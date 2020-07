архив



дата публикации 25.07.20 06:57 скаут: Игорь Львович “BBC”,

"Дайджест: угроза страшнее коронавируса и новый раунд дипломатического спарринга США и Китая" Великобритания - 23 июля 2020 г. Дайджест британской прессы Угроза страшнее коронавируса, новый раунд дипломатического спарринга США и Китая и многое другое 23 июля 2020 GETTY IMAGES Власти США закрывают китайские консульства Президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за консульством КНР в Техасе могут быть закрыты и другие. Наблюдатели говорят о серьезной эскалации в дипломатических трениях между Вашингтоном и Пекином. Накануне вечером власти США приняли решение о закрытии консульства КНР в Хьюстоне, штат Техас. Как пояснили в Госдепартаменте, китайские дипломаты, работавшие в Хьюстоне, были неоднократно уличены в мошенничестве с выдачей виз и промышленном шпионаже, а решение об окончательном закрытии консульства в Хьюстоне следовало принять уже давно. Отвечая в среду на вопрос журналистов о том, готовы ли власти США объявить о закрытии и других диппредставительств Китая, президент Трамп заметил, что это всегда возможно. Накануне американские СМИ сообщили, что во дворе китайской дипмиссии заметен огонь и оттуда поднимаются столбы дыма, предположив, что дипломаты уничтожают секретные документы перед тем, как покинуть комплекс. Представитель китайского МИДа назвал решение США возмутительным, предупредив, что Пекин предпримет ответные меры. По пока неподтвержденным сообщениям, уже в ближайшие дни КНР может объявить о закрытии американского консульства в Ухане. За 40 лет после восстановления дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином, подобный шаг в отношение китайской стороны был предпринят впервые. Кроме посольства в Вашингтоне, консульства КНР работают в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Хьюстоне. Приговор последнему нацисту GETTY IMAGES 93-летний обвиняемый проходит в суде под именем Бруно Д. Как ожидается, сегодня в Гамбурге будет вынесен приговор бывшему надзирателю нацистского концлагеря Бруно Д. Слушание дела 93-летнего обвиняемого началось в октябре прошлого года. Обвинение попросило лишить его свободы на три года. Бруно Д. обвиняют в пособничестве в убийстве более 5 тыс. человек в концлагере Штуттгоф во время Второй мировой войны. По словам обвинителей, во время работы в концлагере надзиратель, вместо того чтобы уволиться, предпочитал не обращать внимания на происходившие там зверства. Это может стать последним в Германии судом над нацистским преступником. Красный флаг над Красной планетой GETTY IMAGES Если запуск пройдет успешно, китайская ракета достигнет Марса через семь месяцев В Китае намечен запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5", которая в рамках миссии "Тяньвэнь-1" отправится на Марс. Запуск состоится с космодрома Вэньчан в южной островной провинции Хайнань. Ракета выведет на переходную орбиту Земли и Марса зонд, который отправится в путешествие к Красной планете. Он будет изучать Марс с орбиты, после чего произведет посадку на поверхность и отправит марсоход для сбора научных данных. Китайские специалисты ожидают, что полет займет около семи месяцев. $2 млн за информацию об украинских хакерах US SECRET SERVICE Секретная служба США и Госдепартамент объявили о награде в 2 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать или осудить граждан Украины Артема Радченкова и Александра Еременко. В США обоих обвиняют в кибермошенничестве, взломе компьютерных систем и незаконных операциях с ценными бумагами. На сайте Секретной службы США особо подчеркивается, что это первый случай в истории, когда федеральная служба, занимающаяся в том числе охраной высших лиц государства, обращается за помощью к гражданам иностранных государств. За информацию о каждом из подозреваемых ведомство готово заплатить по миллиону долларов. Согласно обвинительному заключению, утвержденному Большим жюри присяжных штата Нью-Джерси еще в январе 2019 года, в 2016 году Радченко и Еременко взломали систему электронного сбора, анализа и поиска данных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Кроме итоговых отчетов о деятельности компаний, эта система позволяет пользователям подавать так называемые "тестовые отчеты", содержащие конфидециальную информацию о капитализации, сделках и перспективных направлениях работы различных фирм. Для взлома был использован компьютерный сервер, находившийся в Литве, и, по утверждению следствия, контролировавшийся Родченко. Похищенные документы обвиняемые с помощью посредников в США продавали биржевым трейдерам, которые использовали эту инфомацию для инсайдерской торговли. Нанесенный ими ущерб власти США оценили в 4,4 млн долларов. В 2015 году федеральная прокуратура штата Нью-Джерси уже предъявляла Александру Еременко обвинения во взломе компьютерных серверов нью-йоркских бирж NASDAQ и NYSE. По утверждению следствия, оба обвиняемых находятся на Украине. В США им грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до $250 тыс. Самая большая угроза для Британии GETTY IMAGES В 2020 году ВВС Британии продолжали наносить удары по объектам группировки ИГ Министр обороны Великобритании заявил, что группировка "Исламское государство" (запрещена в России) представляет собой самую значительную угрозу для страны. По словам Бена Уоллеса, токсичная идеология группировки сохраняется, несмотря на потерю территорий, которые она когда-то занимала в Сирии и Ираке. "И это должно