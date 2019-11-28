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дата публикации 28.11.19 04:28
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Норвежская военно-морская база Хоконсверн - погрузка торпед на АПЛ “Миннесота”

Перед её выходом в море для  слежения за российскими подлодками


Погрузка торпеды на борт американской подлодки «Миннесота» на норвежской военно-морской базе Хоконсверн. Фото: ВМС США в Европа и Африке / 6-й флот США

«Миннесота» принимает участие в продолжающейся игре в кошки-мышки между подводными лодками НАТО и России в Норвежском море.

By  Thomas Nilsen  ноября 21, 2019

В четверг 6-й флот США разместил в «Твиттере» фотографии, на которых показана загрузка торпеды MK-48 Advanced Capability. Операция проходила на военно-морской базе Хоконсверн под Бергеном на западном побережье Норвегии.

«…. многие думали, что за российской активностью следит одна американская подлодка. Не так быстро! Их было ДВЕ (а может и больше)», — говорится в твите, указывающем на лодки «Флорида» в Средиземном море и «Миннесота» в Северной Атлантике.

В конце октября с баз на Кольском полуострове вышли по меньшей мере восемь атомных подводных лодок. Маневров таких масштабов не было со времен холодной войны, закончившейся три десятилетия назад.

Твит 6-го флота показывает, что НАТО следит за действиями российских подлодок в Норвежском и Баренцевом морях не только при помощи морских патрульных самолетов, вылетающих из исландского Кефлавика и базе на острове Аннёйа на севере Норвегии.

Фото: ВМС США в Европа и Африке / 6-й флот США

«Миннесота» — это быстроходная подводная лодка типа «Вирджиния» с одним реактором. В статье в Википедии утверждается, что «Вирджиния» — это новейший тип ударных подлодок ВМС США, в которых использованы самые последние технологии шумоподавления, сбора разведывательных данных и системы вооружения.

Стоимость каждого корабля составляет 2,8 млрд долларов. «Миннесота» вошла в эксплуатацию в 2013 году.

В 2018 году Barents Observer писал, что атомные подводные лодки НАТО заходят в прибрежные воды Норвегии по 3-4 раза в месяц.

В связи с активизацией деятельности подводных лодок НАТО в Северной Атлантике, в том числе в Норвежском и Баренцевом морях, Норвегия сейчас рассматривает возможность снова открыть часть бывшей военно-морской базы Олавсверн в районе Тромсё, проданной несколько лет назад в частные руки. Из-за отсутствия подходящих портовых сооружений на севере заходящие в северные воды лодки НАТО используют базу Хоконсверн под Бергеном.

Российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Па́лтус». Фото: Томас Нильсен

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теги: Норвегия  
   
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