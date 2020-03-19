«За веру и Отечество»

Как российские спецслужбы используют «нетрадиционные» конфессии

Feb 3, 2020

Борьба с так называемыми «нетрадиционными религиозными организациями» – одно из излюбленных занятий радикальных православных «патриотов». Как минимум последнее десятилетие подобные активисты уже не скрывают: их целью является не защита отдельных личностей, чьи права по тем или иным причинам были нарушены крупными организациями, а борьба с «угрозой национальной безопасности».

Именно такой термин православные радикалы пытаются внести в законодательство, и небезуспешно. Так, в декабре 2015 года в Госдуме состоялся круглый стол, на котором, как отмечает Парламентская газета, «посмотрели на деятельность сект как на подрыв основ государственности и цивилизационной идентичности России». Участники круглого стола, если верить газете (между прочим, официальному изданию Госдумы) обвинили «секты» и в организации украинского Евромайдана, и даже в начале войны на Донбассе. Многие из разделяющих такую точку зрения «экспертов» не скрывают своих связей с ФСБ и в кулуарах даже гордятся тем, что «внимание государственных органов к проблеме сект» стало результатом их личной «многолетней работы».

Тем временем похоже, что российские спецслужбы играют «на два фронта». С одной стороны, они прикармливают и подначивают так называемых «сектоборцев», а с другой – не только активно вербуют верующих и духовенство, но даже сами создают организации, с легкой руки ими же окрещенные как «нетрадиционные».

Дело Каклюгина

Кубанский врач-нарколог Николай Каклюгин на первый взгляд – типичный представитель «сектоборческого» движения. Придерживающийся радиально правых взглядов и являющийся постоянным автором ультраконсервативного портала «Русская народная линия», Николай добросовестно обличал «секты» во всех всевозможных грехах, начиная от Майдана и заканчивая работой на Госдеп США. По его словам, главной движущей силой украинской революции стали пятидесятники-харизматы, и именно они будут катализатором «Майдана» в России. Главной мишенью нарколога стала организация «Национальный антинаркотический союз» (НАС), руководитель которой Никита Лушников по совместительству является помощником депутата Госдумы России Сергея Железняка. В качестве доказательств «антигосударственной направленности» НАС и его руководителя Каклюгин приводил факт их близкого знакомства с украинскими и американскими соверующими, в частности, тесные связи с харьковской организацией «Царство Бога».





К слову, данные связи действительно существуют. Православным радикалам удалось доказать, что Лушников входит в координационный совет объединения церквей «Царство Бога», созданных харьковским епископом Сергеем Бритвенко. Более того, согласно представленным фотографиям, Лушников и по сей день поддерживает дружеские отношения с другим членом того же самого совета, экс-депутатом харьковской районной Рады пастором Валерием Макаренко.

«Так, в октябре 2013-го, они вместе летали в Соединённые Штаты Америки, договаривались с местными неопятидесятническими организациями о взаимодействии и открывали в г. Атланта, крупнейшем городе штата Джорджия аналогичный российскому и украинскому религиозно-коммерческий проект «Healthy Generation, Inc.», – отмечается в материале.

Подразделение “ЦЗМ” в США зарегистрировано на американской территории как «Healthy Generation, Inc.» (русский вариант – «Здоровое поколение») по адресу 340 Worley road, Canton, GA 30114. Это небольшой городок в штате Джорджия неподалеку от самого крупного города в штате Атланта. Не стоит путать данный центр с одноименной американской организацией, нацеленной на пропаганду здорового образа жизни среди подростков. Ранее адреса других центров можно было найти по адресу usa-hg.org. Сейчас сайт организации недоступен, однако информация о ней осталась на странице Russian Business (русский бизнес). Страница организации в Фейсбук также пуста.

Тем не менее, 19 октября 2018 года Каклюгин неожиданно был задержан группой спецназа в Ростове-на-Дону, где встречался с пригласившей его в город коллегой Татьяной Кузьминой (сам Каклюгин проживает в Краснодаре). Наркологу выдвинули обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – сбыт наркотических средств в крупном размере. В ноябре прошлого года суд переквалифицировал обвинение, оставив лишь «хранение» запрещенных веществ, и приговорил «сектоборца» к четырем годам колонии.

