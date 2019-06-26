3-D-печать: техника будущего

На пути к промышленности 4.0 центральной технологией для промышленного производства является 3-D-печать: многие предприятия уже используют аддитивное производство, например, для запчастей или прототипов. Однако есть и большой неиспользованный потенциал – и большая проблема защиты данных.

Автозапчасти, медицинское оборудование, спортивные товары – при использовании аддитивной технологии можно производить различные вещи. Технология, которую в быту называют 3-D-печатью, является одним из ключевых факторов промышленности 4.0. По результатам опроса Федерального Союза информационной экономики, телекоммуникаций и новых средств связи (Bitcom) на многих предприятиях Германии уже внедрены аддитивные технологии.

Около 28% промышленных предприятий в Германии в 2018 году использовали 3-D-печать.

По сравнению с 2016 годом рост составил 8%. Среди фирм с более 500 сотрудниками уже 35% внедрили эти технологии. В основном таким способом производят литейные формы и запчасти. Рост значения 3-D-печати можно заметить и по общемировым темпам роста:

С 2014 по 2018 гг. общемировой оборот с использованием аддитивных технологий ежегодно возрастал более чем на 18%.

Тем не менее, при наличии оборота в 9,3 миллиардов долларов в 2018 году 3-D-печать все еще остается нишевой технологией. Однако с учетом доли производящей промышленности в 16% в общемировом ВВП есть и большой потенциал. Наряду с физическими товарами все более важными становятся и связанные с аддитивными технологиями услуги, позволяющие наращивать оборот.

Поэтому американская консалтинговая компания Wohlers Associates в своем прогнозе исходит из быстрого роста рынка (график).

До 2023 года оборот с использованием аддитивных технологий должен возрасти до 27,3 миллиардов долларов.





Перевод:

3-D-печать: быстрый рост рынка

Прогнозируемый общемировой оборот с использованием 3-D-печати в миллиардах долларов

2017: фактическая стоимость

Источник: Wohlers Associates

По сравнению с традиционным производством данная технология дает много преимуществ: С помощью 3-D-печати легче производить индивидуальные товары или реализовывать креативные дизайны. Кроме того, в едином процессе можно производить сложные структуры, для которых при традиционном производстве требуется много отдельных частей. Например, подошву нового ботинка Adidas можно напечатать за 20 минут.

«3-D-печать позволяет производить в едином процессе сложные структуры, для которых при традиционном производстве потребуется много отдельных деталей».

Тем не менее, есть и большая проблема для предприятий, которые рассчитывают на производство с помощью новой технологии печати: в конечном итоге для производства товара потребуется лишь один файл данных о печатаемом товаре. Соответственно для предприятий все более важно долгосрочно и эффективно защищать свои данные и идеи от пиратов.

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