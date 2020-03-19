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опубликовано редакцией на Переводике 19.03.20 02:54
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Шокирующее заявление США! Россия убивает турецких солдат!

March 17, 2020

Госсекретарь США Майк Помпео  и вся Турция подписались под  заявлением которое шокирует вас. Помпео заявил, что Соединённые Штаты  считают, что турецких солдат в Сирии убила Россия.

Говоря о том  что турецкие  солдаты приняли  мученическую смерть  именно от русских, Помпео выразился  так: «Мы считаем, что русские убили десятки турецких солдат. Мы  подтверждаем , что будем продолжать оказывать Турции поддержку  в различных областях" .

Турция и Россия сошлись  в последнем столкновении, произошедшем в Идлибе, и турецкие солдаты сообщили, что силы режима  понесли большие потери. На переговорах, состоявшихся в Москве после этих событий, было принято решение о прекращении огня между двумя странами.

С другой стороны, Россия и Турция,  в настоящее время, продолжают проводить совместное патрулирование в Идлибе.


Источник:  Tumhab (Турция)  Source link    https://www.tumhaber.com/gundem/son-dakika-abd-den-sok-aciklama-turk-askerlerini-rusya-oldurdu-h5618.html


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