опубликовано редакцией на Переводике 10.10.19 02:56 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CBC.ca”,

"'It's a strategic win': Why Russia is settling in for the long haul in Syria" Канада - 09 октября 2019 г. «Это стратегическая победа» или Почему Россия обустраивается в Сирии надолго Корреспондент СВС принял участие в медиа-туре по местам российских военных операций в Сирии Chris Brown · CBC News · Posted: Oct 09, 2019 Строй российских солдат рядом с радиолокационной станцией на авиабазе Хмеймим близ Латакии, Сирия. (Крис Браун / CBC) После четырех дней неловких вопросов которые задавали иностранные журналисты, путешествовавшие с ним по Сирии, российский генерал Игорь Конашенков, похоже, дошел до точки. Конашенков, главный представитель российской армии, организовал сложную поездку, нацеленную на демонстрацию российского присутствия и достижений в стране. На российской авиабазе около Латакии журналистам были продемонстрированы недавно установленные радарные станции и бетонные ангары для истребителей, чтобы сделать их менее уязвимыми для атак беспилотников. В сирийском порту Тартус русские продемонстрировали новую ремонтную мастерскую для своих военных кораблей. На каждом брифинге российские офицеры раз за разом превозносили успехи их сирийской интервенции, утверждая, что они помогли воссоединить страну и уничтожить более 5000 боевиков-джихадистов с тех пор, как Россия начала боевые действия в 2015 году. И все же, казалось, что все иностранные журналисты хотели только одного, чтобы Конашенков обратился к темам большого количества жертв среди гражданского населения в результате российской бомбардировочной кампании и почему российские самолеты продолжают наносить удары по больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Сытый по горло, генерал пошел в жесткую контратаку на своих инквизиторов. "Мы воюем с террористами, ты понимаешь?" дал он волю эмоциям. «Лучше сражаться с ними здесь, чем когда они вернутся назад в нашу страну», - продолжал он разглагольствовать. «Они сбивают людей автобусами и грузовиками. Они всё взрывают. Они отрезают головы людей ножами. Это не оппозиция. Это просто террористы». Вспышка Конашенкова произошла в конце тура, который включал остановки в Дамаске, Латакии, Тартусе, провинции Алеппо и Идлиб, месте недавнего наступления сирийского правительства. Генерал-майор Игорь Конашенков обращается к СМИ на российской авиабазе близ Латакии, Сирия. (Паскаль Дюмон / CBC) CBC News уже участвовала в аналогичном туре по Сирии с российскими военными в 2017 году. Но эта последняя поездка была примечательна тем, что российские военные сделали акцент на демонстрации долговременности своих сирийских объектов, а также на том, что, несмотря на жесткую критику со стороны международных правозащитных групп и двойственное отношение к этому дома, Россия планирует длительное пребывание в стране. «Стратегическая победа» На авиабазе Хмеймим на западном побережье в настоящее время находится 30 российских истребителей Су, а в порту журналисты видели несколько надводных кораблей, в том числе фрегат и две дизельные подводные лодки. На обоих объектах были примеры нового строительства и улучшенных удобств для примерно 5000 российских военнослужащих, размещенных в Сирии. Временами демонстрации новых русских удобств в Сирии граничили с комичным. Под пристальным взглядом камер одни русские солдаты молча, но покорно гладили свои рубашки. Другие подстригали друг другу волосы в парикмахерском кресле, а третьи, в это время стирали и складывали белье. Российские солдаты в Сирии демонстрируют иностранным СМИ свои навыки в глажке и стрижке. (Крис Браун / CBC) Журналистов также повели на экскурсию по жилому кварталу, в который входила русская баня или сауна. Возле авиабазы ​​Хмеймим военные также построили русскую православную церковь. Русский православный священник присутствовал чтобы объяснить, что «99 процентов» солдат являются «верующими» и регулярно посещают службы. Военные построили на авиабазе эту православную русскую церковь. (Коринн Семинофф / CBC) Однако укрепление позиции России на местах в Сирии не привело к увеличению общественной поддержки на родине. Опрос, проведенный в апреле 2019 года, показал, что 55 