Чешские СМИ: Посольство России в Праге формально "переехало" с площади Бориса Немцова

По данным журналистов Aktuálně.cz, посольство России в Праге будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела, несмотря на то, что находится на площади Бориса Немцова.

18.04.2020 Автор Елена Данилович

Площадь Бориса Немцова в Праге

Российское посольство в Праге формально меняет адрес и официально не будет находиться на площади Бориса Немцова, названной в честь убитого российского политика. Фактически посольство будет пользоваться адресом своего консульского отдела, расположенного примерно в 400 метрах от официальной резиденции на улице Korunovační 34 (Коруновачни 34). Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщило чешское онлайн-издание Aktuálně.cz со ссылкой на письмо, которое российское дипведомство отправило в МИД Чехии. По данным журналистов, в нем посольство России официально уведомляет об изменении своего административного адреса. Здания расположены очень близко друг к другу, и улица, на которой находится консульство, переходит в площадь Бориса Немцова.

В министерстве иностранных дел изданию Aktualne.cz эту информацию подтвердили, назвав подобные действия "административным шагом". Российское посольство на запрос чешского онлайн-издания о том, почему оно изменило свою официальную резиденцию на второе здание, не ответило. Мэр Праги Зденек Гржиб заявил журналистам, что подобные усилия кажутся ему странными, учитывая, что в свое время политик Борис Немцов был вице-премьером России.

Торжественная церемония переименования площади Pod Kaštany (Под каштанами), рядом с которой находится ряд дипломатических представительств, в том числе, российское посольство и офис ОБСЕ, в площадь Бориса Немцова, прошла 27 февраля в пятую годовщину убийства российского политика. Однако на своем официальном сайте посольство России все еще указывает в качестве адреса оригинальное название площади, которой больше не существует.

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