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дата публикации 30.03.20 08:14
скаут: Игорь Львович;
   
 

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Орёл» поместили на карантин

26 мартa 2020  | Мурманская область  | Би-порт |

Один из гражданских специалистов подлодки контактировал с заражённым коронавирусом


На атомном подводном ракетном крейсере «Орёл», который базируется на Северном флоте установили карантин для всего экипажа. Об этом «Би-порту» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Причиной карантина стало контактирование гражданского специалиста, который прибыл на подлодку в рамках командировки. Предположительно, он находился на одном борту с человеком, у которого предварительно подтвердился коронавирус. Кроме экипажа «Орла» под карантин попали экипаж соседней подлодки и плавмастерская.

На текущий момент в Мурманской области зафиксирован один подтверждённый и три предварительно подтверждённых случая заражения коронавирусом.

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