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Россия не намерена мириться с героизацией Нжде

27 Ноября 2019

Россия не намерена мириться с героизацией Нжде - ЕРЕВАНУ НАПРАВЛЕН СИГНАЛ ИЗ МОСКВЫ

Скандал, связанный с попытками оправдания национального героя Армении Армении Гарегина Тер-Арутюняна (Нжде), который сотрудничал с вермахтом, затронул российско-армянские связи, передает Vesti.az со ссылкой на ФедералПресс. Ранее полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что сегодня в международном контексте зафиксированы попытки переиначить историю. И, возможно, связано это с официальными заявлениями Еревана. Копыркин, говоря, о теме Гарегина Нжде с журналистами заявил, что данные вопросы очень деликатные и данная проблема близка для истории России и Армении.

«Мы видим, что в политическом и международном контексте делаются попытки переписать историю, переквалифицировать то, что тогда происходило», – отметил Копыркин.

Не смотря на политкорректные заявления Копырина, все же в СМИ посчитали, что проблема куда более шире.

По словам Пашиняна, тема обсуждается между Москвой и Ереваном через дипломатические каналы, а сотрудничество Нжде с вермахтом – вопрос, касающийся Армении и Азербайджана.

«Сейчас очень много говорят, что Гарегин Нжде имел какое-то общение с Третьим рейхом, – напомнил армянский премьер-министр. – А что, Вячеслав Молотов тоже имел общение с представителями Третьего рейха. Давайте создадим совместную комиссию и изучим, что там произошло. Кто-то в России обсуждал этих деятелей, что ли?», – отметил Пашинян в беседе с журналистами и сравнил Нжде с советским маршалом Иваном Баграмяном, сражавшимся за Армению.

Тем временем, именно Нжде был одним из ключевых участников, который помогал создавать в Армении спецформирования составе вермахта. Известно, что бойцы базировались в Германии и там они проходили 8-месячную военную подготовку, изучали подрывное дело.

«Когда я еще находился в Берлине, работал в армянском комитете, узнал, что всех слушателей (диверсионной. – Авт.) школы экипировали в немецкую форму и отправили в Крым, где разместили в селении Симена. В Крыму они находились около 4-х месяцев. В Крым все слушатели диверсионной школы были направлены для того, чтобы быть готовыми к переброске в Советскую Армению с диверсионными заданиями», – признавался Нжде на допросе.

К слову, Пашинян особенно активно вступается за своего соотечественника, который сотрудничал с нацистами, утверждая, что «Нжде, был против турецкой оккупации и боролся с ней, а в революционном 1918 году и вовсе был на стороне Советов, руководя участком фронта». Об этом армянский премьер-министр говорил на саммите СНГ в этому году.

«Гарегин Нжде умер во владимирской тюрьме. Мы считаем, что те, которые были осуждены с 30-х по 50-е годы, все были врагами народа?! Это не значит, что все это мы должны воспринимать как факт!» – оправдывал коллаборациониста Пашинян.

Тем не менее, как пишет ФедералПресс, для Армении Нжде все же важен хотя бы потому, что он первым начал учение о национальной идентичности армянского народа.

Скандал перешел в острую фазу после того, как в Армавире депутат городской думы Алексей Виноградов закрасил черной эмалью памятную доску Нжде, которая находилась возле Армянской Апостольской церкви. Поступок народного избранника раскритиковали представители армянского посольства в Москве, но, мнение депутата поддержали некоторые российские законодатели. В частности, депутат по делам СНГ Леонид Калашников пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы памятная табличка Нжде исчезла навсегда.

«Для меня как человека возглавляющего комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, памятная табличка в честь Гарегина Нжде – это как красная тряпка», – сообщил Калашников.

Сегодня позиция России по данному вопросу обозначена достаточно жестко. Она обозначена в докладе российского внешнеполитического ведомства за 2019 год, где говорится, что Армения делала шаги для увековечивания памяти такого политдеятеля как Нжде. В документе ссылаются на резолюцию ООН и поясняют, что почему-то сейчас всех, кто сотрудничал с нацистами упорно пытаются возвести в ранг национальных героев.

«РФ и наши единомышленники убеждены, что речь идет не о политкорректности, а о самом откровенном цинизме и кощунстве», – считают на Смоленской площади.

Судя по заявлению Копыркина, уже ясно, что Россия не оставит без внимания тему Нжде.

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теги: Армения  
   
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