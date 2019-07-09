Редкоземельные элементы: китайский инструмент давления

Китай занимает доминирующее положение на рынке редкоземельных элементов, т.е. тех металлов, которые необходимы для производства многих технологий. Монопольное положение Народной Республики скрывает в себе риски для предприятий по всему миру – это касается и цены, и возможностей использования.

Они присутствуют в смартфонах, ветросиловых установках и электромоторах, их используют для производства телескопов и лазеров: редкоземельные элементы. Без таких металлов как неодим, скандий и иттрий функционирование многих высокотехнологичных приборов было бы невозможно.

В отличие от того, что можно предположить по их названию, редкоземельные элементы присутствуют по всему миру. Однако, как правило, их концентрация настолько мала, что их добыча экономически нецелесообразна – прежде всего, из-за того, что необходимо соблюдать современные экологические и социальные стандарты.

Поскольку это не касается Китая, страна приобрела монопольное положение. Поднебесная занимает на рынке редкоземельных элементов долю в почти 90% и снабжает весь мир (график):

Почти половина китайского экспорта редкоземельных элементов и редкоземельных соединений в 2017 году ушла в Японию.

Перевод фото:

Редкоземельные элементы: Китай торгует, прежде всего, с Японией

Столько процентов китайского экспорта редкоземельных элементов в 2017 году ушли в эти страны:

Япония – 45,2%

Нидерланды – 16,9%

Южная Корея – 8,8%

США – 7,9%

Италия – 4,5%

Испания – 2,3%

Вьетнам – 2,3%

Соединенное Королевство - 2,0%

Германия – 1,6%

Словения – 1,5%

Остаток от 100% - другие страны

Источник: ООН

Хотя Германия со своей долей в 1,6% является незначительным импортером для Китая, тем не менее, с другой стороны, немецкие предприятия получают почти половину редкоземельных элементов и соответствующих соединений из Народной Республики. Кроме того, редкоземельные элементы присутствуют во многих полуфабрикатах. Таким образом, немецкие предприятия также и косвенно зависят от важного сырья из Китая.

«В торговом споре с США Китай угрожает прекратить экспорт редкоземельных элементов. Это не только нанесло бы ущерб Соединенным Штатам, но и дополнительно дестабилизировало бы мировую экономику».

Заметное положение Китая скрывает в себе ряд опасностей:

Цены. Китайцы могут оказывать существенное влияние на цены на редкоземельные элементы. Таким образом, средние цены на экспортируемые из Китая редкоземельные металлы с 2002 по 2011 гг. выросли в 35 раз. Впоследствии они снова значительно упали.

Обработка. Усиленной обработкой сырья в своей стране Китай наносит ущерб международным предприятиям, специализирующимся на дальнейшей обработке редкоземельных элементов.

Торговая политика. Благодаря своей мощи на рынке у Китая есть возможность связать экспорт редкоземельных элементов с политическими условиями. Такой опыт Япония уже пережила в 2010 году, когда Китай полностью прекратил поставки с тем, чтобы оказать давление в споре за отдельные острова и закрепить свои суверенные права в Восточнокитайском море.

И в нынешнем торговом конфликте с США Китай угрожает прекратить экспорт редкоземельных элементов в Северную Америку. Эмбарго повредило бы не только США, но и поставило бы под сомнение надежность Китая как поставщика сырья и таким образом дополнительно дестабилизировало бы мировую экономику.

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