Как прокремлевские СМИ отреагировали на 100-летие Договора о Шпицбергене

Серьезные разногласия по поводу Шпицбергена. Министры иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде и Сергей Лавров в норвежском Киркенесе в октябре 2019 года. Фото: Атле Столесен

100-летие международного соглашения сопровождалось усилением давления на Норвегию со стороны российского правительства и скоординированной атакой в российских СМИ.

Atle Staalesen июля 06, 2020

Отправной точкой того, что переросло в целенаправленную информационную атаку на соседнюю северную страну, стало письмо, направленное российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде 4 февраля.

Затем в ходе организованной и скоординированной кампании ряд российских газет и СМИ опубликовали серию материалов, в которых выражалось крайне негативное и отчасти агрессивное отношение к властям в Осло.

Их посыл — Норвегия должна выполнять российские требования в отношении Шпицбергена, а дальнейшее противостояние может иметь серьезные последствия.

Вид на Лонгйир, административный центр Шпицбергена. Фото: Атле Столесен

Дипломатическое наступление

Лавров отправил свое письмо всего за несколько дней до 100-летия Договора о Шпицбергене, в 1920 году давшего Норвегии суверенитет над этим арктическим архипелагом. В письме министра не было ничего нового — с этих позиций российская сторона выступает уже много лет. Но на этот раз давление оказалось более значительным, чем раньше.

В письме Лавров дал четко понять, что Россия ощущает дискриминацию на архипелаге. Он вновь подтвердил, что его страна выступает против создания Норвегией рыбоохранной зоны вокруг Шпицбергена, и призвал к «двусторонним консультациям для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге».

Эту же позицию по двусторонним отношениям позднее озвучили заместитель министра Владимир Титов, подчеркнувший в интервью, что «принципиальные вопросы не решаются и проблемы накапливаются», а также официальный представитель МИД Мария Захарова.

В конце февраля председатель Ассоциации российских дипломатов Игорь Халевинский подытожил российские взгляды в статье, где охарактеризовал геополитическое положение архипелага как «чрезвычайно выгодное с военной точки зрения».

В марте российский генконсул на Шпицбергене Сергей Гущин дал пространное интервью «Российской газете». По словам дипломата, местные норвежские власти все больше притесняют россиян.

Он пояснил, что есть проблемы, которые мешают жить, но норвежская сторона не оказывает на россиян прямого давления с целью заставить их уйти.

Он подчеркнул, что у россиян есть право оставаться на архипелаге. «Шпицберген — и наша земля тоже, она полита потом и кровью наших предков».

В местном поселке Баренцбург живет около 400 человек. В основном это россияне и украинцы. В то время как норвежцы называют архипелаг Свальбард, россияне используют название Шпицберген. Оба государства связаны с этой территорией многовековой историей, и многие россияне заявляют, что первыми сюда прибыли российские поморы.

Генеральное консульство России в Баренцбурге на Шпицбергене. Фото: Атле Столесен

Осло говорит «нет»

Однако усиление давления со стороны Москвы не привело к изменению курса в Осло.

В заявлении, опубликованном в день столетия Договора о Шпицбергене 9 февраля, министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде ясно дала понять, что Норвегия не пойдет ни на какие компромиссы в отношении толкования договора.

«Сегодня суверенитет Норвегии не подвергается сомнению, и Шпицберген является не менее норвежским, чем любой другой регион на материке», — подчеркнула Эриксен Сёрейде в статье, написанной вместе с министром юстиции Моникой Меланд.

«Шпицберген является частью Норвегии [и] нам не представляется естественным консультироваться с другими странами по поводу исполнения полномочий на нашей собственной территории», — подчеркнули они.

При этом оба министра подчеркнули, что Норвегия полностью соблюдает Договор и его положения, касающиеся военных укреплений и возможностей заниматься хозяйственной деятельностью для граждан и компаний, подписавших договор государств.

Атака в СМИ

Вероятно, немногие читатели российских газет не обратили внимания на волну антинорвежских материалов, охватившую российские СМИ после отпора со стороны норвежского правительства.

Анализ СМИ в базе «Яндекс.Новости» показал, что только в период с 9 февраля по 9 марта 2020 года российскими изданиями и новостными агентствами было опубликовано более 200 материалов о российско-норвежских отношениях на Шпицбергене.

