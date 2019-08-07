А Deutsche Welle против!!!

Дата 05.08.2019

Автор Арнд Рикман

Недавние акции протеста в Москве закончились задержаниями их участников. Теперь в России обвиняют DW во вмешательстве во внутренние дела. DW обвинения отвергает.

Задержание участника протестной акции. Москва, 27 июля

Москва, 27 июля: корреспондент DW Сергей Дик снимает репортаж об акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы 8 сентября. Но в итоге полицией задержан сам Дик. Аккредитацию журналиста немецкой иновещательной компании при этом называют "филькиной грамотой". Дика сажают в автозак, после чего он и еще около 20 других задержанных оказываются в ОВД "Марьино". Примерно через полтора часа его выпускают на свободу.

Сергей Дик

Освещение протестов в Москве медикомпанией Deutsche Welle вызвало раздражение российского руководства - причем это касалось не только случая с Сергеем Диком. Ибо следующий шаг сделала уже официальный представитель МИД России Мария Захарова: в интервью телеканалу "Россия 1" она обвинила DW во вмешательстве в московские протесты. Она заявила, что Deutsche Welle опубликовала "призыв - "москвичи, выходите". "Безусловно, это содержащееся на государственные деньги в Германии средство массовой информации вовсю вовлечено в наши внутренние дела", - отметила Захарова.

Опровержение со стороны DW

Со своей стороны Deutsche Welle решительно опровергла это обвинение. Ни в одной опубликованной статье или репортаже медиакомпания не призывала кого-либо принимать участие в протестах в России. "Мы воспринимаем это утверждение госпожи Захаровой в прямой связи с задержанием нашего корреспондента Сергея Дика", - заявил пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt).

Медиакомпания выразила протест против задержания своего корреспондента. Препятствование работе аккредитованного журналиста неприемлемо, говорилось в письме DW от 28 июля в адрес российского МИД: "настоящим выражаем свой официальный протест и ожидаем объяснений".

Мария Захарова

Ответ из Москвы поступил 5 августа и был выдержан в тоне официального представителя МИД: на страницах DW в социальных сетях, говорится в ответе МИД России, "были опубликованы недвусмысленные призывы к массовому участию в незаконном митинге". "В силу этого обстоятельства ваши сотрудники никак не могут рассматриваться как журналисты, но сами являются активными участниками противоправных действий", - отмечается в документе. "Напоминаем о необходимости соблюдения законодательства Российской Федерации, - пишет МИД, - особенно в части недопустимости его нарушения под прикрытием статуса иностранного корреспондента".

"Очевидное нарушение свободы прессы"

Действия российских властей и реакция МИД РФ являются, по мнению генерального директора DW Петера Лимбурга (Peter Limbourg), неприемлемыми: "Если огульно причислять журналистов, которые сообщают о протестах, к участникам протестов, а потом еще этих журналистов и задерживать, то это не только очевидное нарушение свободы прессы, но и инструмент из арсенала полицейского государства".

Петер Лимбург

Немецкий Союз журналистов (Deutsche Journalisten-Verband, DJV) в Берлине потребовал прекращения насилия в отношении корреспондентов СМИ. "Российские органы правопорядка своими жесткими действиями нарушают не только общепризнанные права человека, но и российскую Конституцию", - отметил в воскресенье, 4 августа, глава DJV Франк Ибераль (Frank Überall).

Между тем волна задержаний протестующих в Москве продолжилась и в выходные 3-4 августа. По данным правоохранительных органов, было задержано около 600 человек. По данным портала "ОВД-Инфо" , задержан 1001 человек.

Критика со стороны правительства ФРГ

Официальный Берлин также критикует действия полиции в Москве. "Правительство ФРГ осуждает задержания мирных демонстрантов в Москве и непропорциональное применение силы полицией", - заявила пресс-секретарь германского кабинета Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). Немецкое правительство призвало соответствующие учреждения и ведомства соблюдать принцип соразмерности применения силы и немедленно отпустить на свободу задержанных.

"Соблюдение принципов ОБСЕ и Совета Европы имеет большое значение для демократии, - отметила Деммер, - и российская сторона брала на себя обязательства соблюдать принципы свободы собраний и свободы слова. Поэтому призываем РФ уважать эти основополагающие принципы и следить за соразмерностью своих действий". В преддверии Единого дня голосования 8 сентября правительство ФРГ призывает российскую сторону к соблюдению международных стандартов.

Представитель МИД Германии Мария Адебар (Maria Adebahr) сообщила, что российские власти приняли к сведению заявления немецкой стороны и уже отреагировали на них. По ее словам, немецкая дипмиссия донесла до российских представителей озабоченность Германии.

Франция в воскресенье также осудила "явно чрезмерное применение силы" полицией в Москве. Французское министерство иностранных дел заявило, что Париж подтверждает "свою приверженность свободе выражения мнений во всех ее проявлениях, включая мирные демонстрации и участие в свободных и прозрачных выборах".

Дата 05.08.2019

Автор Михаил Бушуев

Разгон протестов в Москве в Германии считают эскалацией насилия со стороны силовых органов. Но власти России едва ли остановятся в преследовании несогласных, опасаются наблюдатели.

