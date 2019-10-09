О жизни старушки Маруси из китайской Эньхэ-Русской национальной волости

russian.china.org.cn 06-10-2019

Пекин, 6 октября /Синьхуа/ -- Теплое солнце рассыпалось по бревнам сруба, сад у окна полон цветами. "Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша...", льются оттуда звуки народной песни - это дом восьмидесятилетней Маруси, этнической русской. Пусть и зовут ее на самом деле Го Пэйчжэнь, но здесь она все равно - Маруся.

Она живет в Эньхэ-Русской национальной волости городского округа Аргунь автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, это единственная в Китае национальная волость, где живут этнические русские. Здесь живут около 1300 человек этой национальности, десятая доля всего русского населения Китая.

Хотя Марусе 80 дет, она очень энергичная, в голубом платье с белыми цветами, в голубых же серьгах и браслетах, серебристые волосы убраны под скромную узорчатую косынку. Она печет пирожки, засаливает огурцы, то и дела напевая мелодии народных песен.

"Сейчас мы хорошо живем, раньше совсем не так было", - говорит она, горестно вздыхая, - "Когда только образовалась КНР, семье горько жилось, и пропитание, и одежду - добывать это было нелегко". Она сказала, что тогда в семье не было денег на то, чтобы покупать мясо, кушали только что, что можно было вырастить на своем огороде, не было денег на покупку сахара и меда, ели тот хлеб с чесноком, что сами пекли.

В детстве Марусе очень нравилось учиться, но им были не по карману письменные принадлежности, ее старший брат связывал проволокой деревянные доски, смазывал их золой, чтобы получалась доска наподобие классной, а на бересте можно было писать. Не было карандашей, поэтому Маруся искала старые батарейки, чтобы вытаскивать оттуда графитовые стержни и ими писать.

Жизнь ее семьи пошла в гору, когда они смогли выращивать коров и овец. "Условия, в которых мы тогда учились, и те, в которых учатся нынешние дети, отличаются как небо и земля, не только поступить в школу на обучение больше не проблема, теперь можно уезжать в другие провинции, чтобы поступить в университет", - говорит Маруся, а также гордо добавляет, что внучка ее дочери сейчас учится в одном из университетов провинции Чжэцзян.

В 2005 году в городском округе Аргунь начали развивать туризм, и Маруся была в числе первых, кого поддержало правительство в создании постоялого двора. В то время ей уже было 66 лет, она решилась на то, чтобы заняться предпринимательством, комнаты дома она переделала в те, где могли бы жить постояльцы, которым была интересна самобытность жизненного уклада этнических русских. А в этом году, например, благодаря только проживавшим путешественникам она заработала 50 тыс. юаней.

После десяти с лишним лет, прошедших с 2005 года, туризм стал одним из главных источников дохода Эньхэ-Русской национальной волости, количество туристов, которое они принимают, за десять лет выросло с 20 тыс. до более 600 тыс. человек, и количество таких постоялых дворов, как Марусин, тоже возросло до более чем 100 на данный момент. Благодаря туриндустрии местные жители из числа этнических русских полностью избавились от нищеты.

Приезжающие в Эньхэ-Русскую национальную волость путешественники могут не только насладиться традиционной архитектурой в русском стиле, не только попробовать замечательные блюда русской кухни, но и узнать больше о богатейшей русской культуре.

"Каждый год в апреле мы отмечаем Пасху, проводим оживленные праздничные гулянья, поэтому приблизительно в это время туристы приезжают заранее, горячая пора", - говорит Маруся. В канун этого светлого праздника в каждом доме можно найти шелковые цветы, разноцветные ленты и крашеные пасхальные яйца, а по улицам разливается чудный запах - люди пекут куличи, и туристы празднуют вместе с ними.

Когда туристы приезжают на ее постоялый двор, Маруся всегда поет одну из русских народных песен, чтобы их поприветствовать. В 2013 году исполнение русских народных песен включили в местный список нематериального культурного наследия, и Маруся стала носительницей этого наследия. Она несколько раз записывала на диски те русские народные песни, которые поет, но ее самыми любимыми все равно остаются те, что она тихо напевает дома для прибывших издалека гостей.

"Жаворонок тихо поет, а степной сокол крылья расправил, мы, русские, здесь живем, это мой дом - Эньхэ", это слова из песни, которую в последнее время часто поет Маруся. После того, как слова песни отзвучат, она, посмеиваясь, говорит: "Вся моя жизнь - это путь развития моей родины, раньше мы завидовали жизни других, а теперь люди завидуют нашей жизни."

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