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опубликовано редакцией на Переводике 19.03.20 04:27
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Подъем российских аварийных реакторов со дна Северного Ледовитого океана обойдется почти в 300 миллионов евро

К-27 лежит на дне моря в заливе Степового. Карта: Barents Observer

Эксперты обсуждают условия для безопасного подъема четырех реакторов подводных лодок и ядерного топлива с одного из ледоколов, затопленных в Карском море, а также атомной подводной лодки, затонувшей в Баренцевом море.

By  Thomas Nilsen    марта 09, 2020

Российские и европейские эксперты сходятся во мнении, что захороненные в Карском море ядерные реакторы советских времен не могут оставаться на дне вечно.

Советский Союз использовал акватории к востоку от Новой Земли для сброса аварийных реакторов, отработанного ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов как военного флота, так и гражданских атомных ледоколов.

С конца 1960-х до конца 1980-х годов было затоплено около 17 тысяч объектов.

Большинство из них — это металлические контейнеры с низко- и среднеактивными отходами. Однако сегодня проблемой являются реакторы с высокоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, объекты, которые, если ничего не делать, будут представлять серьезную угрозу морской среде десятки тысяч лет.

По данным Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН), необходимо принять срочные меры для обеспечения безопасности шести объектов, на которые приходится более 90% суммарной активности всех затопленных объектов.

Об этих планах рассказывается на российском портале комплексной утилизации атомных подводных лодок.

Необходимо поднять реакторные отсеки атомных подлодок К-11, К-19 и К-140, лодку К-27, и отработанное ядерное топливо из одного из старых реакторов атомного ледокола «Ленин»

Кроме того, эксперты также пришли к выводу о необходимости подъема подводной лодки К-159, затонувшей к северу от Мурманска в 2003 году во время буксировки к месту утилизации.

Особое внимание следует уделить подводным лодкам К-27 в Карском море и К-159 в Баренцевом море.

Фотография подводной лодки К-27, сделанная в 2012 году во время совместной российско-норвежской экспедиции. Screenshot from the report from the expedition

В документе, подготовленном для «Росатома» и Европейской комиссии, приведена оценка стоимости подъема всех шести объектов, их безопасной доставки к месту утилизации и обеспечения безопасного длительного хранения реакторов.

Ориентировочная цена для всех шести объектов составит 278 млн евро. Самым дорогим проектом будет подъем и утилизация K-159, на которые потребуется 57,5 млн евро. В отличие от подводных лодок и реакторов, сброшенных в относительно мелком Карском море, К-159 лежит на глубине около 200 метров, что усложняет ее подъем.

Подъем, транспортировка к месту утилизации и длительное хранение К-27 в губе Сайда обойдется в 47,7 млн евро, говорится в отчете.

По оценкам экспертов, выполнить эти работы возможно в течение 8 лет.

Но, как подчеркивает экспертная группа, на сегодняшний момент эти 278 млн евро в российском федеральном бюджете не заложены.

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