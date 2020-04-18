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Великобритания

Россия просит Израиль передать ей право собственности на Александровское подворье

Monday, 13 April, 2020

Российские власти выразили возмущение по поводу невыполнения Израилем своего обещания передать России право собственности на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима.

Согласно заявлению, опубликованному Кремлем в воскресенье, президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе договорились освободить гражданку Израиля Нааму Иссахар из московской тюрьмы в обмен на передачу Александровского подворья в Иерусалиме России.

Однако 6 апреля суд в Израиле приостановил передачу по конкурирующему иску о праве собственности.

Православное Палестинское общество на Святой Земле подало иск о праве владения той же собственностью.

Общество говорит, что у него есть решение суда о признании его собственности на данное имущество, подчеркивая, что ни Нетаньяху, ни Россия, ни какая-либо другая сторона не имеют права конфисковать его.

Подворье расположено в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от церкви Гроба Господня.

На его территории расположены Порог Судных Врат и Церковь Святого Александра Невского.





сша

ФБР давно подозревало, что “досье Стила”, содержит российскую дезинформацию

By ZACHARY EVANS April 13, 2020

Председатель судебного комитета Сената Линдси Грэм держит копию отчета разведки о “досье Стила”. Вашингтон, 11 декабря 2019 года. (Erin Scott/Reuters)

Председатель судебного комитета Сената Линдси Грэм держит копию отчета разведки о “досье Стила”. Вашингтон, 11 декабря 2019 года. (Erin Scott / Reuters)

Четыре сноски в отчете Генерального инспектора по расследованию деятельности ФБР в России, которые были частично рассекречены в пятницу, указывают на то, что ФБР уже в 2017 году подозревало, что некоторые части досье Стила содержали российскую дезинформацию. Чиновники ФБР также, еще в 2015 году, выражали обеспокоенность связями бывшего британского шпиона Кристофера Стила с российскими олигархами, но эти опасения никогда не передавались команде, которая исследовала кампанию Трампа. Несмотря на его сомнительное происхождение, “досье Стила”, в конечном итоге, сыграло «центральную роль» в подаче заявления ФБР в суд ФИСА на слежку за Картером Пейджем, помощником Трампа в его избирательной кампании,

Стил имел «частые контакты с представителями нескольких российских олигархов, и [мы] определили, что сообщения, которые команда Crossfire Hurricane получила от (отредактировано), указывают на потенциальную возможность наличия российской дезинформации, влияющей на сообщения Стила о выборах», - говорится в сноске 350. «[отредактировано] заявил, что он не имеет большого доверия к этой части отчетности Стила и оценил упомянутый сегмент как часть российской дезинформационной кампании, направленной на очернение международных отношений США».

Эта же сноска ставит под сомнение утверждения о том, что российское правительство шантажировало президента Трампа, якобы использовав видеозаписи его с проститутками во время его визита в Москву в 2013 году.

«[Отредактировано] отчет от [отредактировано] 2017 года содержал информацию о человеке, который сообщил о связях с Трампом и Россией, который утверждал, что публичные сообщения о деталях деятельности Трампа в Москве во время поездки в 2013 году были ложными, и что они были продуктом «проникновения [источника российской разведывательной службы] в сеть», которая составляла “досье”, говорится в сноске.

Сноски также показывают, что ФБР пришло к выводу, что российская разведка выдвинула обвинение, что адвокат Трампа Майкл Коэн встречался с российскими чиновниками в 2016 году, и что источник российской разведки проник в сеть источников информации, использованных для досье. В то время как в сносках указывается, что ФБР было известно о возможной дезинформации России в 2017 году, агентство еще в 2015 году знало о проблемных связях Стила с российскими олигархами.

«Ирония состоит в том, что повествование о российском сговоре было фатально ошибочным из-за российской дезинформации», - сказано в заявлении сенаторов Рона Джонсона (R., Wisc.) и Чака Грассли (R., Iowa), которые добивались рассекречивания примечаний. «Эти сноски подтверждают, что в 2016 году Россией была проведена прямая кампания по дезинформации, и была связь между российской разведкой и президентской кампанией - но кампанией Клинтон, а не Трампа».

