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опубликовано редакцией на Переводике 19.03.20 02:12
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российский препарат против коронавируса вызывает ажиотаж в Италии (видео)

March 17, 2020

Видеоролик, снятый двумя гражданами Италии в московском аэропорту Шереметьево, рассказывает о популярном российском препарате, который, как утверждается, используется против вируса Covid-19.

Клип стал настолько широко распространенным в социальных сетях, что некоторые граждане Италии  даже укрылись в России. Сегодня в Риме спрашивают РИА Новости об этом препарате и действительно ли он представляет собой «супер-таблетку против эпидемии».

Вчера, в понедельник, итальянские сайты социальных сетей были буквально переполнены   снятым в воскресенье клипом, в котором два гражданина Италии, одетые в медицинские маски  идут в аптеку в аэропорту, просят этот препарат и объясняют своим зрителям, что причина ограниченного числа случаев заболевания  коронавирусом в России - это наличие этого препарата у россиян.

Итальянцы не были заинтересованы в том, чтобы скрывать свою личности  и сначала они предъявили посадочный талон на свой рейс в Рим, где была  указана личная информация пассажиров. Итальянцы назвали российский препарат «известным средством от всех коронавирусов», подчеркивая, что он применяется в России в течение 46 лет.

Федеральная антимонопольная служба России указала  в своем заявлении, что любая реклама этого препарата в качестве эффективного средства против коронавируса, является нарушением российского законодательства.

Коронавирусы представляют собой семейство из 30 вирусов, разделенных на две основные подкатегории, впервые идентифицированные в 1965 году, и в соответствии с инструкциями по применению препарат в видеоролике существенно подавляет работу вирусов лабораторного гриппа в категориях A и B, в дополнение к ряду других вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные инфекции.

Италия занимает первое место в Европе по распространению вируса Covid-19.



بالفيديو.. عقار روسي ضد كورونا يثير ضجة في إيطاليا


Source link

https://www.albawabhnews.com/3941804


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