Сам Каклюгин с первого дня уверял, что его дело сфабриковано, а заказчиком подброса наркотиков называл того самого Никиту Лушникова. Интересно, что бывшая подполковник ростовской полиции Наталья Разумная, не знакомая лично ни с Николаем Каклюгиным, ни с представителями НАС, в своем заявлении в прокуратуру не только подтверждает заказной характер дела, но и поименно называет его заказчиков и исполнителей. Заказчиком экс-полицейская также объявляет Лушникова, а среди исполнителей перечисляет имена как коллег-полицейских, так и сотрудников ФСБ, притом не только из регионального управления, но и из Москвы.

Правда, ситуация осложняется тем, что Наталья Разумная сама обвиняется в фабрикации уголовных дел и сейчас находится в СИЗО. Тем не менее, судья приобщил ее заявление к материалам дела. Личной заинтересованности в помощи Каклюгину у Разумной пока не прослеживается, и, учитывая количество нестыковок в самом деле и представленных доказательствах, можно с высокой долей вероятности предположить, что оно действительно является сфабрикованным. Однако в таком случае вызывает недоумение, с какой стати сотрудники ФСБ высокого уровня будут координировать подброс наркотиков православному активисту, защищая протестантского пастора?

У истоков НАС

Ответ на этот вопрос дает сам Николай Каклюгин в последней части своего выступления в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону 17 октября прошлого года. На вопрос адвоката, в какой момент он познакомился с официальным президентом НАС Юлией Павлюченковой, нарколог ответил следующее: «Опять-таки это была идея сотрудников ФСБ России».

В своих показаниях Каклюгин и раньше подчеркивал, что работал «внештатным сотрудником ФСБ», но здесь он впервые признается – именно спецслужбе пришла в голову идея реанимировать эту формально существующую, но на практике не действующую структуру. Как чекисты объяснили Каклюгину, их цель заключалась в том, чтобы «переформатировать» и «оздоровить» протестантские ребцентры. Как бы то ни было, а именно Каклюгин по просьбе ФСБ в свое время стоял у истоков Национального антинаркотического союза и даже познакомил Юлию Павлюченкову с Никитой Лушниковым.









«Да, сотрудники ФСБ предложили реанимировать организацию. И мне с Павлюченковой предложили ее вместе воссоздать. А в какой-то момент появился Лушников… я их познакомил на этой передаче на радио «Радонеж… Просто по их просьбе и при участии сотрудников ФСБ России я написал реабилитационную программу для благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи» совместно с Натальей Зенцовой – сотрудником Центра наркологии», – откровенничает сектоборец.

Однако «перевоспитания» протестантов, которого так ожидал Каклюгин, не произошло. Разочарованный врач-нарколог делился своими подозрениями в отношении компаньона с кураторами из ФСБ, и на тот момент ему казалось, что те разделяли его опасения.

«Я себя ассоциирую совместно с УФСБ России по Московской области… Мы совместно с Управлением ФСБ России по Московской области работали по Лушникову. Вопросы к нему сохранялись по линии госбезопасности», – уверял Каклюгин.

В результате Николай Каклюгин организовал для Лушникова беседу на Лубянке, о чем также поведал суду.

«Он знал, что я лично его (Лушникова) отправил на Лубянку для разговора с должностными лицами из руководящего аппарата Отдела по работе с религиозными организациями центрального аппарата ФСБ России в 2014 году. Я сидел ждал на Лубянке, его привели на Лубянку, я его привел», – пояснил он.

Судя по его показаниям, на самом разговоре Каклюгин не присутствовал. Можно предположить, что, если у ФСБ и оставались вопросы по поводу зарубежных контактов протестантского пастора, во время встречи они пришли к определенному соглашению на этот счет. По крайней мере, в дальнейшем НАС продолжал работать без каких-либо проблем со стороны российских спецслужб – и уже без Каклюгина. Однако наивный нарколог, не сведущий в шпионских делах, не собирался сдаваться. Те зарубежные контакты российских протестантов, которые, скорее всего, особенно приглянулись ФСБ, для сектоборца Каклюгина означали лишь то, что Лушников, по его мнению, все еще собирается «организовать Майдан в России». Информацию о том, что ФСБ стало покровительствовать НАС, Каклюгин объяснил для себя коррупцией тех, кого он обозначил как «ФСБ-коммерсантов».

