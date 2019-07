архив



опубликовано редакцией на Переводике 09.07.19 10:39 скаут: bachmatov1988; переводчик bachmatov1988; “Popular Mechanics”,

"The Science of Saving the Declaration of Independence" США - 03 июля 2019 г. Наука спасения Декларации независимости США BROOKS KRAFT LLC/CORBISGETTY IMAGES Как наука помогла – и повредила – усилиям по сохранению документов об основании США Официальная декларация независимости Америки от Британии может датироваться 4 июля 1776 года, однако история освященного Джефферсоном документа на самом деле началась на две недели позже. 19 июля, Континентальный Конгресс поручил писарю, клерку легислатуры штата Пенсильвания Тимоти Матлаку написать слова на куске пергамента достаточно большими для того, чтобы каждый мог их прочитать – и с пространством для подписей. С тех пор Декларация независимости пережила тяжелые времена. Судебная экспертиза документа показала грубое обращение, повреждения и даже загадочный отпечаток руки. Попытка понять, почему он выглядит так, как выглядит – намного более потускневшим и изношенным, чем Конституция США или Билль о правах – это путешествие по истории печати документа, его хранения и патриотизма. Старые инструменты, потускневшие чернила, неудачные линии На известной картине Джона Трамбулла (также на задней стороне двухдолларовой купюры) изображен Томас Джефферсон, передающий Декларацию о независимости Второму Континентальному Конгрессу в июле 1176 года.JOHN TRUMBULL/UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE/GETTY IMAGES История начинается с инструментов Матлака – пера, погруженного в галловые чернила. В этом типе чернил нет ничего особенного – в том время он был дешевым и доступным всем. «Из-за их несмываемости такие чернила выбирали для документов со Средних веков до 20-ого века» - об этом сообщает некоммерческий сайт, посвященный галловым чернилам. Состав галловых чернил присутствует в их названии. Земляные чернильные орехи, взятые от дерева, похожего на дуб, подвергались кипячению до тех пор, пока они не начинали выделять галлодубильную кислоту, которую смешивали с сульфатом железа, полученного из ногтей. «Вещества также можно было смешивать сухими, в результате чего образовывались чернила в тот момент, когда добавляли воду», сообщается на сайте. «Такой порошок позволять сделать отличные чернила, которые создавали только при необходимости, чтобы избежать роста плесени». Писарь должен был выгравировать буквы, которые постепенно почернели по мере того, как на железо воздействует кислород. С течением времени, этот темный оттенок смягчился до слегка коричневого. Оригинал Декларации о независимости написал Тимати Матлак, известный своим отличным почерком.CHARLES WILSON PEALE/WIKIMEDIA COMMONS Однако нынешний хранитель документа – Национальный архив – утверждает, что на Декларации о независимости не осталось первоначальных чернил. У документа не было постоянного дома в первые дни войны за независимость, в результате чего возникли грубые складки и изгибы, поэтому чернила частично расслоились. Как можно себе представить, такое грубое обращение с документом нанесло ему непоправимый ущерб. «На Декларации все еще видны следы ранних складок и изгибов», к такому выводу пришли в результате одного из анализов, проведенных национальным Архивом. «Две основные линии складок проходят сверху вниз, кроме того, есть множество горизонтальных линий складок, особенно в нижней части документа». Благие намерения, ужасные результаты Реставраторы со своими благими намерениями все же могут нанести огромный вред, и первые попытки защитить Декларацию еще больше повредили документу. Будучи госсекретарем, будущий президент Джон Куинси Адамс поручил сделать копии Декларации в полный размер для того, чтобы ограничить негативное воздействие на оригинал. В результате медная гравировальная доска была создана к 4 июля 1823 года.

Образец каменной гравировки 1823 года, создан печатником Уильямом Дж. Медная гравировальная доска с использованием камня была заказана Джоном Куинси Адамсом, занимавшим в то время должность Госсекретаря.THE NATIONAL ARCHIVES Это было хорошей идеей, но принятый в то время способ предусматривал гравировку изображения на медной гравировальной доске. Первый этап этого включал в себя сжатие мокрой ткани с чернилами для того, чтобы передать точную копию слов на доску. При этом удалялась часть чернил, поэтому теперь видно потускневшее изображение, особенно вокруг подписей. В это время вещи были от плохих до наихудших. В 1841 году в здании патентного бюро в Вашингтоне, округ Колумбия, открылся первый выставочный зал (сейчас – Национальная портретная галерея). Длительное время, в течение 35 лет документ оставался незащищенным от разрушительного воздействия света, в результате чего чернила еще более потускнели Чиновники остро воспринимали причинённый документу ущерб, особенно после наступления эпохи фотографии. Ухудшение состояния документа было зафиксировано на первой фотографии, сделанной в 1883 году. К 1921 году свет считался главной угрозой историческому документу. Под руководством Библиотеки Конгресса Декларацию и Конституцию выставляли на обозрение c листком желтого желатина, вклиненного между стеклопанелями. Фотография также раскрыла другую часть ущерба – отпечаток руки на нижнем левом углу Декларации о независимости. Отпечаток руки был обнаружен в 1940 году и отсутствовал на фотографии 1903 года. Никто не знает, как он появился, но хранители документа решили не удалять его. В настоящее время отпечаток руки сохраняется как еще одна часть американской истории. Как воздух стал врагом

Два человека смотрят на Декларацию о независимости, 1954 год.BETTMANN/GETTY IMAGES К 1940 гг. появилась еще одна проблема обеспечения сохранности документа. Влажность душного Вашингтона и Округа Колумбии размягчила клей по краям Декларации. Когда влажность резко упала, пергамент уселся, и на документе возникли трещины, которые с течением времени только росли. Воздействие воздуха внезапно стало врагом номер один. Поэтому, в 1951 году, декларацию запечатали конверте, заполненном увлажненным гелием. Оригинал Декларации независимости 50 лет оставался в этом доме, расположенном в круглом зале здания Национального архива.

Круглый зал Национального архива, в котором хранилась Декларация независимости, во время ремонта, декабрь 2002 года.ALEX WONG/GETTY IMAGES В 2001 году хранители документа заметили на поверхности маленькие трещины, кристаллы и образование капель на стекле. Эти признаки ухудшения состояния в то время могли привести к тому, что стекло стало бы непрозрачным. Декларации и иным документам об основании США был нужен новый дом, упакованный в новые герметичные контейнеры, сделанные из алюминия и титана и заполненные газом аргоном, а не гелием. Относительная влажность газа аргона – 40%, и сохраняется при температуре до 67 градусов по Фаренгейту. Оружие, колокола и салют 3 июля 1776 года, Джон Адамс написал своей жене Абигайл, что Континентальный Конгресс одобрил резолюцию о независимости. «Я склонен считать, что будущие поколения будут праздновать это ежегодно как великий праздник», написал он. «Это нужно праздновать с роскошью, парадами, играми, спортивными соревнованиями, орудиями, колоколами, салютом и фейерверками от одного конца этого континента до другого, с этого времени и навсегда». Благодаря работе хранителей – а иногда вопреки их наилучшим усилиям – живущие в 21 веке могут увидеть хрупкие страницы в центре этого праздника, спрятанного в коконе невидимого газа аргона.

Один из 215 новых граждан США рассматривает документы об основании США в Вашингтоне, Округ Колумбия, 12 сентября 2012 года. CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES