архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 30.03.20 07:00 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"U.S. Forces In Syria Tackle A More Complex — And Possibly Dangerous — Mission" США - 26 марта 2020 г. Американские силы в Сирии теперь выполняют более сложную и, возможно, более опасную миссию March 26, 2020 TOM BOWMAN MARISA PEÑALOZA Капитан Алекс Квотер инструктирует военнослужащих, прежде чем они отправятся на патрулирование. Marisa Peñaloza/NPR Раннее утро на северо-востоке Сирии. Солнечно и холодно. Капитан Алекс Квотер информирует своих солдат о сегодняшнем дневном патрулировании. «За последние 48 часов у нас было две атаки на критически важные объекты нефтяной инфраструктуры», - говорит он. Конвой осмотрит один из этих объектов сегодня. Группа молодых солдат собралась в круг возле огромных бронемашин, стоящих в грязи и гравии этого незатейливого поста боевого охранения, представлявшего из себя скопище однообразных палаток и трейлеров, а также массивных стен с мешками с песком. Капитан рассказал солдатам, что на одном из атакованных объектов были размещены подразделения американской армии. «Таким образом, мы проведем демонстрацию присутствия, чтобы предотвратить дальнейшие атаки на эти подразделения», - говорит Квотер. Миссия американских сил в Сирии теперь более сложная и, возможно, более опасная, чем раньше. 29-летний Квотер говорит, что, хотя американские войска выполняют в Сирии разные задачи, «наша основная миссия - обеспечить безопасность нефтяной инфраструктуры для использования её силами наших партнеров». Прошлой осенью, когда турецкие войска вторглись, перерезая линии снабжения США и угрожая американским силам, этим солдатам пришлось быстро передислоцироваться на восток. Капитан Квотер говорит, что его солдаты попали под обстрел турецкой артиллерии, и они едва не открыли ответный огонь. Русские войска следовали вплотную за американскими и смогли захватить оставленный ими форпост. Некоторое время американцам пришлось спать в своих машинах, прежде чем они обустроили новый пост. Капитан Алекс Квотер указывает на карте те районы, которые они патрулируют. Marisa Peñaloza/NPR Все это произошло потому, что президент Трамп фактически дал Турции зеленый свет на вторжение, а затем написал, что все американские войска покинут Сирию. Солдаты здесь и в соседнем Ираке называют этот приказ просто «твит». Но Трамп передумал, потому что военные чиновники убедили его. Белый дом позволил сотням американских солдат остаться и обеспечить безопасность нефтяных месторождений с тем чтобы курды могли использовать их. Игра в кошки-мышки Американские силы в Сирии работают с группировкой курдских и арабских бойцов, известной как Сирийские демократические силы, СДС. «Они - наши партнеры, сила, которая в первую очередь разгромила халифат - фактически контролируемый ИГИЛ район», - говорит Квотер, невысокий, плотный и очень серьезный выпускник West Point из Рочестера, штат Нью-Йорк. Он говорит, что ИГИЛ еще не побеждено. «Им ещё много предстоит повоевать», - говорит он. «ИГИЛовцы стали партизанами. Они все еще активны, особенно дальше на юг». Конвой с грохотом движется на север, через зеленые сельхозугодья тянущиеся до горизонта. Одним из немногих видимых ориентиров является отличительный знак нефтяного объекта - свеча для сжигания излишков газа. Это длинная тонкая башня с языком желтого пламени наверху. В последние недели солдаты Квотера снова подверглись нападению со стороны сирийских правительственных ополченцев, причем нападение закончилось тем, что один ополченец погиб, а другой был ранен. Русские обычно треплют нервы и конфликтуют с американскими патрулями, провоцируя их своим беспорядочным вождением. Американцы блокируют или просто заворачивают их. Квотер сухо называет это, "не обязательно дружеская ситуация". Русские не знают, что у капитана есть секретное оружие. «Когда мы останавливаемся на патрулировании, я держусь на заднем плане и даже не говорю им, что говорю по-русски, потому что вся работа заключается в сборе информации», - говорит сержант Влад. Он бывший русский солдат, который оказался в Северной Каролине и присоединился к армии США. Он попросил, чтобы, в целях безопасности, его полное имя не использовалось. Влад говорит, что в последнее время русские устраивают фокусы на дорогах - разгоняются и пытаются проскочить по обочине и втиснуться в американскую колонну", и время от времени вы можете иметь счастье видеть как российский автомобиль застрял в грязи, и не может никуда двинуться. Русские продолжают пытаться втиснуться, но понимают, что мы не можем