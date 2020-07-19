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дата публикации 19.07.20 05:18
скаут: Игорь Львович;
   
 

СМИ в США узнали об аресте военного ВМС по обвинению в передаче данных РФ

По сведениям газеты The Virginian-Pilot, старшина ВМС США Бриггс, задействованный в Военно-морском медицинском центре Портсмута, передал оборонные сведения гражданину РФ.

18.07.2020  Автор Екатерина Венкина  

Катер-контейнеровоз MV Cape Ray в доке Портсмута

Катер-контейнеровоз MV Cape Ray в доке Портсмута

Военнослужащий Военно-морских сил США Чарльз Т. Бриггс, дислоцированный в Портсмуте (штат Вирджиния), арестован и на следующей неделе предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции по обвинению в несанкционированной передаче России секретной информации, полученной из правительственных компьютерных баз. Об этом 17 июля сообщила американская газета The Virginian-Pilot. Публикацию также распространил американский сайт Military.com, специализирующийся на сведениях об американских военных, ветеранах и членах их семей. Издания ссылаются на судебные документы. Пентагон достоверность информации официально пока не подтвердил, в российском Минобороны ситуацию также не прокомментировали.

По сведениям The Virginian-Pilot, старшина ВМС США Бриггс был задействован в Военно-морском медицинском центре Портсмута, где отвечал за вопросы, связанные с информацией и технологиями. Военнослужащему, в частности, вменяется в вину воспрепятствование правосудию, разглашение оборонных сведений, хранение детской порнографии и попытки ее просмотра, два инцидента с нарушением общего военного регламента и три эпизода лжесвидетельствования.

Согласно обвинительному заключению, Бриггс использовал правительственный компьютер для получения секретной информации 9 января 2019 года или "в районе этой даты", при этом у следствия имеются основания полагать, что указанные сведения могли быть использованы для "нанесения вреда Соединенным Штатам или же в интересах иностранного гражданина". Следователи полагают, что в момент возможного преступления офицер находился на базе ВВС США Offutt в штате Небраска. В соответствии с документами он имел доступ к информации, касающейся национальной обороны США, несколько раз с октября 2018 года по январь 2019 года. По данным обвинения, Бриггс передал данные "гражданину России". Его имя не упоминается в документах, где часть сведений была скрыта в связи с их секретностью.

Военный содержится в предварительном заключении

Офицер не сообщил о своих контактах с иностранцами, включая граждан РФ и Италии, отмечают следователи. По данным стороны обвинения, он также солгал, неправильно заполнив анкету для предварительной проверки, в которой спрашивалось, поддерживает ли он "тесные и постоянные отношения" с кем-либо из иностранных граждан. Чарльз Бриггс также, предположительно, умолчал о своей поездке в Сербию в 2018 году. Американский военнослужащий содержится в предварительном заключении. Перед трибуналом он должен предстать 22 июля, но в ВМС США сообщили, что даты могут быть изменены.

Ранее стало известно, что Россия систематически использовала договоренность об обмене разведданными с США для выслеживания и устранения чеченских диссидентов в Европе. Об этом сообщил интернет-портал The Business Insider со ссылкой на три источника в силовых и разведывательных структурах Европы.

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