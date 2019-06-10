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опубликовано редакцией на Переводике 10.06.19 05:13
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

”Зло советского большевизма”

«Цель большевизма ... состоит в том, чтобы истребить все здоровое и заменить его на порочные  и дегенеративные элементы. Мы здесь, в Германии, не хотим иметь такую же ситуацию как в России, когда  98% ключевых официальных должностей занимают чужеземные евреи».

«Разница между большевистской и национал-социалистической революциями  состоит в том, что одна превращает процветающие и мирные страны в пустыни  руин и истребления, а другая превращает разрушенный и обнищавший Рейх в экономически мощное  и процветающее государство».

Адольф Гитлер,

3 мая 2019 г. | Эта статья впервые появилась на сайте  «Russia Insider»,

Речь произнесенная на съезде  нацистской партии в Нюрнберге  в сентябре 1936 года. Источник: The Ethnic European.

«Мы не отрицаем серьезную озабоченность, которую испытываем при мысли о том, что другие нации становятся жертвами большевизма,  которому мы смертельно антагонистичны. Эта наша смертельная вражда основана отнюдь не на упорном отказе признать какие-либо  идеи которые могут противоречить нашим. Эта враждебность основана на естественном чувстве отвращения к дьявольской доктрине, которая угрожает Германии  и миру в целом.

Первый этап борьбы национал-социализма против коммунизма  проходил не в России. Между 1918 и 1920 годами, советский коммунизм пытался отравить Германию, и его методы проникновения в эту страну были почти такими же, как  и его современные военные усилия по продвижению большевистской военной машины все ближе и ближе к германским границам.

Мы  уничтожили  большевизм, который московские единокровные друзья, такие как Левин, Аксельрод, Нейман, Бела Кун и другие  пытались внедрить в Германии. И именно потому, что мы видим, как эти усилия советских правителей по вмешательству  в наши внутренние дела отнюдь не прекращаются, мы вынуждены рассматривать большевизм за пределами наших границ как нашего смертельного врага.

Мы боролись с большевизмом в Германии как с философией, которая пыталась отравить и уничтожить наш народ. И с большевизмом и  дальше будет вестись борьба, если он попытается применить свои грязные испанские методы в Германии (гражданская война в Испании).

Целью большевизма является не  освобождение наций от их недугов. Его цель - уничтожить все здоровое и заменить его на порочные и  дегенеративные элементы. Мы здесь, в Германии, не хотим иметь такую же ситуацию как в России, когда  98% ключевых официальных должностей занимают чужеземные евреи. Ни при каких обстоятельствах мы не хотим допустить   унижения и обесценивания нашего национального интеллекта.

Коммунизм  не может отрицать, что в современной России 98% всех официальных должностей занимают евреи, которые не только никогда не могут быть  причислены к пролетариату, но и вообще никогда не зарабатывали честной копейки в своей жизни.

Мы боролись с большевизмом, потому что его лидеры запланировали для нас бойню на русской и испанской линиях. Разница между большевистской и национал-социалистической революциями  состоит в том, что одна превращает процветающие и мирные страны в пустыни руин и истребления, а другая превращает разрушенный и обнищавший Рейх в экономически мощное и процветающее государство.

Немецкий народ  знаком с истинной природой большевизма, в то время как народы Британии и Соединенных Штатов держатся  в неведении. Цензура защищает корпоративные интересы принадлежащих евреям финансовых домов, которые инвестировали в большевистский СССР.

Defeated the Wrong Enemy

“Мы разбили не того врага”  - генерал Джордж Паттон. Берлин 1945 г.

Мы считаем, что гораздо более  трудным и нужным делом является  вернуть работу пяти миллионам человек, чем сжигать дома и церкви и позволить сотням тысяч рабочих, крестьян и других убивать друг друга.

Мы также боремся  с большевизмом и по  общеэкономическим причинам.

Время от времени мир слышит о голоде в России. С 1917 года, то есть со времени победы большевизма, этой форме бедствия нет конца. Россия, голодающая около 20 лет, в  своё время, была одной из самых богатых зерном стран в мире.

По сравнению с Германией, Россия имеет в восемнадцать раз больше земли на душу населения, и  какой же жалкой должна быть экономическая политика в этой стране, чтобы её люди были лишены  достойной формы существования. Однако, если большевизму в России не удаётся заставить девять фермеров произвести достаточно  продукции, чтобы поддержать хотя бы одного не-фермера, то, что тогда произошло бы в Германии, где два с половиной фермера производят достаточно, чтобы поддержать семь с половиной не-фермеров ?

Что случилось бы с Германией и всей ее экономической структурой, если бы здесь было  позволено пустить корни еврейско-большевистской экономической халатности?

Мы боролись с большевизмом, потому что его победа в Германии привела бы к голоду  примерно 50% нашего населения. Если Россия не способна поддержать даже 8 человек  на квадратный километр, тогда в Германии, при большевистском правлении даже десять миллионов не имели бы необходимого минимального уровня жизни. Ибо здесь, в Германии, наши 68 миллионов человек занимают  ту же территорию, которая в России не может поддерживать более 5 миллионов.

Большевизм проповедует мировую революцию и использует немецких рабочих в качестве пушечного мяса для достижения своей цели. Однако мы, национал-социалисты, не хотим, чтобы наши вооруженные силы использовались для навязывания другим народам того, чего они не хотят. Наша армия не дает клятву, что она будет нести нашу национал-социалистическую идеологию другим народам.

Британские политики в Англии до сих пор не имели возможности узнать, что такое коммунизм в своей стране. Но у нас уже  есть этот опыт.

Я  тот, кто боролся против этого иудео-советского учения в Германии и уничтожил его. Я  смею думать, что обладаю большим пониманием истинного характера большевизма, чем те диванные  критики, которые в большинстве своем только немного читали эту тему.

Сегодня я слежу за распространением большевистского яда по всему миру так же усердно, как следил за  его распространением несколько лет назад в Германии, и никогда не упускаю возможности предостеречь  страну. Ужасные массовые убийства националистов, сжигание заживо облитых бензином жен офицеров-националистов, отвратительные  убийство детей родителей-националистов, как, например, в Испании, должны служить предупреждением, помогающим сломить сопротивление [коммунистам]  в других странах.

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теги: Адольф Гитлер  
   
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