“Досье Стила” было составлено как компромат для команды Хиллари Клинтон в президентской кампании 2016 года. Команда наняла Fusion GPS, которая заключила контракт с командой Стила в июне 2016 года.

Глобальная сеть

Золотовалютные резервы России сократились с 581 млрд долларов в начале марта до 560,6 млрд долларов на 27 марта

By bne IntelliNews April 13, 2020

Из-за двойного падения цен на нефть и пандемии коронавируса (COVID-19), ЗВР России (GIR) сократились с 581 млрд долл. (в начале марта) до 560,6 млрд долл. (27 марта).

Из этого падения, две трети были вызваны эффектами переоценки после падения стоимости рубля на 15% после падения цен на нефть с 55 долларов за баррель в марте до примерно 20-35 долларов в апреле. Это привело к снижению курса рубля с 68 в марте до 73-80 руб. в апреле на фоне чрезвычайной волатильности на биржевых рынках.

«Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 27 марта составил 560,6 млрд долларов и вырос за неделю на 9,4 млрд долларов, или на 1,7%, благодаря положительной переоценке обменного курса», - говорится в сообщении ЦБ РФ, опубликованном на его веб-сайте. «По состоянию на 3 апреля международные резервы страны выросли на 3,8 млрд долларов, или на 0,7%, до 564,4 млрд долларов под влиянием положительной ревальвации. Влияние переоценки на международные резервы, наблюдавшееся в последние недели, связано с повышенной волатильностью обменных курсов и цен на финансовые активы и драгоценные металлы на мировых рынках. Нормализация ситуации на финансовых рынках приведет к ослаблению влияния этого фактора на размер международных резервов Российской Федерации ».

Международные резервы России увеличились в январе-марте 2020 года на 5,0 млрд долларов (против 18,6 млрд долларов в первом квартале 2019 года), в основном за счет приобретения иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, согласно ЦБ РФ.

Хотя цены на нефть упали, это еще не оказало большого влияния на российские запасы, которые снизились, но до сих пор остаются в значительной степени незатронутыми.





Глобальная сеть

Turkey Feeds Hundreds Of Thousands Of Stray Animals During COVID-19 Outbreak

Вспышка COVID-19: Турция кормит сотни тысяч бездомных животных

By Kris Di On Apr 13, 2020

Во время кризиса COVID-19, правительство Турции приказало местным советам подкармливать безнадзорных животных

Бродячие животные голодают из-за того, что получают меньше еды от местных жителей, находящихся в настоящее время закрытыми на карантине

Согласно Би-би-си , министерство внутренних дел приказало местным советам «приносить еду и воду в приюты для животных, парки, сады и в другие места, где находятся животные».

Министерство подчеркнуло, что «должны быть приняты все необходимые меры для обеспечения того, чтобы бездомные животные не голодали».

Приказ предусматривает тщательную дезинфекцию приютов и укрытий для животных. К счастью, бездомные животные в стране уже были привиты ветеринарами, работающими в советах.

Неделю назад Мурат Курум, министр окружающей среды и урбанизации Анкары, разместил в социальных сетях призыв оставлять на улицах еду и воду для бездомных.

В сообщении, посвященном Всемирному дню животных, он написал:

«В эти трудные дни мы не забываем своих друзей и оставляем еду и воду перед нашими домами».

Согласно данным Worldometer , в Турции в настоящее время зарегистрировано 56 956 случаев заболевания коронавирусом, в результате которых 1198 человек погибли.

Самоизолировавшимся гражданам-владельцам кошек было предложено держать своих питомцев дома и не выпускать на улицу, из-за пугающих доказательств того, что животные также могут быть заражены вирусом.

