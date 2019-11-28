"Кто кого?": существует ли русский имперский язык?

В среду, 27 ноября, в дискуссионной передаче "Кто кого?" на телеканале ETV+ обсудили влияние политических процессов на русский язык. Большинство телезрителей (83%) ответили, что предпочитают писать "на Украину", а не "в Украину".

На тему существования русского клоачного или имперского языка поспорили литературный редактор портала Rus.Postimees Марианна Тарасенко, журналист, иммигрант из России Вадим Штепа, литератор Елена Скульская, лектор Таллиннского университета, кандидат филологических наук Наталия Чуйкина, преподаватель языковой школы Андрей Кузичкин и политический видеоблогер Аарне Веэдла.

"Имперским язык делают российские политики и пропаганда. И его нормы задаются одним-единственным московским институтом (Институт русского языка имени Виноградова - прим.ред). Такого нет больше ни с одним мировым языком. И я согласен, что языком должны заниматься лингвисты, а не полицейские, но по сути этот институт превратился в полицейского. Он всем русскоязычным людям в мире навязывает единые нормы русского языка. Такого быть не должно", - высказал свою позицию Штепа.

Остальные участники дискуссии не согласились с существованием термина "имперский русский язык".

Съемки "Кто кого?" на ETV+. Автор Владислава Снурникова/ERR

В течение всей передачи зрители могли высказаться, предпочитают они писать "на Украину" или "в Украину". Победил ответ с предлогом "на" (83%). До сих пор можно ответить на вопрос на странице ETV+ в социальной сети Facebook. На момент окончания прямого эфира передачи там тоже побеждал ответ "на Украину", но с небольшим преимуществом (60%).

Тарасенко ответила на этот вопрос однозначно "на", Веэдла не высказал никакого мнения, Чуйкина в зависимости от ситуации использует разные предлоги, Кузичкин в последнее время пишет "в", Штепа, сославшись на украинскую норму русского языка, тоже высказался за "в". "Инерция толкает меня говорить "на", но если я знаю, что заведомо обижу человека, то я скрепя сердце скажу "в".

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ETV+

9 hours ago

Политика влияет не только на нашу с вами жизнь, но и на речь. Так, на фоне международных конфликтов рождаются принципиальные лингвистические разногласия, и вот уже люди пылко спорят о том, как все-таки правильно – "Таллин" или "Таллинн", "на Украину" или "в Украину". Сегодня в 20:25 в прямом эфире передачи "Кто кого?" эксперты обсудят влияние политических процессов на русский язык.

Друзья, а какой вариант предпочитаете вы – "на Украину" или "в Украину"❓

На Украину 60%0%

В Украину 40%

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За дискуссией наблюдали журналист портала rus.err.ee Евгения Зыбина и редактор "Радио 4" Александр Хусаинов.

"Все эти споры связаны с тем, что у людей появилась очень удобная площадка для осуждения, а не для обсуждения - социальные сети. Люди там не слышат друг друга", - прокомментировала Зыбина.

"Спора как такового я не наблюдал. Была приятная лингвистическая беседа. Язык - самонастраивающаяся система, поэтому все шероховатости, думаю, будут сглажены", - подытожил Хусаинов.

Ведущий - Андрей Титов.





История вопроса

Недавно в России резонанс вызвало высказывание профессора Высшей школы экономики, филолога Гасана Гусейнова, который назвал русский язык, который активно продвигается в российских СМИ, убогим и клоачным. По мнению Гусейнова, таким язык стал, поскольку Россия одичала в ненависти и нетерпимости.

Президент России Владимир Путин отреагировал заявлением о необходимости защищать язык от пещерных русофобов. Позиция Гусейнова - неоднозначная, но нельзя не признать, что политические события последних десятилетий оказали серьезное влияние на язык. В лексикон российских СМИ, например, прочно вошли слова "русофоб", "каратели", "хунта", "бандеровец".

Политически окрашенной считают и топонимику, и даже пошли разговоры о так называемом имперском русском языке. При распаде СССР многие независимые республики стали назвать себя по-другому, появились Беларусь, Молдова, Кыргызстан. Украина призвала говорить "в", а не "на Украину". Изменились и названия некоторых городов, так Алма-Ата стала Алматы, а к Таллину добавилась еще одна буква "н". Вместо слова "Прибалтика" появилось словосочетание "страны Балтии".

И если поначалу Россия с легкостью соглашалась на эти изменения, то уже к началу нулевых произошло возвращение к прежним формам. При обострении отношений между странами филологические споры усиливаются, и говорящий или пишущий по-другому считается политическим врагом.

Редактор: Виктор Сольц

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