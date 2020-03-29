Bild: премьер Италии вынужден был принять помощь России под угрозой ультраправых «друзей Путина»

Редакция PRESS Март 28, 2020

"В Европе Италия является эпицентром коронакризиса. Российский президент Владимир Путин отправил на помощь стране солдат. Но что на самом деле стоит за этой акцией?", - задается вопросом немецкий таблоид Bild.

"Согласно официальной версии, начало операции по оказанию помощи положил телефонный разговор между шефом Кремля Владимиром Путиным и итальянским премьер-министром Джузеппе Конте в прошлую субботу".

"Но, согласно расследованию Bild, как осуществление, так и тип помощи выглядят совсем иначе и раскрывают интересные детали сотрудничества правых партий в Германии, Италии и России и их влияния на российского президента Владимира Путина", - отмечает журналист Юлиан Репке.

"В понедельник, к удивлению многих, партия АдГ заявила в бундестаге: "На просьбу депутата бундестага Ульриха Еме помочь сильно пострадавшей от коронавируса Северной Италии откликнулось российское руководство".

"Bild обратился с запросом к Еме, которого относят к правонационалистическому "крылу" во главе с Бьорном Хеке и который в 2018 году ездил в качестве "наблюдателя на выборах" в Крым, аннексированный Россией в нарушение международного права".

"Он заявил, что на прошлой неделе его "глубоко тронули" "многочисленные видео из Ломбардии со штабелями гробов". Затем в пятницу в WhatsApp-сообщении "европейских консерваторов" его итальянский коллега Паоло Гримольди попросил о медицинской помощи, после чего Еме в спешном порядке начал "организовывать помощь", - передает издание.

"Гримольди является депутатом ультраправой итальянской партии "Лига Севера" и основателем группы "друзей Путина" в итальянском парламенте.

"Со своим знакомым в Москве Еме разработал стратегию оказания Италии помощи с помощью России: "Мы решили составить два письма. Одно Леониду Слуцкому, председателю комитета Госдумы по международным делам и члену Совета Европы, другое - депутату Мосгордумы Роману Бабаяну".

"Я думаю, эти письма и их отголосок сильно повлияли на решение Путина провести этот телефонный разговор", - сказал депутат АдГ Еме в разговоре с Bild".

"Кажется, заявления Еме соответствуют действительности, - отмечает издание. - Bild удалось узнать: параллельно с усилиями политика из АдГ в России ультраправая "Лига Севера" поставила премьер-министра Италии перед нечестным выбором: принять предложение из Москвы и обеспечить России успешный пиар, или отклонить его и получить волну возмущения со стороны политиков "Лиги", так как Конте якобы скорее допустит смерть итальянцев, чем примет помощь от России".

Но действительно ли "помощь" России является таковой? Сомнения в этом звучат все громче.

"Вчера итальянская газета La Stampa со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве первой сообщила о том, "среди российских поставок 80% абсолютно бесполезны или мало полезны для Италии". (...) Речь, по словам издания, идет о "геополитическом и дипломатическом" акте, а не о медицинском или гуманитарном".

"Депутат АдГ Еме возразил: "Это целые госпитали со всем, что в них входит (врачи, санитары, техника, палатки, автомобили). Лучшую помощь невозможно оказать".

"Однако бывший офицер итальянской армии в разговоре с Bild подтвердил подозрение в том, что российские поставки малополезны в текущем кризисе".

"Россияне отправили подразделение по защите от оружия массового поражения, которое скорее задействуется для обработки боевых единиц, чем для борьбы с пандемией. Лаборатория для анализа веществ, используемых в оружии массового поражения, нам не нужна. 13 грузовиков для дезинфекции нам тоже не нужны", - заявил офицер".

"По его словам, то, в чем нуждается Италия, "Россия вообще не смогла бы отправить, потому что сама крайне нуждается в масках, тестах на коронавирус, аппаратах ИВЛ и так далее". Россия, считает экс-офицер, использует свои грузовики, "только чтобы размахивать своими флагами. Это пиар-акция. Привезенные материалы бесполезны не на 80, а на 100%".

"Экс-офицер также назвал причину того, почему российские самолеты могли приземлиться на авиабазе Пратика-ди-Маре к югу от Рима, а не на базе на севере страны, куда они проехали 600 км по трассе: это могло быть мерой безопасности, принятой премьер-министром Конте".

"В Пратике размещена бригада 9ª ISTAR-EW, занимающаяся электронной разведкой. (...) Даже без ведома россиян мы могли там просканировать грузовики на предмет наличия средств шпионажа и подслушивающих устройств", - сказал собеседник издания.

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