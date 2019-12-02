Придурки за границей





13 самых шокирующих случаев скверного поведения туристов за последнее десятилетие

Sophie-Claire Hoeller November 14, 2019

Туристы погибают делая селфи. Shutterstock

Похоже, что туристы ведут себя все хуже и хуже .

Оказывается, это не совсем новая тенденция в поведении туристов. На пороге нового десятилетием мы решили вспомнить самые шокирующие сообщения о плохом поведении туристов.

Одна британская семья, путешествовавшая по Новой Зеландии, настолько ужасно вела себя, что их паспорта были аннулированы.

В пещере в Китае, турист преднамеренно пнул и уничтожил сталагмит, которому было тысячи лет.

Ужасные туристы одолевают? Кажется, что каждый новый день приносит сообщения о том, что какой-то путешественник совершит что-то оскорбительное в чужой стране.

К сожалению, скверно ведущие себя туристы - это не новое явление. А поскольку постоянный поток сообщений о таких туристах угрожает затопить нас, мы решили оглянуться на последнее десятилетие, чтобы выбрать самые худшие примеры плохого поведения.

Подросток испортил иероглифическую надпись на стене 3500-летнего древнеегипетского храма.

Подросток вырезал свое имя на древних иероглифах. Ману Брабо / AP

В мае 2013 года 15-летний китайский подросток написал свое имя на стене 3500-летнего египетского храма в Луксоре. Он написал «Дин Цзиньхао был здесь» прямо поверх древних иероглифов .

Он был пойман после того, как другие посетители загрузили фотографию его работы в социальные сети. Позже его родители принесли публичные извинения .

Два туриста пытались украсть, в качестве сувениров, кирпичи из крематория концлагеря Освенцим.

По оценкам, в Освенциме погибло более 1 миллиона человек. Алик Кеплич / AP

В 2018 году двое венгерских туристов пытались украсть кирпичи из крематория в Освенциме, крупнейшем нацистском концентрационном лагере и лагере смерти, который был расположен в оккупированной Польше во время Второй мировой войны. По оценкам, с 1940 по 1945 год там погибло более 1 миллиона человек .

В июле 2018 года USA Today сообщила, что туристы были обвинены в краже культурных ценностей , каждый оштрафован на 405 долларов США, и приговорен к одному году тюремного заключения с испытательным сроком. Туристы сказали, что хотели взять домой сувенир и не понимали последствий.

Считается, что два павлина умерли от шока после того, как туристы использовали их в качестве реквизита для селфи.

На фотографии - не тот павлин, о котором идет речь. Керстин Йоэнссон / AP

Считается, что посетители зоопарка Юньнань в Куньмине, Китай, в феврале 2016 года, довели до смерти двух павлинов.

Сотрудники зоопарка сообщили китайским новостным агентствам, что, по их мнению, птицы умерли от шока после того, как некоторые посетители использовали их в качестве антуража для фотографий, а некоторые, как сообщается, даже вырывали у них перья.

Путешественники также, вероятно, стали причиной гибели дельфина в Испании, они пытались сфотографироваться с ним.

Один из детей на этой фотографии случайно закрывает дыхало животного. Equinac / Facebook

Когда в августе 2017 года маленький дельфин подплыл слишком близко к берегу на пляже Мохакар в Испании, туристы собрались вокруг животного, чтобы сфотографироваться с ним .

Благотворительная организация Equinac заявила что поведение туристов , скорее всего потрясло животное и, может быть, стало причиной сердечной недостаточности. На одной из фотографий размещенных Equinac в Facebook, даже видно, что ребенок закрывает дыхало животного.

У британской семьи, путешествовавшей по Новой Зеландии, были отозваны визы после того, как их обвинили в замусоривании территории и попытке получить бесплатную еду в ресторанах.

Многочисленные сообщения говорят, что семья оставила мусор на всем пространстве пляжа. Криста Курнов / Facebook

Большая британская семья из Ливерпуля, состоявшая из 10-15 человек, приобрела известность в Новой Зеландии в начале 2019 года, когда в течение месяца они путешествовали по стране.

Согласно сообщениям новозеландских СМИ, членам семьи было предъявлено несколько обвинений, в том числе в том, что они пытались обмануть множество ресторанов, чтобы получить бесплатную еду ( что они отрицали ), и замусоривали пляжи.

В конечном итоге правительство Новой Зеландии отозвало визы у членов семьи, вынудив их всех покинуть страну в течение 28 дней.

В пещере в Китае, мужчина преднамеренно пнул и разрушил сталагмит, которому было тысячи лет.

