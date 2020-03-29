Канадец изобрёл «пандемический вентилятор»

Posted on Saturday, March 28, 2020

Находящийся ныне на пенсии доктор по части респираторных заболеваний Джон Струпат (John Strupat) из онтарийского Лондона, нашёл потенциальное недорогое решение проблемы нехватки вентиляторов в Онтарио.

Дизайн своего изобретения он разместил на сайте с открытым кодом, сделав его доступным для всех.

Такое решение он принял после того, как ему не удалось всерьёз заинтересовать федеральное правительство Канады или Соединенных Штатов, поясняет телеканал СВС News.

С тех пор, как репортёры CBC News две недели назад впервые рассказали об изобретении Струпата, он получил массу писем и звонков от обеспокоенных работников здравоохранения, борющихся с болезнью на переднем крае.

Многие из них говорили, что по мере нарастания волны инфекции она может перейти в достаточно большое цунами, которое сокрушит систему здравоохранения.

Если коронавирус проявит себя в полную мощь, как в Италии или Испании, у Канады не окажется достаточно вентиляторов, чтобы справиться с ситуацией.

В Онтарио насчитывается примерно 12 аппаратов ИВЛ на 100 000 человек, что является одним из самых низких показателей по стране во время пандемии COVID-19.

Десятки людей, попадающих в группу риска, спрашивали доктора, могут ли они по его дизайну создать собственный вентилятор, некоторые интересовались, можно ли его купить у доктора, чтобы в случае необходимости принести его с собой в больницу. Особенно много звонков поступило из США.

«Каждый человек в любой точке мира может ознакомиться с дизайном аппарата и решить для себя, хочет ли он его изготовить. Или поделиться идеями по разработке с руководством своей страны

Его изобретение, по словам Джона Струпата, может быть изготовлено за $500. Нынешние промышленные аппараты стоят до $25 000.

Да, его вентилятор не обеспечит такой же уровень обслуживания, как те, что имеются в госпиталях.

«Он будет работать три-четыре часа до того, как батарейки разрядятся, – пояснил изобретатель. – Но, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочёл быть на этом вентиляторе, чем вообще без какого-либо», – заключил он.

Фото CBC News.

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