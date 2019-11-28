На кого нацелены «Стрелы дружбы» России и Египта

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

Россия и Египет все больше углубляют и расширяют свое военно-техническое сотрудничество.

Сайт «Al-Monitor», посвященный мониторингу ситуации на Ближнем Востоке, анализирует перспективы этого взаимодействия. Российский эксперт Антон Мардасов, член Совета по международным отношениям, в своей статье подробно рассматривает последние направления военного сотрудничества. Так, с 27 октября по 7 ноября в центре тактической подготовки ВВС Египта под Каиром проходили первые совместные военные учения сил противовоздушной обороны, получившие название «Стрела дружбы-1».

Как указывает российский эксперт, военное сотрудничество стало активно развиваться с 2015 года. С тех пор Россия и Египет неоднократно проводили совместные военно-морские и воздушные контртеррористические учения. Так, в конце августа, в Рязанском военном округе прошли учения «Защитники дружбы» с участием российских, белорусских и египетских десантников, которым, согласно легенде, было поручено отбить аэродром, захваченный боевикам.

«Стрела дружбы-1» - первые военные учения сил ПВО России и Египта. На учениях отрабатывалось противодействие массированным авиаударам противника . В ходе учений объединенные подразделения сил ПВО России и Египта уничтожили вертолеты условного противника после того, как, согласно сценарию, те атаковали на марше танковые части Египта.

Как замечает эксперт, официально маневры с участием военных самолетов и вертолетов Египта и российских ПВО не были направлены против какой-либо третьей страны. Тем не менее, обращает на себя внимание тот факт, что на слайдах презентации в качестве потенциальных целей были представлены американские истребители F-22 Raptor, вертолеты CH-47 Chinook, крылатые ракеты и бомбы с лазерным наведением.

Военный сценарий всегда должен быть правдоподобным. Поэтому предоставление российских ракет противовоздушной обороны "Бук-М2Е", "Тор-М2Е", "Куб", переносные ракеты "Игла-С", "Шилка-М4" и зенитной системы "Печора С-125" в распоряжение Египта показывает пример стратегического партнерства стран, основанного на взаимных интересах.

Антон Мардасов констатирует также, что вполне вероятно появление в ближайшем будущем российской военной базы на территории Египта, поскольку Россия стремится создать сеть альянсов, чтобы обеспечить прочную опору в региональном масштабе. В этом контексте Египет играет важную роль, ибо Каир имеет опыт размещения советских военных объектов на своих базах.

Египет считает Россию альтернативным поставщиком оборудования для диверсификации своих связей с США. Военное сотрудничество двух стран укрепилось на фоне взорванного террористами российского самолета в 2015 году. В то же время это привело к решению Москвы прекратить гражданские воздушные перевозки в Египет, пока власти страны не смогут обеспечить достаточную безопасность.

С 2015 года военные двух государств регулярно проводят совместные тренировки по борьбе с терроризмом, однако чартерные рейсы на курорты Египта еще не возобновились. Российский эксперт высказывает мнение, что промедление в этом вопросе является частью преднамеренной политики Москвы. Каир явно хочет возобновить прямые рейсы, поскольку российские туристы составляют значительную часть туристического рынка.

Но у России есть причины не спешить с отменой запрета на чартерные рейсы, помимо требованияй безопасности. В ходе закулисных переговоров между государствами это, вероятно, связывалось с возможностью покупки самолетов «Сухой Суперджет-100» египетскими авиакомпаниями.

Такая взаимная ближневосточная «торговля» вполне соответствуют системе отношений, которые выстраивают Россия и Египет. С одной стороны, Египет пытается уклониться от идеи «арабского НАТО», что может быть чревато сокращением финансовой помощи со стороны США, а также Саудовской Аравии и ОАЭ.

С другой стороны, учитывая перспективу введения санкций за приобретение оружия из России, Каир может торговаться с Москвой за выгодные сделки по продаже российской военной техники, включая покупку реактивных истребителей Су-35.

Другой российский эксперт, ведущий сотрудник научного центра МГИМО РФ Максим Сучков, анализирует итоги визита министра обороны России Сергей Шойгу, который во главе военной делегации побывал в Египте на шестом заседании совместной комиссии двух стран по оборонному сотрудничеству. Этот визит прошел буквально через несколько дней после завершения вышеупомянутых совместных учений. Шойгу также встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и Мохамедом Ахмедом Заки, министром обороны и военного производства.

«Переговоры были сосредоточены на вопросах международной и региональной безопасности, ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также на вопросах российско-египетского военного и оборонного сотрудничества», отметил эксперт. Он также обратил внимание, что визит проходил на фоне резкой активизации отношений между Москвой и Каиром. В прошлом месяце Сиси, действующий председатель Африканского союза, совместно с президентом России Владимиром Путиным организовал первый саммит Россия-Африка в Сочи. Это была уже третья встреча президентов в этом году.

Российский политолог полагает, что все это свидетельствует о стратегическом значении, которое Египет имеет для России в последние годы, как ворота в Африку и на Ближний Восток. Однако он предостерегает от повторения мышления эпохи холодной войны, которое рассматривало ось «Египет-Сирия-Ирак» в качестве основы геополитического плацдарма Советского Союза на Ближнем Востоке.

Современный российский подход к региону гораздо более гибкий и пргаматичный. Россия готова помочь Египту в достижении его собственных амбиций, главным образом в военной области, как это было сделано с Турцией, еще одним союзником США, стремящимся разнообразить свой круг друзей.

С нашей точки зрения, стоит добавить то, о чем умалчивают российские военные эксперты . Это вопрос о том, против кого еще могут быть направлены «Стрелы дружбы». Ведь на вооружении ВВС Израиля тоже находится в основном американская техника. Так что с таким же успехом российские ПВО, размещенные в Египте, могут поражать и израильские цели.

Кроме того, создание российской военной базы в Египте с учетом наличия российских военных баз в Сирии (военно-воздушной базы в Латакии и военно-морской - в Тартусе) будет фактически означать, что Израиль оказывается в своеобразных тисках российских вооруженных сил. А это уже начинает напоминать ситуацию 60-70-х годов, когда подобные базы также размещались в Египте и в Сирии, страны проводили совместные маневры и крепили совместную оборону. Так что хотя в настоящий момент у Израиля существует определенная координация и взаимодействие в области оборонной и внешней политики с Египтом и Россией, тем не менее, стоит помнить, что «Стрелы дружбы» могут быть внезапно направлены и в нашу сторону.

Владимир Поляк, "Детали". Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

На фото: президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

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