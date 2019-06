архив



дата публикации 05.06.19 04:17 скаут: Игорь Львович “Newsru.com”,

"Financial Times: Российский миллиардер Виктор Вексельберг не согласен с санкциями США" Израиль - 04 июня 2019 г. Financial Times: Российский миллиардер Виктор Вексельберг не согласен с санкциями США время публикации: 4 июня 2019 г., "В январе 2017 года российский миллиардер Виктор Вексельберг занял свое место на праздновании инаугурации президента США Дональда Трампа и провел вечер, дивясь сейсмическому политическому сдвигу в стране, которую он сделал своим вторым домом. Пятнадцать месяцев спустя Вексельберг попал под сокрушительные санкции, введенные администрацией Трампа. Ему запретили вести дела с гражданами США, по сути отрезали от западной финансовой системы, закрыли въезд в страну и он не смог навестить свою дочь и внука в Нью-Йорке", – пишет Financial Times. "Всю свою жизнь я пытался быть международным человеком... Я привез всю свою семью в США, – сказал он Financial Times в своем первом крупном интервью после введения санкций. – Я никогда не смог бы предвидеть реакцию, ситуацию, в которой я сейчас нахожусь". "Вексельберг был частым гостем в США, переселил туда свою семью, и многие считают его самым видным проамериканским российским бизнесменом. Он является одной из самых громких жертв упадка в отношениях между Россией и США после вторжения Москвы в Крым в 2014 году и предполагаемого вмешательства в президентские выборы 2016 года в США, – говорится в статье.– Однако Вексельберг настаивает на том, что он не имел никакого отношения к таким действиям и был взят под прицел просто потому, что "я россиянин. Я богат. И да, я знаю [президента России Владимира] Путина. Сегодня этого достаточно". (...) Издание напоминает, что Вексельберг попал под санкции, введенные в апреле прошлого года Управлением по контролю за иностранными активами США (Office of Foreign Assets Control – Ofac), вместе с шестью другими российскими магнатами. "Его включение в этот список удивило аналитиков и бизнесменов в Москве, где его считают гораздо менее близким к Путину, чем другие олигархи, которые не попали под санкции. "Вызывает удивление включение в санкционный список имени Вексельберга. Его считают одним из старых олигархов 1990-х годов, и он не так близок к Кремлю", – писал тогда Андерс Аслунд, бывший экономический советник российского правительства и старший научный сотрудник Атлантического совета. "Конечно, я встречался с господином Путиным, – рассказал Вексельберг FT. – Но многие люди встречались с ним более регулярно или у них было больше вопросов для обсуждения с ним. Многие люди говорят мне, что должно быть что-то еще". "Некоторые указывают на его усилия по содействию сотрудничеству между США и Россией, включая помощь в организации части российского государственного визита в Силиконовую долину и его роль в качестве неофициального представителя по вопросам технологической отрасли. Они предполагают, что его действия в США сделали его слишком заметным во времена активных обсуждений предполагаемых попыток России проникнуть в президентские выборы", – пишет газета. "Вексельберг разжег противоречия присутствием на инаугурации Трампа как раз тогда, когда обвинения бурлили. (...) После инаугурации известие о встрече Вексельберга с тогдашним адвокатом президента США Майклом Коэном активизировало догадки о характере его связей с командой Трампа", – указывает издание. "Вексельберг утверждает, что он хотел присутствовать на инаугурации лишь потому, что он испытывал любопытство в отношении нового президента США. "Когда Трамп победил на выборах, я подумал – ОК, вот новый парень, много шума, это интересно, – сказал он. – Если бы я действительно понимал, насколько острой была политическая внутренняя ситуация... насколько сильными были антироссийские настроения". "(...) По словам Вексельберга, о приобретении двух билетов на празднование инаугурации договорился его американский двоюродный брат Эндрю Интрейтер, и эти билеты предоставил Коэн. Российскому бизнесмену – как иностранному гражданину – было запрещено оплачивать билет самостоятельно, поэтому, по его словам, Интрейтер организовал оплату обоих билетов, полученных через Коэна, и привел Вексельберга в качестве гостя. "Господин Коэн попросил встретиться со мной, потому что хотел быть уверенным в том, кто его гость, потому что это было сделано через его каналы", – пояснил Вексельберг. Встреча состоялась за неделю до инаугурации в Trump Tower в Нью-Йорке", – сообщается в статье. "(...) Вексельберг нанял адвокатов, чтобы попытаться добиться отмены санкций Ofac, которые относятся к нему лично и ко всем компаниям, которые он контролирует через свою холдинговую компанию Renova. Группа владеет акциями швейцарской группы Sulzer и компаний в Южной Африке и США и имеет около 70% своих активов за пределами России", – пишет газета. "[Ofac] хочет создать проблемы для России, – заметил он. – Но вместо этого они создают проблемы для международных компаний и стран". статью прочитали: 2 человек Комментарии