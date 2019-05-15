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опубликовано редакцией на Переводике 15.05.19 17:45
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Ученые обнаружили нечто удивительное в янтаре: древние морские существа

янтарь.jpg

Bo Wang

Янтарь из Мьянмы в Юго-Восточной Азии оказался невероятно богатым ресурсом для изучения природы 100 миллионов лет назад. В прошлом году появились лягушки, улитки, змеи, странные перья и некоторые довольно странные жуки. Что общего у всех них? Они обитатели земли.

Но теперь палеонтологи обнаружили кое-что действительно странное в небольшом кусочке янтаря Мьянмы: морских существ рядом с обитателями суши.

Это четыре морские улитки и морской аммонит из океана.

Среди обитателей суши в янтаре можно увидеть 22 крошечных существа, похожих на пауков-оонопидов, 12 взрослых насекомых (восемь мух, два жука, паразитическая оса и таракан) и многоножку. И все это в куске всего 33 на 9,5 на 29 миллиметров.

Это удивительно.

«Редко можно найти водные организмы в янтаре, и крайне редко можно найти морские организмы в янтаре, не говоря уже о макроскопических морских организмах, смешанных с существами с приливной зоны, наземной и потенциально пресноводной водной», - пишут исследователи в своей статье.

Кусочек, конечно, загадочный. Палеонтологи, например, не смогли выяснить, сколько ему лет.

Слой песчаника над янтарем, как сообщается, содержал окаменелый аммонит, который, как полагают, появился 113 миллионов лет назад.

Рассматриваемый аммонит не был ни описан, ни изображен в документе, в котором он упоминается, и никто не смог найти саму окаменелость для проведения повторного исследования.

Это проблема, которая остается нерешенной в настоящее время.

К счастью, именно то, как так много разных существ попало в один и тот же кусок янтаря, немного легче реконструировать.

Здесь и кроется подсказка: раковины аммонита и морских брюхоногих слегка истерты, значительная часть раковины аммонита была потеряна, а отверстие забито песком; также нет никаких признаков мягких тканей ни аммонита, ни брюхоногих.

И смола не будет затвердевать должным образом, когда она погружена в воду - поэтому маловероятно, чтобы капля упала в воду и собрала морских животных перед тем, как превратиться в янтарь.

Таким образом, палеонтологи пришли к выводу, что морские существа, которых мы здесь видим, уже умерли, их раковины вымылись на пляже. Именно там они и попали в каплю смолы.

«То, что макроскопические морские существа попали в смолу, говорит о том, что янтарный лес рос рядом с берегом, возможно, рядом с пляжем, и мог пережить исключительные явления», - пишут исследователи.

«Раковины могут сохранить следы исключительно высокой, возможно, штормовой волны, или даже цунами или другого высокоэнергетического события. В качестве альтернативы и, более вероятно, смола упала на пляж с прибрежных деревьев, собирая наземных членистоногих и пляжные ракушки».

Возможно, мы не сможем больше узнать о том, как существа попадают в янтарь, пока не будут найдены другие случаи.


статью прочитали: 302 человек

   
теги: Наука  
   
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