Россия озолотится на торговле аппаратами искусственной вентиляции лёгких?

Наш колумнист, врач Герман Пятов о перспективах, которые создаёт для отечественной промышленности и внешней политики РФ пандемия коронавирусной инфекции

ГЕРМАН ПЯТОВ

врач-хирург, кандидат медицинских наук

Россия на сегодняшний день - самая обеспеченная приборами ИВЛ страна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель главы министерства промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, общаясь с прессой 10 апреля, выдал сенсационную новость: "Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких"!

Для непосвященных эта информация звучит настолько удивительно, что несколько СМИ обратились ко мне за комментариями. Вопросов было много, но главный, "результирующий" вопрос, который интересовал журналистов, можно было бы охарактеризовать так: "действительно ли на медицинское оборудование российского производства может кто-то позариться"?

Сразу скажу, что я неплохо знаком с реалиями не только отечественного здравоохранения, но и отечественного бизнеса, поэтому особых иллюзий не питаю, имея все основания для здорового скептицизма.

Но, тем не менее, нынешняя ситуация - не только в России, но и во всем мире такова, что создает неожиданные и ранее не существовавшие возможности.

Конечно, как правило, отечественная высокотехнологическая продукция, в том числе и медицинское оборудование, уступает аналогичным позициям производства Японии, Южной Кореи, Германии и США.

Но! Тут есть не одно "но", а сразу несколько "но".

Во-первых, мы - и Россия, и весь мир - находимся в ситуации, когда в связи с распространением эпидемии РОСТ СПРОСА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НОСИТ ВЗРЫВНОЙ ХАРАКТЕР!

Вы все это могли заметить на примере дефицита масок и респираторов. Этот дефицит наблюдается в большинстве стран, и даже самые богатые страны, такие, как США – не исключение. То же самое с аппаратами ИВЛ. Если маски нужны для профилактики распространения инфекции, то ИВЛ нужны для спасения жизни заболевших. Потому что главной проблемой при коронавирусной инфекции является такое осложнение, как пневмония, которая, в свою очередь, может привести к отеку лёгких, и невозможности дышать самостоятельно. Таких пациентов вводят в искусственную кому и подключают к аппарату ИВЛ. То есть, наличие или отсутствие ИВЛ - вопрос жизни и смерти. Соответственно, спрос на эти аппараты вырос в десятки раз.

Во-вторых: если производство масок, на которые спрос вырос в тысячи раз, можно быстро наладить даже в самых слаборазвитых странах, не говоря о том, что любой может сделать маску сам из подручных материалов, то с приборами ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) так не получится. Это высокотехнологичное оборудование, и производить его способны лишь немногие страны. А потребность в этих приборах будет расти по всему миру. Уже сейчас ясно, что эпидемия продлится в тех странах, в которых уже началась, до середины июля, или до середины августа.

В-третьих, Россия на сегодняшний день - самая обеспеченная приборами ИВЛ страна! Уровень обеспеченности в России - в среднем 27 аппаратов на 100 000 жителей, тогда, как в США - только 18,8 приборов на 100 000, в Италии – всего лишь 8 аппаратов ИВЛ на 100 000 населения. Т.е. мы, россияне, можем себе позволить не только себя обеспечить, но и другим странам помочь.

Нет, не бесплатно - за деньги! Но в нынешней, тяжелейшей ситуации быстрая поставка этого жизненно важного медицинского оборудования даже за деньги - это благотворительность.

Латинское BIS DAT QUI CITO DAT - КТО ДАЁТ БЫСТРО, ТОТ ДАЁТ ДВАЖДЫ!

В нашем фольклоре - "дорога ложка к обеду".

Я не знаю, какие именно страны вошли в список тех 30-ти стран, которые выразили готовность покупать российские аппараты ИВЛ, но, вне всякого сомнения, таких стран может набраться и больше - исходя из вышеприведенных мной аргументов.

Во всяком случае, на данный момент катастрофическая нехватка аппаратов ИВЛ и в Великобритании, и в США.

Кстати, вот вам факт: США уже приняли от нас в виде помощи (КОТОРУЮ, КСТАТИ, ОПЛАТИЛИ) такое оборудование, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОНО БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД СТРОЖАЙШИМИ САНКЦИЯМИ!

Речь идет об аппаратах ИВЛ «Авента М», производимых Уральским приборостроительным заводом (УПЗ). Данное предприятие входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), являющийся частью «Ростеха».

"Американское министерство финансов включило КРЭТ в свой санкционный список в рамках ответа администрации Обамы на аннексию Россией Крыма и военное вмешательство на востоке Украины.

Санкции запрещают гражданам США и американским организациям любое деловое взаимодействие с концерном без разрешения минфина".

Как видите, экспорт медицинского оборудования в такой ситуации может быть выгоден не только с экономической и финансовой точки зрения, но и с политической. Это и есть "мягкая сила" - один из лучших инструментов для достижения целей во внешней политике.

Я неоднократно подчеркивал, что я категорически не одобряю очень многое из того, что делают наши власти во внешней и внутренней политике, но... если смотреть на эту самую политику, как на шахматную партию, то быстрые и массивные поставки медицинского оборудования всем нуждающимся (пусть даже за деньги) - это очень сильный и правильный ход.

И, вне всяких сомнений, если Минпромторгу удастся сделать то, что он обещает, а обещает он ни много, ни мало, "за апрель производство [аппаратов ИВЛ] планируется повысить в восемь раз, за май — в 25, а за июнь — в 30", то это принесет пользу всем - и всему миру, а нам с вами, дорогие читатели "Комсомолки".

P.S. Как водится, нашлись люди, которые и в этой, несомненно, хорошей новости нашли негатив: кто-то запустил «утку», что все ИВЛ продадут за границу, а нам не хватит. Не стоит переживать: как я уже писал, у нас на 100 000 населения аппаратов ИВЛ в 1,5 раза больше, чем в США, и в 3 раза больше, чем в Италии. Но к этому количеству будет еще добавлено несколько тысяч единиц техники, которую экстренно закупили, учитывая ситуацию. Приборов нам дополнительно не нужно, потому что приборы не работают сами по себе, им нужны специально обученные врачи – анестезиологи – реаниматологи. Вот их число – ограничено, и новых на фабрике не наштампуешь! Берегите врачей, и будьте здоровы!

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