Задержание участников несогласованной акции протеста в Москве, 3 августа

Разгон демонстрантов в Москве 3 августа, требовавших допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, вызвал негативную реакцию в Германии. Правительство ФРГ выступило с осуждением действий российских силовых органов и призвало власти РФ уважать права граждан. "Федеральное правительство осуждает очередные задержания мирных демонстрантов в Москве и последовавшие за этим несоразмерные действия полиции", - так по просьбе DW в понедельник, 5 августа, прокомментировала ситуацию представитель правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

Меры российских властей вызывают в Берлине "большую тревогу", добавила Деммер. Власти Германии призвали допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которые должны состояться 8 сентября. Также Берлин потребовал от Москвы соблюдать соразмерность в применении насилия и немедленно отпустить задержанных. По словам представителя МИДа ФРГ Марии Адебар (Maria Adebahr), российские власти уже получили заявление из Берлина, переданное немецким послом в Москве, и отреагировали на него.

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Действия полиции в Москве, в частности задержания нескольких журналистов, включая корреспондента немецкой газеты tageszeitung, возмутили главу Союза журналистов Германии (DJV) Франка Ибераль (Frank Überall). "Своими жестокими действиями российские силовые органы нарушают не только действующие во всем мире базовые права граждан, но и российскую конституцию", - заявил Ибераль.

Разгон демонстрантов: "Стратегия на повышение стоимости протеста"

"Было очевидно, что после 20 июля, когда прозвучал призыв к протестам, которые не были согласованы, власти переключили рычаг на более жесткий режим действий", - полагает Фабиан Буркхардт (Fabian Burkhardt), политолог из берлинского фонда "Наука и политика". Власти, похоже, выбрали стратегию на эскалацию насилия, соглашается с ним Ян Матти Дольбаум (Jan Matti Dollbaum) из исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете.

"Задержаний было почти столько же, сколько на прошлой неделе, хотя протестующих было меньше. Город заполнили силы специального назначения, создавалось впечатление, будто Москву надо было защищать от целой армии демонстрантов", - указывает Дольбаум. Цель таких действий, по его словам, - повысить стоимость протеста для каждого отдельного человека.

Акция протеста в Москве, 3 августа

Прослеживается четкий тренд, как власти в Москве используют насилие, говорит эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш (András Rácz): "С каждой неделей доза насилия растет, но пока она еще ограничена, учитывая арсенал возможностей: еще не были применены водометы или слезоточивый газ". Инструментарий властей пока не ограничивается только репрессиями, констатирует Раш: "Вспомните, как в срочном порядке был организован фестиваль "Шашлык Live" и назначен на время протестов, чтобы оттянуть внимание части протестующих".

Протесты в Москве: "Общее недовольство системой"

Протесты 3 августа - уже четвертая акция, когда недовольные в Москве устраивают демонстрацию, требуя допуска независимых кандидатов в Мосгордуму, напоминает Буркхардт. И за это время, по его наблюдениям, изменились лозунги протестующих: "Если изначально требования касались практически только допуска кандидатов к выборам, то теперь фокус внимания все больше смещается на жестокость силовиков и на полицейский произвол". Это способно изменить динамику протестов, предположил политолог.

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В действительности протесты с самого начала выражали общее недовольство системой, уверен Андраш Раш: "Недопуск независимых кандидатов стал только casus belli (поводом к войне. - Ред.)".

Он напомнил, что, по последним данным опросов "Левада-центра", 27% респондентов готовы выходить на акции протеста против условий жизни в России. "Это чрезвычайно высокий показатель. В этих условиях система не могла позволить оппозиции не только выиграть, но и оставаться на улицах, чтобы не дать протестующим захватить инициативу", - считает Раш.

Наблюдатели ждут тюремных сроков для оппозиции

Прежде, чем делать прогнозы о будущем развитии протестов и действиях властей, Фабиан Буркхардт предлагает дождаться выборов в Мосгордуму 8 сентября.

"Возникает принципиальный вопрос: что произойдет с протестами и с кандидатами, которые отбывают административные сроки наказания. Есть вероятность, что против некоторых будет запущен процесс уголовного преследования. Возможно, после выборов их просто отпустят", - полагает эксперт.

"Я определенно ожидаю, что некоторые протестовавшие получат тюремные сроки. Возможно, сроки будут небольшими, - предположил Андраш Раш. - Точнее так: будет большим сюрпризом, если власти не попытаются сделать из нынешней ситуации пример для устрашения".

Буркхардт ожидает, что будет дан ход уголовному преследованию сотрудников ФБК Алексея Навального: "Похоже, что дела против них могут оказаться в суде, и их признают виновными".

Стратегия на эскалацию насилия несет в себе определенные риски для властей, добавляет Дольбаум: "Репрессии, воспринимаемые как неоправданные, могут вызвать еще более сильную реакцию - как было в Киеве в начале Майдана в ноябре 2013 года".

Пока в Москве протестующие не готовы отвечать насилием или даже нарушениями общественного порядка. "До тех пор пока это так, тот, кто проявляет большую жестокость (то есть режим), будет побеждать. Но это не означает, что ситуация не может измениться", - заключил Дольбаум.

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