Сотрудничество Лушникова с госорганами, по-видимому, продолжалось, однако беспокойный Каклюгин не унимался. В довершении всего, к нему обратилась теперь уже бывшая супруга пастора – Любовь Лушникова. Она жаловалась на многолетнюю семейную тиранию, а после развода – и вовсе на уголовные преступления, а именно, преследования и угрозы убийством со стороны бывшего супруга. Возможно, чувствуя свою вину за предыдущее сотрудничество с Лушниковым, Каклюгин принялся помогать женщине. Однако ФСБ, судя по всему, не интересовало ни качество реабилитации в центрах, входящих в НАС, ни семейно-уголовная драма их протестантского партнера. По неведомым для Каклюгина причинам Лушников оказался для Лубянки намного ценнее, чем сам нарколог-сектоборец.

При поддержке МИДа

Объективные факты тем временем показывают, что оснований сомневаться в лояльности Лушникова российским властям нет. Депутат Сергей Железняк известен тем, что распространяет российское влияние в других странах, в первую очередь на Балканах, и даже входит в санкционный список ЕС. Трудно представить, что его помощником мог бы стать человек, нелояльный к Кремлю.

Более того, 26 августа 2019 года в Москве было подписано соглашение о создании Международной антинаркотической федерации (МАФ). По сообщениям СМИ, вступить в МАФ изъявили желание представители 18 стран: России, Беларуси, Молдовы, Украины, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Румынии, Болгарии, Польши, Венгрии, Словакии, Чехии, Албании, Сербии, Словении и Черногории. При этом представители каждой из перечисленных стран будут ежемесячно отчитываться перед Союзом о проделанной работе. Председательствовать в организации «выбрана Российская Федерация в лице председателя правления «Национального антинаркотического союза России» (НАС) Никиты Лушникова».









Это – не единственный международный проект Лушникова. На своем личном сайте он открыто сообщает о своем взаимодействии с МИД России и лично Сергеем Лавровым. «Отправной точкой взаимодействия МИДа России и НАС стал 7-й Международный Антинаркотический Лагерь, который в августе 2016 года посетил министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров», – откровенничает Лушников. Международный антинаркотический лагерь действительно является одним из проектов НАС, организуемым в оккупированном Крыму, и начало работы этого лагеря анонсировала лично Мария Захарова.

Столь высокий уровень поддержке в ФСБ, Госдуме и МИДе, откровенное лоббирование Лушникова российскими чиновниками на пост главы вновь создаваемой международной организации и поразительное терпение ко всем «неблагонадежным» контактам Лушникова может говорить не только о коррупции, в которой подозревает госчиновников Николай Каклюгин, но и о том, что именно международные связи делают руководителя НАС столь ценным человеком в глазах Кремля. Эта версия не так невероятна, как может показаться на первый взгляд. Как показал случай Марии Бутиной (а конкретно, ее связи с американскими евангелистами и попытки провести российских чиновников на Молитвенный завтрак в США), Кремль часто использует протестантские религиозные организации как канал влияния России на другие страны, а вовсе не наоборот.

Тайны отдела «М»

Данные выводы подтверждает и известный советский диссидент, защитник прав верующих Борис Перчаткин. Будучи руководителем общины пятидесятников и членом Христианского комитета по защите прав верующих в СССР, в советское время он неоднократно заключался в тюрьму, а затем, выехав в США, приложил немало усилий для помощи гонимым конфессиям. Борис Перчаткин лично встречался с Рональдом Рейганом и добился выделения Конгрессом США финансирования на помощь беженцам по религиозным мотивам и организации приглашений для въезда в США более 300 тысяч человек.

Однако сегодня именно Перчаткин активно критикует соверующих, отмечая, что религиозная эмиграция не оправдала доверия американцев. В своем блоге он прямо указывает, кто из протестантских епископов и пасторов, по его сведениям, был завербован КГБ или современной ФСБ.

