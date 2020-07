архив



дата публикации 19.07.20 05:43

"С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник в Донбассе" Глобальная сеть - 18 июля 2020 г. С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник в Донбассе Владислав Мальцев 18.07.2020, Эксклюзив © Фуллер Громкая новость о том, что в ходе боя под Горловкой погиб техасец Шон Фуллер, ранее служивший в американской армии в Ираке, судя по всему, оказалась фейком - морпех с момента заявления о его смерти записал уже два видеообращения. Но вот связи Фуллера с украинскими ультраправыми из «азовского» движения - точно не фейк © Скриншот с видео На этой неделе на линии фронта в Донбассе разыгралась история, которую лучше всего было бы проиллюстрировать старым тезисом из советской атеистической литературы «Умирающие и воскресающие боги». Тут — почти тоже самое. Началось, собственно, 13 июля, когда у поселка Зайцево (под Горловкой) погибло несколько военнослужащих ВСУ. Описание того, как все произошло, разнится. В Управлении Народной милиции (именно так называются уже много лет отряды ополчения, сведенные в 2015 году в регулярную армию) ДНР сообщили следующее: «При движении диверсионно-разведывательной группы из 137-го батальона 35-й бригады (морской пехоты. — Авт.) в направлении позиций ДНР… зафиксировано срабатывание двух мин. По полученным данным, в результате подрывов двое получили ранения, еще один погиб на месте». В свою очередь, пресс-службой Операции объединенных сил (ООС, сменившей в апреле 2018 года АТО) сделалаакцент на «обстреле трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя, который сегодня, 13 июля, погиб подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево… Вследствие вражеского огня военный медик — погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один — получил боевое травмирование». 35 окрема бригада морської піхоти on Thursday Лейтенант КРАСНОГРУДЬ Дмитро Анатолійович - командир розвідувального взводу окремого батальйону бригади морської піхоти; 18.10.1978 року народження Загинув: 13.07.2020 року під час виконання бойових завдань у зоні проведення ООС в районі н.п. Зайцеве Донецької області. Дмитро Красногрудь отримав багаточисельні осколкові поранення несумісні з життям внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким у зв’язку із загиб... See More Lieutenant Krasnogrudʹ Dmitry Anatolyevich - commander of the intelligence platoon of a separate battalion of the Marine Corps Brigade; 18.10.1978 year of birth Killed: 13.07.2020 during the execution of...

Истина, видимо, посередине. Один из погибших, гражданин Эстонии, числится медиком. Но почему погиб военный, которого пытались эвакуировать медики, не говорится. 16 июля на странице 35-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook была опубликована информация о нем: «Лейтенант Краснорудь Дмитрий Анатольевич — командир разведывательного взвода отдельного батальона бригады морской пехоты… Погиб: 13.07.2020 года при выполнении боевых задач в зоне проведения ООС в районе н.п. Зайцево Донецкой области. Дмитрий Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства». То есть, это все-таки разведчик-диверсант. Опять же, вряд ли командир разведывательно-диверсионной группы отправился на миссию в одиночку. Но самое интересное — дальше. «Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта, — сообщил 16 июля на брифинге заместитель начальника Управление Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. — Им является наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас, имеющий опыт боевых действий в Ираке. Известен как специалист подрывного дела. По имеющейся информации, Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами». Вообще, терминологически военнослужащий не может являться наемником, наемник — член незаконных вооруженных формирований. Но не будем цепляться за терминологию — бойцов Вооруженных Сил Украины Басурин почему-то именует «боевиками». Кроме того, 16 июля информация по поводу Фуллера была размещена в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР, и, что интересно, с его фотографией. Человек, о котором идет речь, был известен и ранее. 5 ноября 2018 года пресс-служба ООС посвятила ему целый репортаж: «Военнослужащий Вооруженных Сил Украины матрос Техас, который сегодня воюет за независимость Украины в одном из подразделений морской пехоты, на фронте всего полгода. Несмотря на это, пробыв «на нуле» всего несколько месяцев, вполне узнал, «почем фунт лиха» и получил уважение боевых побратимов и благодарности командования». О предыдущем опыте службы Фуллера с его слов рассказывалось следующее: «У него есть восьмилетний военный опыт — до прихода в морскую пехоту служил матросом в ВМФ… За время службы в ВМФ США Шону пришлось охранять военные базы США со стороны Персидского залива и заниматься охраной коммуникаций на демаркационной линии между Южной Кореей и КНДР». В принципе, такой род службы подразумевает представления о работе у минных полей, которых много на демаркационной линии между Северной и Южной Корее. С другой стороны, именно как специалиста в саперном деле описывают именно Краснорудя. Но широкую известность Фуллеру принес не этот репортаж пресс-службы ООС, а расследование Алексея Кузьменко «"Защищаем белую расу": украинские ультраправые вовлекают американских экстремистов в свои проекты», опубликованное 27 февраля 2019 года международным исследовательским центром Bellingcat. Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation November 5, 2018 · „Техас" – американський контрактник ЗСУ #ООС #операція_ОС #герої_з_нулів Військовослужбовець Збройних Сил України матрос «Техас», який сьогодні воює за незалежність України в одному з підрозділів морської піхоти, на фронті лише півроку. Попри це, пробувши „на нулі" всього кілька місяців, сповна дізнався, „по чім фунт лиха" та здобув повагу бойових побратимів і подяки командування. — Ніколи з «Техасом» проблем не було на «передку», — каже його командир. — І бігав, якщо треба було бігати, і стріляв, і під обстрілами був, і пожежі від російсько-сепарських снарядів гасив. Крім того, у нього є восьмирічний військовий досвід — до приходу у морську піхоту служив матросом у ВМФ. Має почесні відзнаки від найвищого командування… Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

