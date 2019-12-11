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дата публикации 11.12.19 05:16
скаут: Игорь Львович;
   
 

Народный гнев сотрясает оккупированные территории

Оккупированные районы северо-восточной Сирии сотрясают всплески народного гнева и недовольства, спровоцированного страданиями, выпавшими на долю местного населения по вине оппозиционных протурецких группировок, включая отсутствие безопасности и порядка, а также непрерывно падающий уровень жизни в данном регионе.

НОВОСТИ  10 Декабрь 2019,   Ракка

В большинстве районов на севере Сирии, оккупированных боевиками поддерживаемых Турцией военизированных формирований, зафиксировано глубокое недовольство народных масс, что вызвано действиями экстремистов из числа бывших членов «Исламского Государства», «Джабхат ан-Нусра» и «Аль-Каиды», а также насаждаемыми ими повсеместно порядками.

В частности, источник с оккупированных территорий подтвердил в своём интервью нашему новостному агентству ANHA: «Практически на ежедневной основе люди выходят на протестные акции в Хаммам ат-Туркмане, Рас-аль-Айне (Сарекание) и Телль-Абьяде (Гире-Спи). Они требуют вывода экстремистских и джихадистских бандформирований из жилых районов и из указанных населённых пунктов».

Кроме того, источник передаёт: «Цена одного килограмма хлеба выросла до 1000 сирийских фунтов, цена килограмма пшеничной крупы – до 2500 фунтов, помидор – до 1300 фунтов, огурцов – до 850 фунтов, тыквы – до 900 фунтов. Подобный резкий рост отмечается и в случае с ценами на многие другие овощи, необходимые в повседневной жизни граждан. Такая же ситуация отмечается на оккупированных захватчиками территориях и с фруктами, многие из которых, к тому же, попросту пропали с рынков».

Всё это вызывает гнев у мирных жителей, равно как и криминогенная обстановка, беспорядочные аресты и похищения,  грабежи и убийства.

Н.К.   ANHA



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теги: Сирия  
   
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