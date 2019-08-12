НУЖЕН РАЗВОРОТ - НО КУДА?

В последнее время среди политологов, экономистов, членов правительства РФ ( М. Л. Хазин, А.Школьников, А. Г. Силуанов , Э. С. Набиулина и другие) наблюдаются предложения о необходимости смены вектора движения экономики России. Даже Президент критикует либеральное направление развития экономики. Одни предлагают необходимость поиска новых моделей, другие предлагают некоторые проекты : Восточный, Западный, Иудейский, Красный – третьи говорят и так хорошо, вот только надо немного…- много всякого.

Для подтверждения этих научных и около научных волнений, которые, по сути, имеют под собой почву, приведём, много раз показываемый автором со средины 90 – х прошлого века, рисунок.

Рисунок можно посмотреть на

(у меня не получилось вставить - приношу извинения)

Рис. Зависимость относительных темпов роста экономики стран ОЭСР и России во времени при различных их значениях, а России при расположении её экономики на экономических платформах В. И Ленина или А. Смита

Принято, что в 1990 г. разница между ВВП России и стран ОЭСЭР была равна нулю (100%). Далее темпы роста ОЭСР были в пределах 2 – 3%, а проходившие тогда кризисы, хотя и сказывались на её развитии в этих странах, но на рисунке это приводило бы к незначительным колебаниям кривой. Поэтому они не показаны. В России к 2000 годам экономика упала примерно на 50%. Затем был рост до 7% в год. Очередной мировой кризис2008 – 2009 гг. и экономика России просела. Между ними в России небольшой кризис 2001 – 2002 гг. Так добрались до кризиса 2014 – 2016 гг., который на рисунке показан как ещё не состоявшийся. Суть в том, что автор, анализируя «Антикризисную программу Правительства РФ на 2009 г.», и расставил годы следующих кризисов - угадал. Очередной и ближайший следует ожидать в 2021 – 2023 гг., а далее 2028 – 2029 гг. – дождитесь. Расчёты по формуле % от %. Видно, что с 2012 г. рост экономик России замедлился и так до 2014 г. Дальше автор считать не стал – было падение, а затем рост. Причём с не понятным значением – менялись методики подсчёта, но всё же в пределах 1 – 2 %. Тем не менее, ситуация ясна – экономика России всё дальше уходит в отрицательный отрыв от стран ОЭСР.

Причём показано, что если темпы роста будут 2 – 3 %, то отрыв будет безнадёжный – догнать страны ОЭСР никогда не удастся. Это будет в том случае, если структура экономики будет соответствовать экономической платформе А. Смита. Если же структура экономики России будет соответствовать экономической платформе В. И. Ленина, то возможно сравнение с экономикой стран ОЭСР к концу 20 – х годов. При этом темпы роста должны быть 7 – 10 %, т. е. в разы больше чем при нахождении на платформе А. Смита.

Отдельные экономисты, например С. Ю. Глазьев, утверждают, что если в экономику добавить денег на инвестиционные проекты, то российская экономика может развиваться с темпами 5 – 7 %. Правда, как будет управляться такая экономика, ничего не говорят. Они не знают структуру экономики. Поэтому несколько слов об экономических платформах.

Экономическая платформа В. И. Ленина – это социалистическая экономика - это бывший СССР и страны Восточной Европы, а также современные Китай, Куба, Вьетнам и др. Сразу предупреждаем, что от отнесение к социалистическим странам Скандинавские страны, Германию, Францию и др. не право мерно. Это социальные страны, как и Россия – статья 7 часть 1 Конституции Российской Федерации. Между структурами социалистических стран и социальных «дистанция огромного размера». Темпы роста ВВП в них отличаются в разы. У них цели разные – в форме законов они сформулированы И. В. Сталиным в работе «Экономические проблемы социализма в СССР». “Существенные черты и требования основного экономического закона социализма можно было бы сформулировать примерно …».

Увы, советские экономисты такую теорию не создали, а реформы Н. А. Косыгина и Е. Либермана не опирались на какую-нибудь теорию. Просто в структуру социалистической экономики внесли элементы капиталистической экономики – хозрасчёт. Погнались за «дешевизной». Предложение же В. М. Глушкова о создании общегосударственной автоматизированной системы управления было отвергнуто. Российские экономисты уже в новой России (Л. С. Абалкин и др.) начали искать причину успехов зарубежных стран, например, «японского чуда», в национальном характере их народов. Этим же пытались заниматься и англичане.

