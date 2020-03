архив



"Video .. A Russian drug against Corona is causing a stir in Italy " Египет - 17 марта 2020 г."Video .. A Russian drug against Corona is causing a stir in Italy " Российский препарат против коронавируса вызывает ажиотаж в Италии (видео) March 17, 2020 Видеоролик, снятый двумя гражданами Италии в московском аэропорту Шереметьево, рассказывает о популярном российском препарате, который, как утверждается, используется против вируса Covid-19. Клип стал настолько широко распространенным в социальных сетях, что некоторые граждане Италии даже укрылись в России. Сегодня в Риме спрашивают РИА Новости об этом препарате и действительно ли он представляет собой «супер-таблетку против эпидемии». Вчера, в понедельник, итальянские сайты социальных сетей были буквально переполнены снятым в воскресенье клипом, в котором два гражданина Италии, одетые в медицинские маски идут в аптеку в аэропорту, просят этот препарат и объясняют своим зрителям, что причина ограниченного числа случаев заболевания коронавирусом в России - это наличие этого препарата у россиян. Итальянцы не были заинтересованы в том, чтобы скрывать свою личности и сначала они предъявили посадочный талон на свой рейс в Рим, где была указана личная информация пассажиров. Итальянцы назвали российский препарат «известным средством от всех коронавирусов», подчеркивая, что он применяется в России в течение 46 лет. Федеральная антимонопольная служба России указала в своем заявлении, что любая реклама этого препарата в качестве эффективного средства против коронавируса, является нарушением российского законодательства. Коронавирусы представляют собой семейство из 30 вирусов, разделенных на две основные подкатегории, впервые идентифицированные в 1965 году, и в соответствии с инструкциями по применению препарат в видеоролике существенно подавляет работу вирусов лабораторного гриппа в категориях A и B, в дополнение к ряду других вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные инфекции. Италия занимает первое место в Европе по распространению вируса Covid-19.



بالفيديو.. عقار روسي ضد كورونا يثير ضجة في إيطاليا

