Важность визита Путина [в Саудовскую Аравию]

October 9, 2019

Khalid Al-Suliman

Визит президента России Владимира Путина в Эр-Рияд на следующей неделе подчеркивает шаги, предпринятые Саудовской Аравией для укрепления отношений с Россией после бойкота последовавшего за советским вторжением в Афганистан.

Эти отношения важны в свете того факта, что обязательства западных стран, являющихся союзниками Королевства, иногда подвергаются негативному воздействию войны в Йемене или некоторых проблем с правами [человека], по определениям которых мы [с нашими союзниками] расходимся.

Королевство, которое сталкивается с региональными проблемами, связанными с безопасностью его граждан и территории, не может оставаться во власти настроений и прихотей западных правительств, которые затрагивают его интересы, и вместо этого должно защищать свой суверенитет, интересы и безопасность.

По этой причине открытость для таких стран, как Россия, Китай и Южная Корея, укрепляет политические и экономические отношения и расширяет возможности закупки вооружений для поддержки вооруженных сил Саудовской Аравии в целях решения региональных проблем.

Установление прочных отношений с Россией, которая играет важную роль в событиях в регионе и имеет влиятельные отношения с Ираном, предоставляет саудовской политике большую гибкость в достижении баланса, который защищает ее интересы и поддерживает ее позицию по региональным и глобальным вопросам. Это также ослабляет давление, которое могут оказывать некоторые политические силы в западных странах в ущерб интересам Саудовской Аравии.

Российский президент встретит теплый прием и гостеприимство на народном уровне, так как саудовцы убеждены, что интересы их страны связаны с открытостью во всех направлениях, а не только с Западом, чтобы достичь своих интересов и расширить свои возможности в противостоянии постоянно меняющемуся миру.

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