По поводу успехов реформ Ден Сяопина, то он ничего нового не предложил, а просто использовал предложенный В. И. Лениным НЭП и, что самое главное, он не поменял структуру экономики. Партия продолжала управлять управляющими, но теории китайские экономисты так и не создали. В тоже время в Устав КПК они включили слово «рыночная экономика» (аналог капиталистическая экономика). Применение этого «аналога» в 2015 г. на фондовом рынке привело к его кризису, из которого Китаю пришлось выходить с трудом. Автор назвал это явление «синдромом китайской экономики».

Ничего нового в теории не создали и зарубежные – капиталистические экономисты. Об этом автор написал в работе «Юбилейный доклад Римского клуба – бальзамизация капитализма». Суть в том, что они, как и российские, рассматривают экономику как явление, т. е. внешнюю сторону экономики, а внутреннюю, её сущность (устройство) не представляют. Представьте себе, механики в автомастерской разбираются, как называется машина по её внешнему виду, а как она устроена, они не знают. Вы привезли её на ремонт!

Современная экономическая наука опирается на словосочетание: производство, распределение, обмен и потребление. Вращаясь в рамках этих слов создано свыше 50 -ти конкурирующих "экономических теорий". Причина. Отсутствует абстрактное представление экономики как объекта исследования в виде системы. Пример, физика - атом Резерфорда или менее известен И. Рица. В экономике также как и в химии до Д. И. Менделеева - каждый элемент изучался отдельно.

В основном экономисты ищут, каким образом определить стоимость продукта труда. Собственно то, на чём споткнулся и К. Маркс. Однако стоимость при капитализме определить никогда не удастся – о ней писали, пишут и будут писать. Образно говоря – «как и о любви». Причина банальна – в этом процессе участвует индивидуум, у которого имеется вторая сигнальная сигнальная система ак. Павлова. Из-за этого на платформе А. Смита развитие экономики представляет собой одну реализацию нестационарного случайного процесса. Прогнозировать будущее в такой экономике не возможно, можно только загадывать, мечтать и проч. с этого набора слов. Просто нет математического аппарата. На экономической платформе В. И. Ленина этого нет – есть план, и индивидуум хочет или не хочет, должен его выполнять. Над ним есть управляющий – партия, которая следит за реализацией плана.

Увы, многие российские экономисты называют экономику СССР как «неудавшийся эксперимент» и это представители РАН РФ. Они не понимают место и роль ВКП(б). а затем КПСС в структуре экономики. Можно встретить, как они называют коммунистов-руководителей «новыми эксплуататорами», а систему управления как командно-административной (за лекции на эту тему даже деньги платят). Многие вспоминают И. В. Сталина и его систему управления, но выше было сказано, что он из принципа управления на уровне здравого смысла «выжал» всё, что можно.

Следовательно, нужна теория, которая рассматривала бы экономику не только как явление (внешнюю сторону), но и как сущность - её внутреннее строение – структуру (элементы и связи между ними). Если есть теория, то можно анализировать прошлое, оценивать настоящее и прогнозировать будущее, а если её нет, то вспоминать прошлое, наблюдать настоящее и мечтать о будущем. Автору удалось создать такую теорию экономики, о которой мечтал И. В. Сталин.

Она изложена в пяти работах (книгах):

• «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ». Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing (2014-10-21) - ISBN-13: 978-3-659-60735-6

https://www.ljubljuknigi.ru ,

• «ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ЭКОНОМИКА)» ,

• «ДОЛГОВРЕМЕННОЕ И БЕСКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (ТЕОРИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ)»,

«ТЕОРИЯ СОЦИАЛИЗМА И КАПИТАЛИЗМА»,

«ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛИЗМА И КАПИТАЛИЗМА».

В этих работах впервые предложено абстрактное представление экономики как объекта исследования – атрибут любой научной теории. Это позволило разрешить кризис в экономической теории (сейчас свыше 50 – ти конкурирующих экономических «теорий») и создать теорию экономики капитализма и социализма, о необходимости которых всегда говорил И. В. Сталин. Понять (Ю. В. Андропов), где мы были, где мы есть сейчас и где будем, в зависимости от того к какой цели будем стремиться, и на какой экономической платформе будем строить экономику. Определено место и роль партий в экономике.

По-новому, в отличие от К. Маркса, решены проблемы федерализма (союзов, конфедераций и прочих объединений). Даны оценки будущего (40 – 60 лет) капиталистических и социалистических федераций. Предложена одна идеология, одна религия и показано, что экономики государств мира в принципе располагаются на одной из двух экономических платформах, из которых одна имеет будущее, а у другой оно призрачно. Раскрыты «тайны» китайской экономической кухни и показано, что ей присущ «синдром китайской экономики».

