Дипломаты: Запад недооценил российскую угрозу в 2008 году

09 Август, 2019

Прогресс, достигнутый Тбилиси 11 лет спустя после российского вторжения в Грузию демонстрирует, чего можно добиться, несмотря на наличие агрессивного соседа

Одиннадцать лет спустя после того, как российские танки пересекли горный туннель на Кавказе и вторглись в соседнюю Грузию, представители Госдепартамента признают, что США недооценили геополитические последствия этих событий для всей Западной Европы.

«То, что случилось 11 лет назад, когда Россия вторглась в Грузию, было на самом деле возвращением войны в Европу – и этого никто из нас не ожидал», - сказал в интервью журналистам Грузинской и Украинской служб «Голоса Америки» Джордж Кент, зампомощника госсекретаря в Европейском и Евразийском бюро Госдепартамента США.

«Россия, член Совбеза ООН, вторглась на территорию соседней страны. Она сделала это в Грузии в 2008 году и повторила эти действия в Украине в 2014 году. Оглядываясь назад, события, случившиеся в Грузии 11 лет назад, изменили сегодняшние геостратегические реалии в Грузии и во всей Евразии», - говорит Кент.

8 августа 2008 года российские силы вторглись в Грузию, с помощью бомбардировок оккупировав значительную часть территории страны. Во время войны, которая длилась пять дней, Россия одержала победу над грузинской армией, и остановить кровопролитие удалось только при посредничестве тогдашнего президента Франции Николя Саркози, который в то время также возглавлял Евросоюз.

После войны Москва признала Южную Осетию и еще один анклав сепаратистов, Абхазию, в качестве независимых государств, разместив там свои военные базы.

Джордж Кент, который посетил в четверг посольство Грузии в Вашингтоне, считает, что грузинские уроки еще не поздно учесть в продолжающейся войне между Украиной и пророссийскими сепаратистами.

По мнению Валерия Чалого, посла Украины в США, российское вторжение в 2008 году стало предзнаменованием новой эры в международных отношениях, в которой дипломатическая стратегия уступила первенство военной мощи.

«Мы в Украине это осознали. Когда Грузия была атакована, мы предоставили ей вооружение, потому что мы понимали – после Грузии мы можем стать следующей целью. Так и произошло. Весь мир будет ждать компромисса, каких-то изменений в поведении, но ничего не поменяется», - говорит Чалый, добавляя, что Украина извлекла два урока из нападения на Грузию.

«Нужно сделать две вещи. Найти дипломатическое решение на основе силы, учитывая возможности вооруженных сил – ВМС, армии и ВВС. И затем нужно готовиться к борьбе за свободу и независимость», - говорит дипломат.

Несколько месяцев назад, пять лет спустя после аннексии Крыма, российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства России для жителей Восточной Украины, часть которой сейчас оккупирована сепаратистами при поддержке Москвы.

Хотя в Кремле утверждают, что этот указ «защищает человеческие и гражданские права» в духе «принципов и норм международного права», Украина и западные страны назвали этот шаг незаконной попыткой покуситься на украинский суверенитет.

Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины, настроен оптимистично, утверждая, что США и Украина хорошо усвоили уроки, преподанные всему миру в последнее десятилетие.

«Грузия была первым шагом, Украина стала вторым – но это коренным образом поменяло восприятие действий Путина в глазах всего мира и [внесло коррективы] в то, что США должны сделать в качестве ответной меры», - говорит Волкер.

Кент и Волкер говорят, что США полны решимости восстановить территориальную целостность Украины.

«Наша приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины остается неизменной, и мы считаем, что Донбасс и Крым – часть Украины. Эта политика не поменяется», - говорит Кент.

По мнению Волкера, Грузия в 2019 году является примером отличной работы над ошибками – в стране хорошо усвоили уроки 2008 года.

«Прямо сейчас Грузия процветает. Это демократия с успешной экономикой. Они добились впечатляющего прогресса в борьбе с коррупцией. Они установили тесные отношения с Европой, с НАТО, с США», - добавляет Волкер.

По его словам, Грузия добилась успеха даже несмотря на то, что Россия оккупировала 20% ее территории. «Я думаю, главный урок состоит именно в этом», - говорит Волкер.

статью прочитали: 54 человек