«Такую практику, как создание организаций, в том числе религиозного толка, для распространения своего влияния за рубежом, КГБ использовало еще в Советском Союзе. Когда к концу существования СССР стало понятно, что выезд россиян за рубеж не остановить, и он будет массовым, спецслужбы решили возглавить этот процесс», – сообщил Борис Перчаткин в интервью нашему сайту.

По его словам, установленные агенты КГБ «выводились» за рубеж, где они получали политическое убежище, внедрялись в доверие к настоящим диссидентам и даже создавали религиозные общины.

«Бывший подполковник КГБ Константин Преображенский писал, что в ФСБ был создан специальный отдел «М», который занимается исключительно эмиграцией. Они работали сразу по нескольким направлениям, в том числе «приставляли» к настоящим диссидентам своих агентов. Ко мне, к примеру, еще в СССР незадолго до отъезда «приставили» известного епископа Петра Разумовского. Он уже умер пару лет назад», – вспоминает Борис.

Уже находясь в США, Борис Перчаткин узнал, что в Москве был создан так называемый «Комитет эмиграции», куда наряду с другими вошел и Разумовский.

«По поводу этого комитета со мной консультировалось ФБР. Как оказалось, организация специализировалась на том, что давали рекомендации консульствам и посольству США насчет людей, которым, по их мнению, следовало предоставить убежище. По сведениям американских спецслужб, там состояли как минимум два установленных агента КГБ. По сути, они занимались «забросом» в США своих людей: консультировали их, как обмануть консульства, предоставляли рекомендации и т.д. В результате в Соединенные Штаты выехали люди, которым больше подошло бы место в тюрьме», – рассказывает бывший диссидент.

Борис Перчаткин называет несколько целей внедрения агентов КГБ и его преемниц в религиозные организации в США.









«Сюда, конечно, относится и шпионаж. Прихожане протестантских церквей – это не только пожилые люди, но и молодежь, студенты. Они получают здесь образование, идут работать, допустим, в «Боинг», а затем пастор на исповеди выуживает у них нужную информацию или передает «на связь» другим людям. Обычные люди не интересуют таких пасторов: они ищут перспективных прихожан, от которых можно будет получить информацию или связи. Сами они также активно выстраивают связи с политиками и влияют на политическую ситуацию в своих штатах, указывая прихожанам, за кого им стоит голосовать и кого поддерживать. Словом, у них немало каналов влияния на американское общество. О некоторых из них осведомлены и американские спецслужбы, но пока они только «присматривают» за ними – возможно, хотят отследить их деятельность на более глубоком уровне», – делится Борис Перчаткин.

Вместо вывода

Эксперты, в свою очередь, отмечают: члены «нетрадиционных» религиозных организаций поддаются вербовке не меньше, чем верующие «привилегированных» церквей. Более того, на подобные организации легче надавить, пригрозить штрафом или ликвидацией или шантажировать иным способом. Это касается не только протестантских, но и любых других церквей.

Когда в распоряжении The Insider оказались выложенные в открытом доступе на официальном сайте мэрии Москвы адреса ведомственных домов Службы внешней разведки, журналисты с удивлением обнаружили среди обитателей «шпионских домов» членов Российского союза Евангельских христиан-баптистов, Российского общества Ордена тамплиеров и даже… последователя учения Кришны Андрея Шимаенкова!

«В ведомственную квартиру Шимаенков въехал в 2002 году, в то время он был прикомандирован к Внешторгбанку (с 2006 года — ВТБ). Сейчас кришнаит трудится главным казначеем Фонда заботы о вайшнавах, или как еще их называют «преданные», которые создали общину в индийском городе Вриндаван. В этом городе построен жилой комплекс Шри Вриндаван Дхам, больше известный как «Русский дом», и гостиница, куда из России, Украины и Казахстана приезжают «преданные». Фонд возглавляет россиянин Сергей Тимченко, взявший себе имя Шри Джишну Прабху и окончивший институт вайшнавского образования (Бхакти Шастры)», – говорится в статье.

Сами же чекисты, как в случае с Каклюгиным, порой недвусмысленно дают понять, что предпочитают опираться в своей работе не на «сектоборцев», а на тех самых «сектантов», с которыми их коллеги по цеху так рьяно призывают бороться. Наверное, это все, что нужно знать о ситуации со свободой совести в России.

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