Разработана методология подготовки различных стратегий и программ развития для организаций любого уровня – от фирмы до государства, а предложенная триада позволяет оценить их выполнимость. Представлено математическое выражение долговременного и бескризисного развития социалистической экономики. Такое же решение этой проблемы – абстрактное представление капиталистической экономики в виде математического выражения пока не возможно – нет математического аппарата. Оценено прошлое (с 1990 г. ) настоящее и будущее (до 2030 г.) России и показано, что у наших ближайших соседей Казахстана, Белоруссии и Украины те же проблемы.

Впервые предложены структуры социалистического и капиталистического государств. Показано, что при капитализме правит элита, которая по-фамильно не известна, её цели не известны. Её не избирают, не назначают и не увольняют. При капитализме идеологий множество мощности континуума. При социализме правит одна партия (цель одна), её цель известна – Устав и Программа, и известны по-фамильно её руководители – от первичной парторганизации. Идеология одна.

Что такое коммунизм, как высшая стадия социализма, не известно, но известно, что первой отомрёт при переходе от социализма к коммунизму партия. Структура коммунистического государства не известна, и при коммунизме будет власть народа, что при переводе на греческий язык звучит как демократия. Поэтому говорить о демократии при капитализме и социализме не прилично. Люди, которые критикуют коммунизм и выступают за демократию, безграмотны и позиционируют себя как «унтер офицерская вдова, которая сама себя высекла». Заниматься декоммунизаторством, не зная, что такое коммунистическое общество, бессмысленно и безграмотно (см. в соседнем государстве – декоммунизаторы – это же безграмотные люди).

Таким образом, в настоящее время разработана теория, которая рассматривает экономику как объект исследования не только как явление – внешнюю её сторону, но и как сущность - внутреннюю структуру.

Предложены абстрактные представления социалистической и капиталистической экономик и их государств – атрибут любой теории. Поэтому теперь можно не только мечтать о будущем, но и его прогнозировать. Закончилась эпоха рассуждений об экономике (2500 лет) и началась эпоха её научного познания. Конечно, можно делать вид, что «всё хорошо прекрасная …» и рассказывать о различных проектах, моделях и проч. Однако рисунок, приведенный вначале показывает, что «догнать» в экономическом развитии страны ОЭСР, которые не владеют теорией, опираясь на их либеральные и прочие методы в управлении экономикой, России не удастся никогда. Нужно «срезать» дистанцию – поменять цель, содержание, методологию и провести институциональные и структурные реформы. Только опора на теорию, а не на здравый смысл, позволит России успешно развиваться и быть успешной страной.

PS. Как быть с моделями, проектами, с которых начали данную работу, и объединениями интеллектуалов, которые стремятся искать Образ будущего. Искать всегда похвально, но искать без знания теории – это сродни «чёрной кошке» можно и не найти её. Можно искать, начиная со времён Рикардо или обсуждать философию И. Канта и уточнять, что сказала Роза Люксембург по поводу К. Маркса.

Теория не обсуждается, например , на Московских экономических форумах 2016 г, 2017 г. и 2018 г. (в 2019 г. – не проводился). Автор когда-то пытался попасть – не пустили, сказали, смотри по «телевизеру». Основной результат форумов – это сумма заключённых контрактов, что тоже правильно.

Форумы интеллектуалов предлагают создать некий «Совет Мудрецов», который будет рассматривать различные проекты. Это очень частое предложение в различной форме среди поисковиков Образа будущего, правда, никто не знает, как отбирать этих «мудрецов» и кто это будет. Владеют ли они теорией или отбирать будут на уровне здравого смысла, если предлагают брать практиков. Одни предлагают передать этому совету часть полномочий Правительства, ЦБ и Конституционного Суда. В общем, предложений на уровне рассуждений предостаточно. До сих пор бытует мнение, что должна быть конкуренция партий. Однако при капитализме партии не играют значительной роли, а при социализме только одна (главная – цель одна) партия, а другие решают задачи для достижения цели – в СССР таких партий было 162.

Вот клинический психолог и стратег А. Школьников в работе на говорит «...ведь имея цель, выбрать правильный курс много проще». Однако цель он не сформулировал. Тогда зачем все остальные рассуждения? Ведь можно было всё разделить на две цели, сформулированные И. В. Сталиным, и провести обсуждение тех же организационных структур. Что за Красный проект? Ведь в СССР строили социализм с ноября 1917 г. по февраль 1990 г. Не удалось. Это не вина коммунистов, а отсутствие теории. Другие продолжают строить.

В заключении по поводу стоящего вначале в заголовке «КУДА» - ответ на этот вопрос не по чину и средствам автора.

Андрей Яшник

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