навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
18.04.20   Редакция

Знакомьтесь – Гранд-дама сатанистов Голливуда… Мерил Стрип

(0)
 
18.04.20  

Подборка новостей из Белоруссии

(0)
 
17.04.20   Редакция

Коронавирус распространяет антисемитизм

(0)
 
16.04.20  

«БРАТУШКИ» ОТРЕКЛИСЬ ОТ ПОБЕДЫ

(0)
 
16.04.20   Редакция

Незаменимый лидер России странным образом дистанцируется в борьбе с пандемией

(0)
15.04.20  

Подборка сообщений со всего мира

(0)

последние за вчера, 17.04.20  
 
05:23   Редакция

Коронавирус распространяет антисемитизм

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 16.04.20 03:21
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Сенатор Хоули анонсирует законопроект согласно которому Коммунистическая партия Китая несет ответственность за пандемию COVID-19

Home


Tuesday, April 14, 2020

Сегодня американский сенатор Джош Хоули (R-Mo.) анонсировал  законопроект «Справедливость для жертв COVID-19», согласно которому Коммунистическая партия Китая (КПК) несет ответственность за глобальную пандемию COVID-19.

Законопроект лишит Китай его суверенного иммунитета и даст возможность выдвижения частно-правовых  исков против КПК за авантюристические действия, такие как принуждение к молчанию информаторов и сокрытие критической информации о COVID-19. Планируется  также создать в Государственном департаменте целевую группу «Правосудие для жертв COVID-19», которая будет вести международное расследование действий Пекина в отношении вспышки COVID-19 и обеспечивать  выплату компенсации со стороны правительства Китая.

«Существуют неопровержимые доказательства того, что ложь, обман и некомпетентность Коммунистической партии Китая дали возможность  COVID-19 трансформироваться из локальной вспышки болезни в глобальную пандемию. Нам необходимо международное расследование, чтобы узнать масштабы ущерба, нанесенного КПК миру, а затем мы должны дать возможность американцам и другим жертвам по всему миру возместить нанесенный  им ущерб. КПК развязала эту пандемию. Они должны нести ответственность перед своими жертвами».

                                              Сенатор Джош Хоули

Сенатор Хоули был первым членом Конгресса, который призвал провести расследование по факту сокрытия КПК пандемии COVID-19, и недавно присоединился к сенатору Тому Коттону (R-Ark.) в  представлении Закона об  ответственности  Ли Вэньляна перед   глобальным общественным  здравоохранением (Li Wenliang Global Public Health Accountability Act ), наделяющего правом привлекать к ответственности иностранных чиновников, которые скрывают  или искажают информацию о международных кризисах в области общественного здравоохранения.

Закон о справедливости  для жертв COVID-19 даст возможность:

  • Возложить  на китайское правительство ответственность по гражданским искам  в судах США путем:

    • Создания частного права на подачу исков на действия против китайского правительства за любые авантюристические  действия, предпринятые им, которые вызвали пандемию COVID-19 в Соединенных Штатах, такие как ​​ его решения о сокрытии  информации и о принуждении к молчанию врачей;

    • Лишение китайского правительства суверенного иммунитета на эти действия, чтобы истцы могли подать в суд; и

    • Разрешение судам заморозить активы правительства Китая, чтобы жертвы могли обеспечить соблюдение своих требований;

  • Создать в Государственном департаменте  целевую группу «Справедливость для жертв COVID-19», с  тем чтобы:

    • Провести международное расследование, чтобы выяснить, как решения Пекина исказить и скрыть информацию о вспышке COVID-19, в том числе с помощью Всемирной организации здравоохранения, чтобы заболтать  его ложь, вызвали эту глобальную пандемию; и

    • Возглавить международные усилия по обеспечению  выплаты компенсации со стороны китайского правительства, в том числе путем подготовки вариантов, чтобы заставить Пекин обеспечить реституцию, если поначалу он будет противостоять международным требованиям в отношении этого.

статью прочитали: 1504 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
ugnrjgnrjng, 17.04.2020 13:53:26
Все фашисты ответят в Гааге! :!:
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 17.04.2020 17:33:36
Шиза косит правящую элиту США. Спасу нет.

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 