все более и более безналичной. Ее центральный банк, исходная ставка которого составляет в настоящее время -0,25%, также изучает возможность выпуска в обращение так называемой э-кроны.

Система двойной валюты "будет иметь преимущество" в том, что "совершенно освободит денежно-кредитную политику от предела ниже нуля" и также заново подтвердит стремление центрального банка к инфляционному ориентиру, сказали Агарвал и Крогструп.

Но есть также и проблемы, например, то, что это потребует "огромных усилий в сфере коммуникации", а также есть другие варианты для увеличения пространства для денежно-кредитной политики, такие как более высокие целевые показатели инфляции, сказали они.

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