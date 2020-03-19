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опубликовано редакцией на Переводике 19.03.20 14:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Глобалисты вскоре могут стать вымершим видом

Перебои, вызванные распространением коронавируса, означают, что цепочки поставок будут перенесены ближе к дому, а не в иностранные государства.

А. Гэри Шиллинг

 

Коронавирус может вынудить страны перевести производство ближе к дому.

Фотограф: Джастин Салливан/Getty Images

Депрессивное воздействие коронавируса на мировую экономику и разрушение цепочек поставок, без сомнения, забивают последний гвоздь в гроб глобалистов. 

Они верят в теорию, впервые сформулированную англичанином Дэвидом Рикардо (1773-1823), что свободная торговля между государствами выгодна им всем. Он приводил доводы в пользу сравнительного преимущества свободной торговли и промышленной специализации. Даже если одна страна более конкурентоспособна в каждой сфере, чем ее торговые партнеры, это государство должно концентрироваться только на тех сферах, в которых у него есть самое большое сравнительное преимущество. Он использовал пример производимой англичанами шерсти, которую обменивали на французское вино - а не наоборот.  

Но простая торговая модель Рикардо требует, чтобы экономики находились в статическом равновесии с полной занятостью и без положительного сальдо торгового баланса или дефицита торгового баланса, и со сходным уровнем жизни. Это не так в реальном мире. Также Рикардо не рассматривал страны с различными уровнями экономического развития и различными степенями экономической и политической свободы, или манипуляции обменным курсом и девальвации в целях получения конкурентных преимуществ, так как золото являлось мировыми деньгами в его время. 

Рикардо также не принимал во внимание торговых партнеров с огромной разницей в заработной плате, такие как США и Китай. В результате Китай может производить почти любой промышленный товар дешевле, чем Америка. Результатом стал огромный и хронический торговый дефицит США с Китаем. 

Торговые войны - это нормально, так как страны с недостаточным внутренним спросом для создания полной занятости прилагают усилия, чтобы сбросить свои проблемы на торговых партнеров. Они содействуют слабости валют, чтобы сделать импорт более дорогим для жителей с целью поощрить местное прозводство и сделать экспорт дешевле для иностранных покупателей. Субсидии для экспортных компаний, являющиеся теперь широко распространенными в Китае, являются еще одним отработанным на практике методом. 

Свободная торговля - это редкость. В прошлом она ограничивалась периодами, когда крупная мировая держава продвигала свободный обмен продуктов к своей собственной просвещенной выгоде. Это было верно для Великобритании в 19-м веке после того, как она возглавила промышленную революцию и хотела гарантировать легкое поступление сырья для своих фабрик из-за границы и заграничные рынки для их продукции. После Второй мировой войны американцы использовали торговлю для восстановления Западной Европы и Японии, чтобы противодействовать Советам, и согласились на отсутствие взаимности со стороны некоторых из этих стран, в частности, Японии. Это было дешевле и более приемлемо во времена холодной войны, чем размещать еще больше американских войск по всему миру и рисковать новыми военными конфронтациями. 

Как следствие, в послевоенный период было восемь раундов переговоров о снижении мировых тарифов, с Женевского раунда 1947 года до Уругвайского в 1986-1994 гг. И всё. Дохийский раунд переговоров 2001 года оказался безрезультатным, потому что к тому времени Вашингтону больше не нужно было поддерживать свободный мир. Также дефицит торгового баланса США был хроническим и растущим, особенно в связи с тем, что глобализация перенесла рабочие места в сфере производства в Китай и другие низкозатратные азиатские страны.  Позиции на американских фабриках сократились с 21,7 миллионов в 1979 году до 11,5 миллионов в 2010 году, лишь слегка восстановившись после Великой рецессии до 12,9 миллионов в феврале этого года. 

Главным образом в результате этих событий реальная заработная плата большинства американцев оставалась без изменений в течение нескольких десятилетий, что и привело избирателей в ярость. Президент Дональд Трамп подыграл их отчаянному положению и был избран благодаря тому, что обвинил в низкой заработной плате импорт и иммигрантов. Отсутствие роста реальных доходов также убедило избирателей в Европе, что традиционные политики не эффективны. Результатом стал Брекзит и влечение к ультраправым и крайне левым партиям. 

Глобализация не только оставила США крайне зависимыми от Китая в плане промышленных товаров, но и породила эффективные, но уязвимые цепочки поставщиков. Из текстиля, произведенного на капиталоемких китайских фабриках, шьется одежда во Вьетнаме, где заработки составляют лишь 28%, согласно ОЭСР.  

Полупроводники из Южной Кореи поступают в подкомпоненты в Тайване и собираются в смартфоны в Китае для экспорта в США.

Разрыв из-за коронавируса цепочек поставок не только нарушает импорт в США, но и вызывает обеспокоенность в связи с национальной безопасностью. Китай является крупнейшим в мире поставщиком активных фармацевтических ингредиентов, а индийская индустрия непатентованных лекарственных средств, которая, согласно Управлению по контролю за продуктами и лекарствами, поставляет 40% воспроизведенных лекарственных средств США, зависит от Китая для большинства своих активных ингредиентов.   

Даже после того, как паника в связи с вирусом прекратится, ожидайте больше давления со стороны Вашингтона в отношении более надежных источников товаров, помимо других протекционистских мер. Выгоду из этого извлекут местные производители, но также и производители в Мексике. Результатом станет более низкая мировая производительность и более медленный экономический рост. 

И не верьте сладкозвучным песням сторонников протекционизма, что это окажется выгодным для американских рабочих мест и заработка. Как и в 1930-е, будет преобладать влияние тормозящих экономику торговых барьеров.  

- Эта статья не обязательно отражает мнение Bloomberg LP и ее владельцев.

А. Гэри Шиллинг является президентом консалтинговой компании A. Gary Shilling & Co. из Нью-Джерси и автором книги "The Age of Deleveraging: Investment Strategies for a Decade of Slow Growth and Deflation" ("Эпоха долгового облегчения: инвестиционные стратегии для десятилетия медленного роста и дефляции"). Некоторые портфели бумаг, которыми он управляет, инвестируют в валюты и сырьевые товары.

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теги: США, Китай, Глобализация, Мировая экономика  
   
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