На видеозаписи камеры наблюдения был замечен посетитель, преднамеренно пинающий минеральное образование. Новости Тайваня / YouTube

По данным South China Morning Post, мужчина, посетивший пещеру в Китае, нанес 20-дюймовому сталагмиту из известняка три сильных удара, за считанные секунды уничтожив природный объект для появления которого потребовались тысячи лет, .

Инцидент произошел в июне 2017 года в уезде Сунтао, провинция Гуйчжоу, и был зафиксирован камерой наблюдения. На видеозаписи можно видеть, как человек намеренно пинает сталагмит, пока тот не разрушается, а затем уходит.

Два чешских инфлюенсера в Instagram столкнулись с сильной негативной реакцией в соцсетях после того, как один из них, в храме на Бали, плеснул святую воду на свои ягодицы

У них около 80 000 подписчиков. Wikimedia / Instagram

В августе 2019 года чешские блоггеры и инфлюенсеры Сабина Долежалова и Зденек Слука загрузили видео, в котором Слука поднимает юбку Долезаловой и брызгает водой на свои ягодицы в храме Бежи (ХV век) в Священном лесу обезьян в Убуде, Бали.

После чрезвычайно мощной негативной реакции в Интернете они извинились в видео выложенном в Instagram .

Датский фотограф разместил фотографии самого себя, на которых он, кажется, занимается сексом на вершине Великой пирамиды в Гизе.

Видео двух человек, якобы взбирающихся на пирамиду остается онлайн. Андреас Хвид / YouTube

В ноябре 2018 года датский фотограф Андреас Хвид опубликовал свою фотографию, на которой он, похоже, он занимается сексом с женщиной на вершине Великой пирамиды в Гизе. Реакция последовала незамедлительно, и прокуратура начала расследование инцидента.

Хотя Хвид утверждает, что на самом деле они не занимались сексом, он признал незаконный подъем на пирамиду. В декабре 2018 года Guardian сообщила, что два человека, обвиняемых в помощи Хвиду в доступе на пирамиду, были арестованы.

Видео о том как он и неустановленная женщина взбираются на пирамиду по - прежнему можно посмотреть онлайн.

Британская туристка была приговорена к шести месяцам тюремного заключения за то, что ударила сотрудника иммиграционной службы после того, как опоздала на свой рейс.

Она также должна была заплатить штраф за просрочку визы. CGTN / YouTube

Индонезийский суд приговорил британскую туристку Аудже Такаддаса к шести месяцам лишения свободы в местной тюрьме за то, что она ударила сотрудника иммиграционной службы после того, как опоздала на рейс в июле 2018 года.

По сообщению газеты «Джакарта пост», Такаддас пропустила рейс в Сингапур, поскольку ей пришлось заплатить штраф индонезийским властям за просрочку визы на 160 дней .

Видеозапись инцидента, имевшего место в международном аэропорту I Gusti Ngurah Rai на Бали, Индонезия, попала в сеть и стал популярной в то время.

Пьяные британские туристы ворвались в тематический парк-океанариум Sea World в Австралии и украли пингвина.

Пингвин (не тот что изображен на фотографии) был благополучно возвращен в Sea World. Даниэль Муньос / Reuters

Два пьяных британских туриста были оштрафованы на 1000 долларов за кражу пингвина из тематического парка-океанариума Sea World в Австралии в мае 2012 года. Когда они проснулись, они обнаружили в своей комнате пингвина, но совершенно не помнили как он туда попал. Как сообщалось в прессе, прежде чем вытащить пингвина Дирка из его вольера, они вломились в Sea World и плавали там с дельфинами.

Затем они выпустили Дирка в местный водоём, подвергнув тем самым пингвина огромному риску. По данным Daily Mail, они признали себя виновными в краже и незаконном содержании охраняемого животного.

Два туриста едва не попали в тайскую тюрьму за надпись аэрозольной краской на кирпичной стене XIII века.

Эти двое написали «Scouser Lee» на древней стене. Чианг Май Новости через AP

Два путешественника из Канады и Великобритании, находясь в нетрезвом состоянии, нашли баллончик с краской и, по-видимому, решили пометить ближайшую стену - это были Ворота Tha Phae, популярная туристическая достопримечательность в Бангкоке, Таиланд, которая восходит к 13 веку.

Им грозило до 10 лет в тайской тюрьме, но они получили штраф в размере около 6000 долларов .

Два американских туриста позировали обнаженными во многих местах, в том числе - в знаменитом буддийском храме в Таиланде, для своего аккаунта в Instagram под названием «Traveling Butts» (“Странствующие жопы”).