Многие материалы в той или иной степени повторяют друг друга. Но их число все равно ошеломляет, а с учетом последующих месяцев их еще больше.

Часть из этих материалов были включены в ежедневные информационные бюллетени, публикуемые Госкомиссией по вопросам развития Арктики.

Основной посыл материалов в СМИ не только в том, что Норвегия нарушает Шпицбергенский договор, но и в том, что Россия нужно делать больше для укрепления своего положения на архипелаге.

Далеко не все из этих СМИ одинаково серьезны и заслуживают доверия. Часть из них хорошо известна искажением фактов и откровенной ложью. Но в списке тех, кто, кажется, стремится к росту напряженности, есть и государственные СМИ, в частности «Российская газета».

Общественное мнение

Позицию России в отношении Шпицбергена аккуратно изложил первый заместителем председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич,. В интервью Федеральному агентству новостей Клинцевич подчеркнул, что Россия должна «более активно отстаивать наши национальные интересы», а ситуация со Шпицбергеном — «самая настоящая провокация».

Как пояснил он, международные границы в этом районе установлены, но есть другие способы решения этой проблемы.

«Мы не обходим и не пытаемся нарушать эти границы, но надо понимать, что с точки зрения устоявшейся логики международного права, эти территории все же принадлежат России — и мы это, подчеркну, убедительно доказали», — заявил одиозный политик.

Он призвал МИД страны и другие уполномоченные государственные органы активно поднимать этот вопрос с Западом. Но не менее важным, подчеркнул Клинцевич, является общественный консенсус по этому вопросу внутри России.

«Российские СМИ должны доводить позицию государства до граждан как можно более четко и ясно», — подчеркнул он.

В последние годы в Баренцбурге наблюдается рост российской научной деятельности. Фото: Атле Столесен

«НАТО идет на Шпицберген»

Подобные попытки сформировать общественное мнение просвечивают во многих материалах о Норвегии и Шпицбергене. Часть картины — это воображаемые угрозы со стороны Запада, в первую очередь со стороны главного врага Кремля — НАТО.

В статье в «Российской газете» журналист Евгений Васильев выступил с критикой позиции Норвегии в отношении архипелага, утверждая, что Норвегия стремится втянуть НАТО в Арктику и на Шпицберген в частности. Он также рассмотрел исторические перспективы, подчеркнув, что у России были «убедительные основания для правопритязаний на Шпицберген».

На членство Норвегии в НАТО также обращается внимание и в ряде других средств массовой информации. В материале издания «Свободная пресса» так называемый военный эксперт заявил, что, если Россия решит уйти с архипелага, там появится база НАТО.

В заключение в статье говорится, что «России уже давно пора в шпицбергенском вопросе от заведомой обороны переходить к определенному, более агрессивному наступлению».

Не менее четкая позиция высказывается и в издании «Репортер». В своей статье журналист Александр Неукропный утверждает, что, как только россияне уйдут, «там немедленно обоснуются «туристы» под звездно-полосатым флагом, которых придется вышибать «Калибрами».

Еще один такой «эксперт» заявил информационному агентству Regnum, что текущее положение дел создает стратегическую угрозу военной и экономической безопасности России, а «дипломатический диалог вряд ли принесет результаты».

«Россия, вероятно, придется проработать и применить варианты экономического и силового внушения», — сказал он.

Стратегическое значение

Параллельно с этим в ряде материалов СМИ подчеркивается неоценимое стратегическое значение архипелага.

«Шпицберген для России мог бы стать своего рода щитом, откуда было бы удобно контролировать как воздушное, так и морское пространство на подступах к [базам Северного флота] Североморску, Гаджиево или Видяево».

«Вообще, наличие на архипелаге пары военно-воздушных баз России могло бы сильно повлиять на расклад сил во всем арктическом регионе», — говорится в статье в газете «Новые Известия».

В материале «Царьграда» неоднозначный аналитик Евгений Сатановский предупреждает Норвегию, что для России Шпицберген может в конечном итоге стать военным полигоном.

«Не хотелось бы из Шпицбергена устраивать образцово-показательный полигон для испытания гиперзвука, как в своё время на Новой Земле — для ядерных испытаний», — пишет Сатановский.