процентов россиян заявили, что страна должна прекратить свое участие. Но присутствие в Сирии, вероятно, является частью более широкого стратегического плана Кремля. «Их цель - закрепиться на Ближнем Востоке», - сказал Бессма Момани, эксперт по Сирии из Университета Ватерлоо. «Это стратегическая победа. У них есть государство-клиент [Сирия] имеющее долгосрочную задолженность перед ними. И это позволяет им оставаться актуальными для дискуссий по Ближнему Востоку». «Гражданский кошмар» Момани также сказал, что сирийские инвестиции стали относительно «дешевыми», поскольку большинство российских солдат находятся вне опасности, вдали от районов боевых действий, а война ведется в основном с воздуха. Однако для правозащитных организаций любая оценка роли России в Сирии должна делать акцент на человеческих страданиях, причиненных этой воздушной кампанией. Такие группы, как Сирийская сеть по правам человека (SNHR), развенчали правительство президента Владимира Путина, предположив, что поведение российских военных - и особенно их бомбардировки объектов борцов с режимом - равносильны военным преступлениям. По совпадению, в день окончания медиа-тура SNHR опубликовал отчет, в котором обвинили Россию в гибели (с 2015 года) 6686 мирных жителей. ВВС России сыграли ключевую роль в бомбардировках мятежных городов в сирийской провинции Идлиб. (Анас Аль-Дьяб / AFP / Getty Images) В отчете утверждается, что Россией было совершено 1083 нападения на «жизненно важные гражданские» объекты, включая школы и больницы. Группа также заявила, что в результате «эскалации насилия» действия России привели к перемещению 3,3 миллиона человек. В своем отчете прошлой весной Amnesty International обвинила и возглавляемую США коалицию в чрезмерных жертвах среди мирного населения. В отчете утверждалось, что 1600 человек погибли от западных бомб в одном только городе Ракка, который ИГИЛ объявил своей столицей. «Это гражданский кошмар», - сказал Момани. «Всякий раз, когда кто-то говорил «гражданские лица», [президент Сирии Башар Асад] говорил: «Нет, они террористы». И этим вы создаете ауру сомнения. И он делал это с самого начала" Разборки в Идлибе Ситуация на местах в провинции Идлиб, одном из последних районов западной Сирии, не находящихся под контролем режима, особенно сложна. Во время российского военного тура конвой проехал несколько километров по выжженной земле на юге Идлиба, где велись ожесточенные бои между силами режима и боевиками. Провинция стала убежищем для противников режима, в том числе сотен тысяч мирных жителей, спасающихся от Асада, поскольку правительственные войска постепенно отвоевали большую часть страны. Считается, что, помимо 500 000 гражданских беженцев, в Идлибе находится от 20 000 до 30 000 джихадистов из группировки Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), военизированной группировки, ранее входившей в состав Аль-Каиды. Опасение заключается в том, что если войска Асада придут и русские бомбы начнут падать, HTS будет использовать гражданских лиц в качестве живого щита. Глядя из бронетранспортера, невозможно было определить, какая сторона причинила наибольшее количество разрушений. В городах Суран и Хан-Шейхун несколько человек, которые говорили с нашей командой, сказали, что они были рады, что силы Асада наконец пришли. «Террористы напали на нас со всеми видами оружия», - говорит Халуд Латкани, мать шестерых детей. «Мы были в пути уже три дня. У нас было немного денег, но они украли у нас всё». Российский пилот самолета Су-35 готовится к демонстрационному полету в Сирии. (Крис Браун / CBC) Позиции России в Сирии могут быть усилены решением президента США Дональда Трампа на этой неделе вывести войска США из северо-восточной Сирии, что позволит Турции начать наступление против возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС). Россия и Сирия призывают американские войска покинуть Сирию. Один бывший чиновник Трампа назвал этот шаг "подарком России".

Видео: Роль России в восстановлении Сирии Россия играет важную роль в усилиях по восстановлению в Сирии, но это может дорого обойтись. Крис Браун из CBC недавно отправился в сирийскую провинцию Идлиб с российскими военными, чтобы посмотреть, что происходит на месте. 5:51