оставить наших братьев позади. Они возвращаются, и мы находим их попавшими в трудное положение". Несмотря на эту игру в кошки-мышки, опасных столкновений пока не было. Кажется, ни одна страна не хочет эскалации. Квотер говорит, что они не собираются начинать третью мировую войну из-за этого. Безопасность и стабильность Конвой въезжает в город Дирик, шумный город недалеко от турецкой границы. Одни дети приветствуют нас “знаком мира” * (см. примечание) и бегут за колонной по улицам города. Другие машут руками. Многие взрослые выбегают из своих домов и пристально смотрят на нас. Солдаты пришли сюда с целью получить информацию от местных жителей, спросить, что они видят и слышат. И чувствуют ли они себя в безопасности. Американцы расходятся по углам квартала и создают периметр безопасности возле мелочной лавки. Квотер входит в лавку и говорит с человеком за прилавком, Мухаммедом Абдуллой Исмаилом. На заднем фоне звучит курдская музыка, и несколько покупателей ходят по магазинчику. Исмаил - 40-летний отец пятерых детей в возрасте от 1 до 16 лет. Невысокий лысеющий мужчина, курд с грустным лицом, на котором мелькает улыбка, когда он замечает солдат, входящих в его магазин. Американцы создают периметр безопасности возле мелочной лавки Мухаммеда Абдаллы Исмаила в Дирике. Marisa Peñaloza/NPR Исмаил здоровается с Квотером через армейского переводчика. "Как дела, парни?" спрашивает он. «Когда вы здесь, мы всегда чувствуем себя в безопасности». Что происходит, когда американцы уходят? «Когда американцы уезжают, в этом районе нет ни стабильности, ни безопасности», - говорит Исмаил, добавляя, что самый большой страх для него - это Турция. Это потому, что турки видят в курдах угрозу, связанную с курдскими сепаратистами в Турции. В магазине Исмаила много продуктов, чистящих средств и широкий ассортимент орехов. Большие ящики с фисташками, грецкими орехами, кешью и многими другими дарами сирийской земли заполняют стену. Два 12-летних мальчика, включая одного из детей Исмаила, помогают посетителям покупать финики и другие продукты. Солдаты запасаются “Марсом”, шоколадными батончиками российского производства, Pringles и прохладительными напитками. Владелец магазина в Дирике Мухаммед Абдулла Исмаил говорит, что его самый большой страх - это Турция. Marisa Peñaloza/NPR Вскоре солдаты двигаются дальше. Когда они идут по улице, мужчина с маленьким ребенком, сидящим на передней части его мотоцикла, останавливается, чтобы поприветствовать их и поблагодарить за приезд. Группа заходит в пекарню, а затем - в ресторан. Квотер задает владельцам те же вопросы: видели ли вы русских поблизости, и чувствуете ли вы себя в безопасности? Люди кивают и улыбаются. Далее колонна направляется на нефтяной объект. Он представляет собой коллекцию изношенных труб и резервуаров, расположенную вблизи турецкой границы - так близко, что вы можете видеть турецкий флаг на аванпосте. Именно здесь, где два дня подряд, перед рассветов наносил удары беспилотник, сбрасывая минометные мины, солдаты из Национальной гвардии Западной Вирджинии помогали обеспечивать безопасность нефтяного объекта. «Они нанесли удар одной миной. Было около трех часов утра, и я поднял своих ребят, мы вышли через две минуты», - говорит сержант 1-го класса Митч Морган, и указывает на место взрыва. Нефтяное месторождение на северо-востоке Сирии. Marisa Peñaloza/NPR В бетонной панели - дыра размером с фрисби и в несколько дюймов глубиной. Морган, на гражданке - детектив из Чарльстона, штат Вашингтон, говорит, что осколки одной из мин едва не зацепили его. «Когда мы садились в машины”, - говорит он, указывая на дверь хаммера. "Видите, здесь краска отсутствует? Осколок ударил эту дверь”, говорит он. Вскоре после второй атаки солдатам из Западной Вирджинии было приказано покинуть Сирию для Кувейта. Другие солдаты займут их место, говорит Квотер. Следующий взвод привезет с собой портативное устройство глушения сигнала - капитан говорит, что оно похоже на оружие охотников за привидениями. Оно может нарушить сигнал управления дроном и заставить дрон приземлиться. Таким образом, следователи смогут узнать его происхождение. Курды обвиняют Турцию. США подозревают сирийских правительственных ополченцев, которые действовали всего в получасе отсюда. Конструкция мин показывает некоторую изощренность. По крайней мере, один из компонентов был сделан на 3-D принтере. В течение следующих нескольких месяцев Квотер и его солдаты будут проводить патрулирование. Затем они передадут эту работу другим американцам, а сами вернутся на Аляску. статью прочитали: 59 человек Комментарии