«Команда Bellingcat обнаружила несколько публичных диалогов в социальных сетях между Шоном и членами «Национального корпуса», в которых он выражал интерес к вступлению в полк «Азов» и рассказал, что лично знает Фурхольма (норвежский национал-социалист Иоахим Фурхольм, в 2018 году посещал Украину и выступал на митинге «Национального корпуса» перед Верховной Радой, о чем позже рассказывал в эфире американского Radio Wehrwolf. — Авт.), — пишет Кузьменко. — Шон мог пересекаться с Фурхольмом в Украине весной 2018 года до того, как вступил в Вооруженные силы Украины. Он рассказал Bellingcat, что знал Фурхольма до своего прибытия в Украину из Facebook, видеоигр и языческих групп», и что у него «не было проблем» с идеологией Фурхольма… Посты Шона в социальных сетях и его связи в Украине говорят о его интересе к местному ультранационалистическому движению, а также к ультраправой идеологии. В его профиле в Facebook есть изображения с символом, который связывают с нацистским планом «Вервольф» (в честь которого было названо Radio Wehrwolf) по партизанской борьбе с силами Антигитлеровской коалиции в Европе. Шон рассказал Bellingcat, что ему нравится «эстетика СС», что он считает себя «скорее правым, чем левым», и использует различные подставные имена, «чтобы защитить свою семью». Стоит обратить внимание на тот момент, что упомянутая Кузьменко символика «Вервольфа», опубликованная 29 апреля 2018 года на странице Фуллера в Facebook (он зарегистрирован в этой соцсети как Shawn Irwood) в качестве фотографии профиля, — это символика иностранного соединения в рядах «Азова», о чем я писал в июне этого года на «Украине.ру», приводя соответствующие публикации ветеранов этого добровольческого соединения. Из этого не следует, что Фуллер служил тогда в «Азове» — но это с большой вероятностью говорит о том, что он стремился к этому. Действительно, это так. 6 июня 2019 года Кузьменко опубликовал в Twitter найденную им в Facebook переписку между пользователем Shawn Irwood и международным секретарем «Нацкорпуса» Еленой Семенякой, датированную февралем 2019 года (на скриншоте, опубликованном Кузьменко, видно, что давность переписки — 8 недель). https://www.facebook.com/watch/?v=711803439599201 Фуллер, скрывающийся за данным ником, писал Семеняке: «Я пытался вступить в «Азов», но так как я не гражданин (Украины. — Авт.), то записался в морпехи». Звучит немного странно, так как с декабря 2015 года иностранцы могут заключать контракт и на службу в Национальной гвардии Украины. В свою очередь, Семеняка отвечает, что, возможно, в будущем «Азов» станет аналогом французского Иностранного легиона. И финал этой истории. Как оказалось, в ДНР банально перепутали Фуллера с упомянутым выше Краснорудем, погибшим 13 июля под Зайцево. Действительно, внешне они сейчас очень похожи — и лицо, и прическа с выбритыми висками, и даже форма бороды. 16 июля на странице 503-го отдельного батальона морской пехоты было опубликовано интервью с вполне себе живым американцем, пояснившим, что информация о его гибели, мягко говоря, не соответствует действительности. Для тех, кто не поверил в то, что интервью снято именно сейчас, 17 июля было выложено новое, которое Шон начинает как раз с упоминания даты: «Семнадцатое июля!» В общем, американский наемник жив-здоров и продолжает воевать в рядах ВСУ против Донбасса. статью прочитали: 32 человек Комментарии