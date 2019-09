архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.09.19 05:26 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Cypriot to Russian Church: keep out of breakaway north" Канада - 06 сентября 2019 г. Православная церковь Кипра - своим русским коллегам - “Держитесь подальше от отколовшегося севера” Menelaos Hadjicostis The Associated Press 6 сентября 2019 г НИКОСИЯ, Кипр - Отношения между Православной церковью Кипра и ее русской коллегой ухудшились, после того как в пятницу священник Русской православной церкви провел несколько служб в отколовшейся части страны - турецкой Республике Северного Кипра. Лидер кипрской церкви, архиепископ Хризостом II, сказал, что он попросит российского патриарха прекратить службы, которые вызывают вопросы о причинах, по которым их проводят для «40 или 50» русскоязычных [прихожан]. Архиепископ сказал, что кипрская церковь не желает, чтобы Русская церковь вмешивалась в ее внутренние дела или создавала свои собственные приходы на острове, особенно на севере, где кипрская церковь не имеет эффективного контроля над сотнями православных церквей и других религиозных объектов. Хризостом сказал, что попросит русскую церковь подтвердить, принадлежит ли ей священник, проводящий спорные службы. Он сказал, что через Патриарха Кирилла он также обратится к российским властям с просьбой убедить всех россиян, живущих на севере страны, уйти [оттуда]. Хризостом заявил, что, хотя он и сомневается что его усилия будут успешными, тем не менее он попросит о том же самом и правительства других стран, граждане которых живут на севере и проживают в домах, принадлежащих грекам-киприотам, перемещенным в результате конфликта. Кипр был расколот по этническому признаку в 1974 году, когда Турция вторглась туда после переворота совершенного сторонниками союза с Грецией. Только Турция признает независимое государство провозглашенное киприотами-турками и держит на севере более 35 000 военнослужащих. Кристостомос сказал, что у кипрской церкви есть собственное русскоязычное духовенство, которое проводит службы на международно признанном кипрско-греческом юге, где проживает около 40 000 русских экспатриантов. Архиепископ не исключил, что дело может быть в «нейтральной» позиции кипрской церкви в отношении отделения Украинской православной церкви в прошлом году от Московского Патриархата, спустя более трех веков. «Мы любим православие, мы хотим, чтобы православие оставалось единым, и мы работаем над тем, чтобы избежать раскола», - сказал Хризостом. «Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми, но у нас есть смелость говорить правду, какой бы горькой она ни была». статью прочитали: 32 человек Комментарии