Британская ветеринарная ассоциация, выступившая с предупреждением, отметила, что «владельцы не должны беспокоиться» о животных, заражающих людей и кошкам из неинфицированных домашних хозяйств, по-прежнему можно бродить по улицам.

Исследование, проведенное Харбинским ветеринарным научно-исследовательским институтом в Китае, показало, что кошки могут передавать вирус между собой, но собаки не так легко заражаются.

Согласно Американской ветеринарной медицинской ассоциации, только две собаки и две кошки пока что дали положительный результат на коронавирус.

Китай предлагает награду за поимку людей нелегально пересекающих российско-китайскую границу

AFP APRIL 14, 2020

Сегодня, большинство заболевших в Китае граждан - это недавно вернувшиеся в страну люди.

После притока импортированных случаев коронавируса, северо-восточная провинция Китая предлагает денежное вознаграждение в размере до 5000 юаней (700 долларов США) за помощь в задержании людей, которые незаконно пересекают российско-китайскую границу.

Через несколько недель после того, как Китай, для предотвращения возобновления кризиса коронавируса, резко сократил количество международных рейсов и запретил въезд иностранцам, страна все еще пытается сдержать рост числа завозных случаев.

Большинство новых случаев - это китайские граждане, возвращающиеся домой.

Новый фронт появился в провинции Хэйлунцзян, которая во вторник сообщила о 79 новых случаях инфекции у людей, прибывших из соседней России, в результате чего общее количество завозных инфекций достигло 326.

Власти провинции заявили в понедельник, что люди, которые сообщат о незаконном пересечении границы, получат награду в 3000 юаней.

«Если гражданин задержит и передаст (нарушителей) соответствующим ведомствам, он получит вознаграждение в размере 5000 юаней», - говорится в заявлении рабочей группы по профилактике и контролю за распространением вирусов.

Это «активизирует профилактические работы и контроль в отношении завозных случаев в провинции» - указывается в заявлении.

Большинство ввезенных в провинцию случаев было обнаружено в отдаленном приграничном городе Суйфэньхэ, наземный переход в котором - самый оживленный между Китаем и Россией, через который ежегодно проходит более миллиона человек - был закрыт 7 апреля.

Город с населением около 70 000 человек, с прошлой недели находится под строгим контролем, а с воскресенья запрещены все публичные собрания.

Местные чиновники сообщили, что во вторник было закончено строительство временной больницы и теперь она готова к приему больных, кроме того, в этот район направлены медицинские эксперты из всей страны.

Суйфэньхэ и столица провинции Харбин теперь требуют, чтобы все прибывшие из заграницы находились на карантине в течение 28 дней и проходили тесты на вирус.

В понедельник Россия сообщила о более чем 2500 новых случаях заражения - самый высокий показатель ежедневного прироста - и президент Владимир Путин предупредил чиновников, чтобы они приготовились к «необычным» сценариям.

Во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал местные органы власти Китая и России «принять необходимые меры» для предотвращения и прекращения незаконных пересечений границы.

По оценкам Чжао, в настоящее время в России насчитывается более 100 000 граждан Китая.

Япония

25 россиян застряли в токийском аэропорту Ханэда





За прошедшую неделю в токийском аэропорту Ханэда, после того как были отменены все рейсы между Японией и Россией, застряло в общей сложности 25 россиян.

Авиакомпании начали приостанавливать регулярные рейсы в и из России с прошлой среды.

Большинство путешественников были в Японии по делам и должны были вылететь в дальневосточный российский город Владивосток в среду или позже.

Они разбили лагерь в вестибюле терминала. Никто из них не чувствует себя плохо.

Один из путешественников, человек, занимающийся импортом автомобилей, находится в аэропорту с прошлого четверга. Он сказал, что у него нет другого выбора, потому что общежитие, в котором он остановился, было закрыто, а отели слишком дороги. Он сказал, что хочет вернуться домой как можно скорее.

Российское посольство в Токио говорит, что планирует предоставить жилье и медицинскую помощь после того, как путешественники попросят помощи

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