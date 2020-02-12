"На месте не сидится". Какие "угрозы" выдумали США в Новой стратегии контрразведки

11 февраля 2020 |

Пресс-служба Минобороны РФ

В Новой стратегии контрразведки США на 2020–2022 годы главными угрозами были названы Россия и Китай. Чего боятся Соединенные Штаты?

США опубликовали свою Новую стратегию контрразведки на 2020–2022 годы. Среди пяти сформулированных задач есть и такая: противостояние якобы надвигающейся угрозе со стороны России и Китая.

"Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей", – отмечено в документе, обнародованном Национальным центром контрразведки и безопасности.

Помимо Москвы и Пекина, Соединенные Штаты внесли в список и другие государства, а также террористические и транснациональные криминальные организации:

"Другими противниками являются такие государства, как Куба, Иран и Северная Корея; негосударственные субъекты, такие как ливанская "Хезболла", ИГИЛ и Аль-Каида (запрещенные в России террористические организации – прим. Baltnews); а также транснациональные преступные организации и идеологически мотивированные субъекты", – сказано в документе.

В Новой стратегии отмечается, что средства, используемые "врагами" США, усложняются.

"Технологии открыли новые возможности для оппонентов в использовании информации как стратегического ресурса в достижении их целей в сфере экономической безопасности и оказания давления на их конкурентов", — говорится в документе.

Кроме того, в документе сообщается, что число целей, поражаемых упомянутыми средствами, увеличивается. По мнению авторов документа под ударом якобы оказываются американские министерства, ведомства, лаборатории, финансовый сектор, промышленные предприятия и так далее.

"Некоторые противники проводят разведывательные операции для эксплуатации, разрушения и нанесения ущерба США и их союзникам, критической инфраструктуре и военному потенциалу в период кризиса.

Чтобы противостоять растущим вызовам, которые ставят иностранные разведчики, Соединенным Штатам потребуется использовать общегосударственную контрразведку и подходы к безопасности, которые эффективно интегрируют наступательные и оборонительные меры, используя все инструменты американской силы", – замечено в Новой стратегии контрразведки.

Основные цели контрразведки сформулированы следующим образом:

защита критически важной инфраструктуры;

снижение числа угроз основным цепочкам снабжения;

противодействие эксплуатации американской экономики;

защита американской демократии от иностранного влияния;

противодействие кибер- и техническим действиям иностранных разведок.

Этот план частично подтверждается и проектом бюджета на 2021 финансовый год, опубликованный Белым домом в понедельник, 10 февраля.

В нем, по старинке, Китай и Россия находятся в числе "потенциальных угроз". Бюджет предполагает выделение 700 млн долларов на "противодействие" РФ, и 24 млн – на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".

Мнение

В комментарии РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заметил, что Вашингтон и дальше будет пытаться противостоять Москве:

"Нет никаких сомнений в том, что в военном отношении США видят в России основного противника, в их терминологии – главную военную угрозу. Мотив понятен. Мы реально сильны в военном отношении и по некоторым позициям даже превосходим США", – считает политик.

Чем продиктовано такое поведение Вашингтона? По мнению Морозова, причины кроются в гонке за лидерство и независимом поведении России на мировой арене:

"Мы демонстрируем приверженность собственным национально-государственным интересам и готовность их защищать. Поэтому в планах [президента США Дональда] Трампа – обеспечение эффективного сдерживания России и победа в информационной войне, а также в гонке вооружений. Отсюда – выход практически из всех военных соглашений", – добавил законодатель.

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