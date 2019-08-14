Версия вторая небратская

Очевидно, что организаторы «новоболотных» протестов стремились максимально впечатлить охмуряемую публику – и для выражения протестных чувств была выписана из забугорья лауреат многих премий Улицкая. Авторитетность значит многое для российской публики. И неизвестно ещё, выбранное для зачитывания со сцены стихотворение являлось ли результатом подсказки «врубающихся в фишку» технологов или было плодом собственного креатива, но в любом случае – оно знаковое и символичное, ниже эти качества и разберём.

Ибо в качестве темы стиха для передачи смысла «новоболотных» протестов Улицкая демонстративно «косплеила» ставшее знаменитым своей антироссийскостью «культовое» стихотворение украинской поэтессы Дмитрук из далёкого уже 2014-го: «Никогда мы не будем братьям…». Все уже отметили схожесть по форме, стилистическим приёмам, ритму – значит, и цель была в том, чтобы схожесть формы навеяла мысли и о схожести перепеваемых событий.





Кратко суть первого небратского произведения от Дмитрук: фу, как мы на вас, Россию и россиян, обиделись – после всех ваших подлостей! Примечательно, что на русском: для того, чтобы услышал вОрог (примем этот устоявшийся ярлык на исходном языке), и чтобы принял как часть внутреннего состояния украинский русскоязычный обыватель. Тот обыватель, который по причине близости к общей культуре страдал комплексами из-за собственной неясной самоидентификации, по этой же причине поддержал «майдан-2» - «о, это уже сугубо наше, такого у них нэма» - и принял ожидаемые с точки зрения сведущих в политике людей ответные шаги как «нож в спину», удар по самолюбию (как ему подсказали).

Интересно, что тема российской агрессии не мусолится – лишь «у нас вот майдан, а у вас нет такого – бе-бе-бе», хотя взрыв антироссийской истерии «агрессией» и обусловлен… Нет, стих о том, что майдан и стал причиной «небратства» – этого достаточно, хотя и звучало на Майдане: «не-не-не, Майдан не против России, тем более не против русских» - но это с ходу желчью «культового» стиха опровергается: мы красавцы, ибо сделали это, а вам вот слабо разъ.бенить собственное государство? слабо, тьфу на вас, презренные небратья!

Примечательно, что текст напрочь игнорирует миллионные массы с иным мнением, и в этом его главное сходство со стихом-подражанием от Улицкой. Это вообще важное свойство Матрицы (комплекса ложных смыслов, образов, символов, интерпретаций, представления о государственном благе и окружающем мире, при успешном замещении реальности ведущего к поражению и «опрокидыванию» государства) – делать вид, что иных смыслов и по-иному воспринимающих действительность масс не существует, есть разве что подлежащие уничтожению насекомые.

Есть и различия: Дмитрук вначале написала своё произведение и потом смылась в забугорье, Улицкая – наоборот: приехала из забугорья, чтобы прочесть ангажированной публике свой вариант небратского стиха. И это тоже символично, означая как приоритетность своего восприятия или заказчика над интересами страны и реальностью, так и постановочность страданий – душа по-любому ищет тёплые места.

А ворог в качестве объекта небратства один и тот же – Россия. У Дмитрук прямо описан и комплекс - таким образом, чтобы сразу вызвать у нужного обывателя необходимый, как у собак в эксперименте Павлова, рефлекс: «Вы себя окрестили «старшими» — нам бы младшими, да не вашими…». Нетрудно догадаться, что это прямой намёк на готовность прислуживать такому хозяину, который этот комплекс пообещает вылечить. Терапия заключается в гораздо большем прислуживании, но зато – «по своей воле».

У Дмитрук там же – помимо шаблонов, которыми потчевали и на Майдане (…быть свободными, … у нас – Демократия), поэтически описаны и инструкции, как они это счастье, которому завидуют небратья, закованные с детства в цепи, обрели:

а у нас жгут коктейли Молотова… а у нас тут огни восстания…

Да, обязательны вставки и пропагандисткой интерпретации – «Повзрослели и стали смелыми все у снайперов под прицелами» (без выяснения до сих пор не расследованного дела о снайперах), и пропагандистские вставки-подсказки будут ниже и у Улицкой. Но ясно было уже тогда, что когда-нибудь произведение «слабо вам, небратья? Рабы нам не братья!» будет иметь продолжение, и именно поэтому активизация всех заложенных инструкций изначально была бы предусмотрена любым последующим подражанием уже на символическом уровне - и подразумевала бы коктейли, огонь, снайперов, к которым революционер будет подготовлен необходимой романтизацией через такие произведения, но вначале – дискотека! (Кстати, уже свои Русланы и на Сахарова завелись – в качестве предвестницы огня достаточно произнести со сцены вслух, что «пусть всё горит»).