Судно береговой охраны Норвегии в водах Шпицбергена. Фото: Атле Столесен

Экологическое алиби

Другой подход представляют информационное агентство «Политэксперт» и медиахолдинг «Царьград». По их мнению, Норвегия специально использует охрану окружающей среды в качестве аргумента для сдерживания российской деятельности на Шпицбергене.

Однако этот аргумент больше нельзя воспринимать всерьез, утверждает информагентство.

Ведь Норвегия разрешила США построить военную базу на заповедной территории острова Ян-Майен, что указывает на неискренность политики страны, утверждает информационное агентство.

«Если Норвегии так наплевать на природу и экологию [на Ян-Майене], то почему Россия должна прислушиваться к мнению Осло [на Шпицбергене], который нарушает международное право».

Ян-Майен, расположенный севернее Исландии, упоминается здесь в связи с недавним так называемым обследованием площадки американскими представителями осенью 2019 года. Цель визита состояла в том, чтобы просто оценить возможность посадки американского самолета C-130J «Геркулес» на местную грунтовую взлетно-посадочную полосу.

«Царьград» также пишет, что «Осло молчаливо игнорирует все запросы Москвы, при этом активно используя фейки для разжигания антироссийской истерии, выгодной Западу»

«Агрессивная Норвегия»

Между тем, информационное агентство GoArctic заявляет, что Норвегия может в конечном итоге напасть на Россию даже без поддержки со стороны НАТО.

«Казалось бы, эта страна должна быть счастлива выгодным договоренностям с Россией напрямую. Однако то ли неосознанно, то ли под давлением прокси-сил внутри норвежского парламента. Норвежский флот становится авангардом в борьбе США за Арктику. Против России», — пишет аналитик Владимир Ераносян.

Но потенциально Норвегия может действовать и в одиночку, утверждает Ераносян.

«А может быть происходит что-то необъяснимое вовсе, и норвежцы вдруг вспомнили наследие викингов и их экспансионизм. […] Это значит, что норвежский флот гипотетически способен препятствовать освоению Россией месторождений нефти и газоносных районов в общедоступных по мировому законодательству районах Арктического шельфа».

В Баренцбурге проживает около 400 россиян и украинцев. Фото: Атле Столесен

Медиа-тролли

Ряд упомянутых СМИ принадлежит к группе информационных агентств, бурно разросшихся после 2014 года. Часть из них взаимосвязаны и имеют сомнительных собственников.

Как показало расследование, проведенное изданием РБК, Федеральное агентство новостей и его дочерние компании были первоначально созданы по тому же адресу, что и так называемая фабрика троллей в Санкт-Петербурге. «Из «фабрики троллей» выросла «фабрика медиа», сообщало издание в 2017 году.

По данным РБК, одним из тех, кто стоит за новыми СМИ, является бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с президентом Путиным уже два десятилетия. Также считается, что он стоит за Агентством интернет-исследований, также известным как «фабрика троллей».

Помимо Федерального агентства новостей, причастным к «фабрике медиа» считается и «ПолитЭксперт». Оба издания активно писали по вопросу о Шпицбергене.

Между тем, медиахолдинг «Царьград» с одноименным телеканалом связан с еще одной одиозной фигурой в московском истеблишменте. Инвестор и банкир Константин Малофеев создал это СМИ в 2015 году. Как сообщается, в процессе участвовал продюсер Fox News Джек Ханик, а одним из зарубежных партнеров компании выступает крайне правый американский радиоведущий Александр Эмрик Джонс.

«Царьград» известен своей консервативной позицией с акцентом на православие и поддержку российского президента.

Сейчас Малофеев находится в санкционном списке ЕС из-за тесных связей с сепаратистами на востоке Украине и в Крыму. Согласно Википедии, он также является членом попечительского совета некоммерческого партнерства «Лига безопасного интернета», разработавшего первоначальный проект нынешнего российского закона о цензуре в Интернете.

Новые одиозные российские СМИ на первый взгляд могут показаться незначительными и не имеющими широкого охвата. Однако, судя по статистике пользователей, полученной РБК в 2017 году, аудитория изданий, таких как Федеральное агентство новостей, составляет миллионы человек — больше, чем у многих уважаемых крупных российских медиакомпаний. В современной России они стали основным элементом медиа-ландшафта и активно используются для продвижения политики Кремля.

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