Тайна Египта РАЗГАДАНА? Как археолог обнаружил НЕПОВРЕЖДЕННЫЕ «самые старые свитки пирамиды»

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Археологи в Египте обнаружили «полностью сохранившиеся» свитки, которые могли бы помочь понять, как именно строились пирамиды.

Великая пирамида Гизы - самая старая и самая большая из трех пирамид Эль-Гизы, Египет, и одно из семи чудес древнего мира. Большинство историков считают, что эта гигантская конструкция была построена за более чем 20 лет для фараона Хуфу, который был похоронен внутри. Недавние события, такие как открытие лодок у основания пирамиды, дают представление о том, как эта развитая цивилизация могла построить все это более 4000 лет назад.

Однако в «Великая египетская пирамида: новые свидетельства» Channel 4 было показано, как несколько неповрежденных свитков могут пролить свет на вековую тайну.

Документальный фильм 2019 года подробно рассказывает о том, как археолог Пьер Таллет обнаружил несколько древних свитков папируса в пещере в Вади-эль-Джарф.

Он сказал: «С самого первого дня было совершенно очевидно то, что у нас самый старый папирус в мире».

«Все шло шаг за шагом - сначала очень, очень маленькие кусочки - потом только на прошлой неделе мы получили очень большие рулоны папируса, которые были полностью сохранены.

«Мы можем по-новому посмотреть на эту пирамиду, потому что мы не очень много знаем о ее возведении, и эти документы предоставляют очень ценную информацию о том, как рабочие смогли построить такие большие сооружения ».

Далее говорилось, как доктор Таллет провел почти пол десятилетия, пытаясь понять, что в свитках говорится о древних египтянах.

Рассказчик добавил: «Пьеру потребовалось четыре года кропотливого анализа, чтобы полностью расшифровать папирус.

«Но он раскрывает в деталях, как моряки работали над строительством пирамиды».

Автором был человек по имени Мерер.

«Он был ответственным за грузовое судно и за командой из 40 рабочих.

«Он описывает, как непросто было его команде перевозить драгоценные белые камни пирамиды вдоль реки Нил».

Предполагается, что дневник Мерера, датируется 26-м годом правления фараона Хуфу и описывает несколько месяцев работы по транспортировке известняка из Туры в Гизу.

Хотя в дневнике не указывается, где камни должны были использоваться и для какой цели, учитывая, что он датируется тем, что широко считается самым концом правления Хуфу, доктор Таллет полагает, что они, скорее всего, нужны были для внешней стороны Великой пирамиды.

Период, охватываемый папирусами, длится с июля по ноябрь.

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