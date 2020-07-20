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опубликовано редакцией на Переводике 20.07.20 14:17
скаут: monovvar;
 
 

Шарашкину контору Васильевой заблокировал даже Twitter

Известная своей антироссийской позицией социальная сеть Twitter неприятно удивила всех навальнят и, в частности, аферистов из псевдоврачебного профсоюза Васильевой. Всегда лояльная к русофобским структурам соцсеть заблокировала официальную страницу её шарашкиной конторы. В пояснениях указано что «от имени этой организации производились необычные действия».

Twitter как мог смягчил удар, спрятав под «необычными действиями» топорный лохотрон, с которым не смогли мириться даже американские русофобы. Эта соцсеть на пару с Facebook, как известно, тесно сотрудничает с Вашингтоном в информационной войне против России. И, по идее, Twitter должен бесплатно пиарить все проекты «своего в доску» Навального. Однако, видимо, Васильева умудрилась настолько перегнуть палку, что даже эта площадка побоялась иметь с ней дело.

И это не удивительно. Васильева и её подельники наживались на ситуации с коронавирусом. Они собрали миллионы с доверчивых россиян якобы на помощь столичным больницам, но в итоге просто прикарманили все деньги, отчитавшись постановочными видео. Московские медики даже видео записали с требованием перестать паразитировать на болезненной для всего общества теме и не мешать им работать.

Васильева и её подручные до того обнаглели, что не постеснялись выложить в сеть поддельные отчёты, указывающие на масштабы их воровства. И с публичными закупками они мутили так открыто, что только слепоглухонемые идиоты-навальнята могли поверить в их честность и благородство. Васильева воровала всё, что плохо лежит, и гребла под себя миллионы, пользуясь коронавирусной истерией, поднятой либеральными же СМИ. В общем и целом, мошенница быстро догнала своего босса Навального по части кидалова на большие деньги. И даже в чём-то, наверное, обогнала, раз даже модераторы Twitter решили от греха подальше забанить страницу её «профсоюза».

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