И раз мы говорим, что уже при простом подражании в тексте происходит активация всех майданных образов – то переделка именно «небратского» текста на новый лад никак не может быть случайностью. Сам факт подражания и говорит: «Хотим, как на Украине!» И сразу в первом же четверостишье:

…у вас великое воинство,

а у нас человеческое достоинство.

Прямая отсылка на главную абстракцию Майдана – действо как раз и называлось «Революція Гідності». Абстракция замещала основную цель управляемых протестов – превращение страны в анти-Россию. Россия в свой антипод превратиться не может, поэтому речь может идти только о желании её поражения/уничтожения в глобальном противостоянии, которое будет названо на цветочном языке «победой демократии».

Кстати, что за достоинство/гідність была приобретена в результате событий, которым завидуют небратья? Кроме падение экономики, ухудшения социального положения, разрушения отраслей промышленности и долговой кабалы (это всё назовём «ценой свободы»)? Как раз ещё больший беспредел тех же олигархов и тотальный диктат кредиторов, в том числе – по направлениям внешней и внутренней, экономической политики, вплоть до требований повышения тарифов, снятия моратория на продажу земли и вывоза кругляка. Но – сказали (продекламировали/спели), что небратья завидуют такой свободе, значит – завидуют. Примерно победе такого достоинства препятствует репрессивное «великое воинство» в России.

Заходим с конца:

…не надо …

разбивать народ на две партии -

на простых ребят и росгвардию.

Опять о том же – есть «мы» и есть репрессивная машина диктатуры, это главная легенда всех управляемых цветных движей, которые в последнее время имеют свойство перерастать в затяжные конфликты. Росгвардия почему-то не может при таких раскладах исполнять функцию защиты «другой партии», а не только не слишком популярного чиновничества. Поэтому эта песня продолжается без тени смущения:

И за нами страна огромная…

И это всё о том же, правда – перед этим важное уточнение:

Мы ботаники и чайники,

вы гебешники и начальники...

Ясно, у репрессивного аппарата есть руководители, а у них, впрягшихся валить аппарат «за всю огромную страну» - такой себе безусый контингент, какое уж там соотношение сил, тем не менее – ботаники не струхнули! Хотя каким-то образом (это исходя из реальности, а не описанной в таких произведениях пафосной романтики) уже эти хилые храбрецы прорывали полицейский кордон, значит, кое-какие боевые отряды имеются. А если имеется план на «раскочегаривание» событий – подтянутся ещё более подготовленные боевые отряды, но об этой технологии певцы революционной романтики не расскажут. И «ботаников и чайников» сдует тогда ветром – так было везде и всегда при разворачивании сценария, но показывать и тогда будут няшек – «вот оно, борец с диктатурой!»

Поэтому, как и у Дмитрук – вставки пропагандистских шаблонов:

Вы прикрыты щитами мощными,

а у нас в руках ничегошеньки.

разве только на руках дети малые…

Очевидно, это уже плод направления работы пиарщиков из штаба протеста – подсказывать, как ещё более впечатлить впечатлительных и затруднить применение силы. А ещё лучше – постараться подставить ребёнка под удар «репрессивной машины» - это будет картинка что надо, повод для возмущения и дальнейших протестов. Правда, то, что это может быть холодным расчётом – не все могут догадываться. Или кто-то делает вид, что не догадывается, а воспевает с романтическим пафосом.

Правда, «отоваривания кулаками и спецдубинами» или «суда над невинными» можно легко избежать, не участвуя, с одной стороны, в несанкционированных митингах, с другой – не призывая к ним. На это, конечно, с той стороны скажут, что «давай справедливые выборы в Мосгордуму!», и тогда опять встаёт неразрешимый спор о критериях регистрации кандидатов, который может завершить лишь падение диктатуры и полная победа демократии, как на Украине (младший Буш давеча ещё добавил – как в Афганистане и в Ираке).

Поэтому и сегодня пока более «культовая» версия – первая небратская, в результате которой «у нас - Демократия», от которой, в свою очередь, сама автор (как пишут) смылась в спокойную Чехию. У перепевщиков пока всё в стадии «не драться пришли – разговаривать», а это ещё не совсем «а у нас тут огни восстания». Но что это за стадия – споры уже ведутся.

статью прочитали: 50 человек