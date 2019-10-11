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опубликовано редакцией на Переводике 11.10.19 02:15
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Важность визита Путина [в Саудовскую Аравию]

      Header Logo

 October 9, 2019 

    Khalid Al-Suliman

Визит президента России Владимира Путина в Эр-Рияд на следующей неделе подчеркивает шаги, предпринятые Саудовской Аравией для укрепления отношений с Россией после бойкота последовавшего  за советским вторжением в Афганистан.


Эти отношения важны в свете того факта, что обязательства западных стран, являющихся союзниками Королевства, иногда  подвергаются негативному воздействию войны в Йемене или некоторых проблем с правами [человека], по определениям которых мы  [с нашими союзниками] расходимся. 


Королевство, которое сталкивается с региональными проблемами, связанными с безопасностью его граждан и территории, не может оставаться во власти настроений и прихотей западных правительств, которые затрагивают его интересы, и вместо этого должно защищать свой суверенитет, интересы и безопасность. 


По этой причине открытость для таких стран, как Россия, Китай и Южная Корея, укрепляет политические и экономические отношения и расширяет возможности закупки  вооружений для поддержки вооруженных сил Саудовской Аравии в целях решения региональных проблем.


Установление прочных отношений с Россией, которая играет важную роль в событиях в регионе и имеет влиятельные отношения с Ираном, предоставляет саудовской политике большую гибкость в достижении баланса, который защищает ее интересы и поддерживает ее позицию по региональным и глобальным вопросам. Это также ослабляет давление, которое могут оказывать некоторые политические силы в западных странах в ущерб интересам Саудовской Аравии. 


Российский президент встретит теплый прием и гостеприимство на народном уровне, так как саудовцы убеждены, что интересы их страны связаны с открытостью во всех направлениях, а не только с Западом, чтобы достичь своих интересов и расширить свои возможности в противостоянии  постоянно меняющемуся миру.

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теги: Саудовская Аравия  
   
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