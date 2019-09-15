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опубликовано редакцией на Переводике 15.09.19 05:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Православная церковь Кипра - своим русским коллегам - “Держитесь подальше от отколовшегося севера”

Menelaos Hadjicostis The Associated Press   6 сентября 2019 г

НИКОСИЯ, Кипр - Отношения  между Православной церковью Кипра и ее  русской коллегой ухудшились, после того как  в пятницу священник Русской православной церкви провел  несколько служб в отколовшейся части страны - турецкой Республике Северного Кипра.

Лидер кипрской церкви, архиепископ Хризостом  II, сказал, что он попросит российского патриарха прекратить службы, которые вызывают вопросы о причинах, по которым их проводят  для «40 или 50» русскоязычных [прихожан].

Архиепископ сказал, что кипрская церковь не желает, чтобы Русская церковь вмешивалась в ее внутренние дела или создавала  свои собственные приходы на острове, особенно на севере, где кипрская церковь не имеет эффективного контроля над сотнями православных церквей и других религиозных объектов.

Хризостом  сказал, что попросит русскую церковь подтвердить, принадлежит ли ей священник, проводящий спорные службы.

Он сказал, что через Патриарха Кирилла он также обратится к российским властям с просьбой убедить всех россиян, живущих на севере страны, уйти  [оттуда]. Хризостом заявил, что, хотя он и сомневается что его усилия будут успешными, тем не менее он попросит о том же самом и правительства других стран, граждане которых живут  на севере и проживают в домах, принадлежащих грекам-киприотам, перемещенным в результате конфликта.

Кипр был расколот по этническому признаку в 1974 году, когда Турция вторглась туда после переворота совершенного сторонниками союза с Грецией. Только Турция признает независимое государство провозглашенное  киприотами-турками и держит на севере более 35 000 военнослужащих.

Кристостомос сказал, что у кипрской церкви есть собственное русскоязычное духовенство, которое проводит службы на международно признанном кипрско-греческом юге, где проживает около 40 000 русских экспатриантов.

Архиепископ не исключил, что дело может быть в  «нейтральной» позиции кипрской церкви в отношении отделения Украинской православной церкви в прошлом году от Московского Патриархата,  спустя более трех веков.

«Мы любим православие, мы хотим, чтобы православие оставалось единым, и мы работаем над тем, чтобы избежать раскола», - сказал Хризостом. «Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми, но у нас есть смелость говорить правду, какой бы горькой она ни была».

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теги: Кипр  
   
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