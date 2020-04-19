Адвоката сгубила многоходовка для «воров в законе»: его подозревают в мошенничестве

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
19.04.20  

Проститутки без зарплаты: швейцарская секс-индустрия под ударом пандемии!

(0)
 
19.04.20   Редакция

Полный текст уведомления муниципального штаба города Ухань о пересмотре количества подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и случаев смерти от этой инфекции

(0)
18.04.20   Редакция

Знакомьтесь – Гранд-дама сатанистов Голливуда… Мерил Стрип

(0)
 
18.04.20  

Подборка новостей из Белоруссии

(0)
 
17.04.20   Редакция

Коронавирус распространяет антисемитизм

(0)
 
16.04.20  

«БРАТУШКИ» ОТРЕКЛИСЬ ОТ ПОБЕДЫ

(0)
 
16.04.20   Редакция

Незаменимый лидер России странным образом дистанцируется в борьбе с пандемией

(0)

последние за вчера, 18.04.20  
11:52   Редакция

Знакомьтесь – Гранд-дама сатанистов Голливуда… Мерил Стрип

(0)
 
08:19   Редакция

Американская Империя в упадке. Что делать Канаде?

(0)
 
04:47  

Подборка новостей из Белоруссии

(0)
 
04:33  

«Это выбор родителей и детей, нет никакого утаивания»

(0)
 
02:51  

Возвращение домой: как россияне эвакуировались в Германию

(0)
 
02:43  

США - Китаю: «Свои долги я всем прощаю»?

(0)
 
02:40  

У нас в Канаде

(0)
 
02:34  

В вагонах для скота: в Риге разбросали листовки о депортации латвийских русских

(0)
 
02:24  

Калининградские монархисты, обвиненные в попытке передать регион Евросоюзу, получили до 8 лет колонии

(0)
 
00:24   Редакция

Эрик Принс предложил услуги своей частной охранной фирмы Blackwater санкционированной российской компании наёмников - ЧВК “Вагнер”

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 19.04.20 06:13
скаут: Игорь Львович;
   
 

Адвоката сгубила многоходовка для «воров в законе»: его подозревают в мошенничестве

Николай КУДРЯВЦЕВ    17.4.2020

Адвоката сгубила многоходовка для «воров в законе»: его подозревают в мошенничестве

В Москве сотрудниками ФСБ задержан известный адвокат Александр Вершинин. Он был близок к определенным силам на Лубянке, в разное время защищал Алексея Улюкаева, Михаила Абызова, Михаила Максименко. Отдельной строкой в его адвокатской ведомости шли «воры в законе» — «криминальные генералы» Владимир Тюрин (Тюрик), Юрий Пичугин (Пичуга), Олег Шишканов (Шишкан). Вершинин попытался провернуть сложную комбинация, связанную с «законником» Василием Христофоровым (Вася Воскрес) и «правой рукой» Шишкана Егором Есиным.

После того, как российские правоохранительные органы стали активно реализовывать статью 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) большинство «воров в законе» предпочли покинуть Россию. Остались в основном те, которые в силу своих особых отношений со спецслужбами не боялись ареста, или те, кто были объявлены в международный розыск другими странами, как, например, Владимир Тюрин (он разыскивается Испанией). Тюрик давний клиент Вершинина, он фигурировал в разных делах, но посадок избегает. А вот старый и близкий друг Тюрина Василий Христофоров предпочел уехать из России, и оказаться в международном розыске у него никакого желания нет. Меньше повезло другому влиятельному славянскому «вору в законе» Олегу Шишканову. Его задержали по той самой статье 210.1 УК РФ, а потом еще и ввели в дело об убийстве депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Другим фигурантом этих расследований является ближайший сподвижник Шишкана «авторитет» Егор Есин (Егорка). Он, в отличие от босса, успел покинуть Россию, но был схвачен в Одессе. Сейчас Есин ожидает решения вопроса об экстрадиции. 

По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, с Украины Есин уже начал договариваться с СКР и ФСБ о возможной сделке со следствием. Он заявил, в частности, что готов дать показания на Василия Христофорова о том, что тот являлся лидером преступной среды и держателем «воровского» общака. С такими показаниями Васю Воскреса можно было привлечь по той самой статье 210.1 УК РФ. По мнению источника, перед Вершининым встала очень непростая задача: сделать так, чтобы были довольные все сотрудничающие с ним клиенты — Шишкан, Егорка и Воскрес. Адвокат развил активность в данном направлении, но сразу попал под плотную опеку сотрудников ФСБ. Они хорошо знали Вершинина, однако в данной ситуации его деятельность шла вразрез с интересами контрразведчиков.

Вершинин запросил с Воскреса $300 тыс. за то, чтобы материалы о его лидерстве в преступной среде не превратились в обвинения и международный розыск. Заплатить такую сумму согласился бизнесмен, состоящий в хороших отношениях с Христофоровым. Сделка должна была пройти 21 апреля, на этот день и готовилось задержание. Но неожиданно адвокат изменил договоренности и настоял на встрече 16 апреля. Во время нее Вершинин был задержан и доставлен в ГСУ СКР по Москве, где возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи пока полагают, что защитник намеревался присвоить деньги.

Александр Вершинин был известен как адвокат, который находится в хороших отношениях с бывшим замглавы УСБ ФСБ РФ Олегом Феоктистовым и людьми из его близкого окружения. Бытовало мнение, что в лице Вершинина обвиняемые получают человека для неофициальных переговоров с определенными силами на Лубянке.

статью прочитали: 73 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 