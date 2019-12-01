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Китай, Россия и ЮАР проводят совместные военно-морские учения у побережья Кейптауна

Источник:Агентство Синьхуа 27/11/2019
Кейптаун, 26 ноября /Синьхуа/ -- В понедельник в южноафриканском порту Кейптаун состоялась церемония открытия совместных учений ВМС Китая, России и ЮАР. Нынешние маневры являются первыми многосторонними совместными учениями ВМС Китая, России и ЮАР в южной акватории Африки.






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