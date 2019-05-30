ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РОССИИ: Путин может вмешаться, если США и Иран пойдут на войну
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Напряженность в отношениях Ирана и США может заставить Россию вмешаться, если произойдет полномасштабный военный конфликт.
Отношения между Вашингтоном и Тегераном остаются напряженными. Советник по национальной безопасности США Джон Болтон предупредил, что у США есть «серьезная» разведка в отношении угроз, исходящих от Ирана. Перспектива ведения войны в неспокойном регионе породила опасения, что Москва будет втянута в битву, если ее иранские союзники окажутся под угрозой.
The Moscow Times сообщает, что падение Исламской Республики может «подорвать» нейтральное положение России на Ближнем Востоке и заставить ее встать на защиту своих интересов, «включая оказание военной помощи Ирану».
«Россия может предоставить Ирану оперативную разведку до или во время начала войны с США».
Однако «крайне маловероятно», что Москва будет непосредственно вовлечена в любой потенциальный конфликт, но она «может сделать осторожные шаги, чтобы усилить способности Ирана по сдерживанию».
Отношения США и Ирана напряжены уже более года после решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения.
Договор был направлен на сдерживание ядерных амбиций Тегерана в обмен на освобождение от санкций.
С тех пор США ввели новые санкции против Ирана, затрагивающие его экономику, что вынудило Иран приостановить свои обязательства по соглашению.
Однако президент США, похоже, смягчил свой тон в отношении Ирана, сказав, что полагает, что он хочет заключить сделку.
Трамп сказал: «Мы не хотим смены режима - я просто хочу прояснить это. Нам не нужно ядерное оружие».
Но представитель министерства иностранных дел Ирана преуменьшил перспективу заключения соглашения с США.
Он сказал: «В настоящее время мы не видим перспективы переговоров с Америкой».
Между тем вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что стране не разрешается заниматься разработкой ядерного оружия.
Напряженность между Ираном и США возросла в начале этого месяца после нападения на нефтяные танкеры в Персидском заливе.
Вашингтон обвинил в нападениях Тегеран, который отверг обвинения.
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