Храм Ват Арун является священным местом для буддистов. Shutterstock

Двое мужчин из США путешествовали по всему миру, делая фотографии своих обнаженных тел на различных известных туристических объектах для своего теперь уже удаленного аккаунта в Instagram «Traveling Butts».

Они были задержаны, оштрафованы за публичную непристойность и внесены в черный список (им закрыт въезд в Таиланд) после того как они обнажили свои филейные части в храме Ват Арун, сообщает The Telegraph .

Множество туристов были пойманы на “увековечивании” своих инициалов на стенах римского Колизея

В Колизее (Рим, Италия), было много случаев вандализма. Shutterstock / Вячеслав Лопатин

В течение последнего десятилетия, много раз появлялись сообщения о том, что туристы уродуют 2000-летний Колизей в Риме, Италия, который является одним из Новых Семи Чудес Света.

В 2014 году, российский турист был оштрафован на сумму более 28 000 долларов США и приговорен к четырем месяцам условного тюремного заключения за то, что, как сообщается, он вырезал букву «К» на историческом здании. В том году он был пятым туристом, который попытался обезобразить здание - после австралийского дуэта отца и сына, а также двух подростков из Канады и Бразилии, сообщает CNN.

По сообщениям, в 2015 году две женщины из Калифорнии были пойманы на том, что они монетами нацарапали на стене свои инициалы, а затем сделали селфи. Позже женщины извинились перед местными СМИ.

Таиланд

Drunken Russian man arrested twice in one day for flashing his genitals at tourists on Bali Hai Pier and Koh Larn in Pattaya

Пьяного русского арестовали дважды за один день за то, что он “светил” своими гениталиями перед туристами на пирсе Bali Hai и Koh Larn в Паттайе

By Adam Judd -November 21, 2019

Pattaya - Русский мужчина проведет сегодняшнюю ночь под арестом, после того, как днем, на пирсе Бали Хай в Паттайе, ​​он показывал туристам свои гениталии

Служба контроля безопасности на воде города Паттайя сообщает, что россиянин в состоянии алкогольного опьянения находился под арестом после того, как он показывал свои гениталии другим туристам и прыгал в воду на пирсе Бали Хай.

Он говорил очень невнятно и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Офицеры нашли у него карточку курорта на Джомтьене. Он был взят под стражу.

Офицеры сообщили, что ранним утром этого дня россиянин уже был арестован на острове Ко Ларн после демонстрации своих гениталий туристам, а затем освобожден.

Его отвезли обратно с острова Кох Ларн на пирс Бали Хай, но и после этого он продолжал “выставлять себя напоказ” перед туристами и был снова арестован.

















Австралия

VIDEO: WOMAN DEFENDS HER PARTNER WITH WINE BOTTLE DURING BUCKS PARTY BRAWL ABOARD CRUISE SHIP

ВИДЕО: [РУССКАЯ] ЖЕНЩИНА ЗАЩИЩАЕТ СВОЕГО ПАРТНЕРА БУТЫЛКОЙ ВИНА ВО ВРЕМЯ ДРАКИ НА БОРТУ КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА

BERNADETTE CHUA 26 NOV 2019

С русской женщины, которая защищала своего партнера в его пьяной драке с тремя мужчинами на борту круизного лайнера Pacific Explorer, были сняты все обвинения.

Татьяна Баладина, 38 лет, и ее партнер отдыхали на борту круизного лайнера Pacific Explorer в феврале прошлого года, когда он полез в драку с тремя мужчинами на молодежной вечеринке.

Опубликованное сегодня видео показывает, как трое мужчин и партнер г-жи Баладиной дерутся возле туалета на борту корабля.

Утверждалось, что партнер г-жи Баладиной полез без очереди и грубо разговаривал с тремя мужчинами. Затем началась потасовка, во время которой г-жа Баладина достала из своей сумочки бутылку вина и ударила ею 22-летнего Джейка Рассела по голове.

На видео видно, как по голове г-на Рассела течет кровь после того, как г-жа Баладина ударила его.

Корабль, который совершал трехдневный круиз, после драки был вынужден повернуть обратно в Сидней. Во время возвращения участники драки содержались в каютах

Г-жа Баладина сказала полиции, что защищала своего парня, и заявила: «Я думала, они его убивают».

Все обвинения с неё были сняты в понедельник, и магистрат постановил, что ее действия были разумными, учитывая, что ее партнер участвовал в драке «три против одного».

Все четверо мужчин, участвовавших в драке были признаны не совершившими каких-либо правонарушений, но Броди Купер из Западного Сиднея был признан виновным в драке в общественном месте.

Ему дали условное освобождение, но осуждение не было зафиксировано.

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