тревожить всех нас", - сказал министр. По его словам, Королевские ВВС Британии за последний год поразили 40 целей в рамках борьбы с ИГ. Однако тяжелая борьба с группировкой никоим образом не завершена, отметил он. "Они хотят быть стать еще более радикальными чем их родители". Дети в лагерях ИГ Выступая перед депутатами Палаты общин, Уоллес рассказал, что в общей сложности к группировке примкнули порядка 900 выходцев из Британии. Примерно 20% из них были убиты, еще примерно 40% все еще остаются там - скрываясь или находясь в заключении. Остающиеся 40%, или приблизительно 360 человек, вернулись в Британию. По словам министра, по каждому из них было проведено расследование, в результате чего был сделан вывод, что большинство из них не представляют никакого риска или этот риск очень низок, сказал министр. Наследие колониального прошлого GETTY IMAGES Группа британских научных работников возмутилась тем, что информация по британской истории, которая дается людям, подающим заявление на получение гражданства, не соответствует действительности. В открытом письме, опубликованном на страницах академического журнала, они заявляют, что правительственный документ вводит своих потенциальных адресатов в заблуждение по поводу ряда аспектов британской истории, в первую очередь, связанных с рабовладением. По их словам, в сопутствующей тесту брошюре роль Соединенного Королевства в международной работорговле преуменьшена, а окончание Британской империи описано как "в основном мирное", тогда как на самом деле это было не так. В своем письме, которое подписали около 180 человек, они призывают срочно переписать брошюру. Министерство внутренних дел, по чьему заказу она была написана, заявило, что изучит эти возражения. Погоня за вакциной AFP Российские медики обещают разработать вакцину в самые сжатые сроки Россия стремится как можно скорее создать вакцину от Covid-19, в то время как в стране продолжает расти число инфицированных, пишет Financial Times. Накануне референдума о поправках в конституцию и обнулении президентских сроков Владимира Путина Кремль внушил россиянам чувство спокойствия в отношении ослабления карантинных мер, а теперь он делает ставку на вакцину против коронавируса, чтобы остановить его распространение и предотвратить нанесение дальнейшего ущерба экономике, которая и без того переживает не лучшие времена. Самый перспективный российский прототип вакцины в России разрабатывается в государственной лаборатории и финансируется национальным фондом благосостояния. Клинические испытания пытаются провести в самые сжатые сроки, чтобы уже в следующем месяце начать массовое производство и осенью провести вакцинацию населения. В ближайшее время могут быть вакцинированы около 50 млн россиян, или треть населения, цитирует FT исполнительного директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. По его словам, Россия сможет полностью привить население к началу 2021 года и предотвратить вторую волну пандемии в стране. "Мы просто нацелены на то, чтобы выбрать лучшую технологию и быстро ее развить, разогнав процесс, - сказал Дмитриев Financial Times. - Российский менталитет предполагает, что нужно быстро заполучить что-нибудь, что работает, и потом бросить на это все силы. Но мы настолько уверены [в эффективности вакцины], что я уже ввел ее себе". В то время как в Британии, США, Китае и других странах в разработке находится несколько вакцин, стремление Москвы к быстрому получению вакцины усиливается из-за охватившего население России чувства безразличия к Covid-19. Эта беззаботность укрепилась после того, как Путин призвал смягчить карантинные меры на следующий день после самого высокого ежедневного прироста инфицированных. Нельзя стричь всех россиян под одну гребенку Нужно различать российских казнокрадов и обычных россиян, приезжающих в Англию, призывает Times Британская пресса продолжает обсуждать доклад о попытках России вмешаться в политику Соединенного Королевства. Обозреватель Times Роджер Бойес считает, что противостоять угрозе нужно, но нельзя при этом стричь всех россиян под одну гребенку, поскольку это может иметь негативные последствия для Британии. Если предложенные в докладе рекомендации будут реализованы в полном объеме, то под подозрением может оказаться любой россиянин, приезжающий в страну или постоянно проживающий в ней. Действия российского правительства, включая аннексию Крыма и отравление в Солсбери, уже изменили отношение британцев к России. Неоднозначность сменилась очевидным недоверием, отмечает автор. Важно провести различие между россиянами, которые представляют интерес для британских властей, и теми, кто заслуживает сочувствия, кому можно предоставить убежище. К первой категории следует отнести всех тех, кто считает, что им удастся избежать санкций в Британии. К ним относятся взрослые дети дружков Владимира Путина. Меры, принятые в связи с "делом Магнитского" показывают, насколько четко можно определить тех, кто виновен в грубых нарушениях прав человека. Также представляют интерес и те, кто не входит ни в один санкционный список, но явно получают выгоду от покровительства Путина, считает Бойес. После выхода доклада о России правительство Британии может принять закон об иностранных агентах Но, чтобы провести четкую грань между скверным российским правительством и простыми россиянами, британским властям необходимо четко определиться с людьми, которых не будет в черном списке. Среди них есть бизнесмены, которые поселились здесь, потому что они не ужились в России с клептократической партией Путина. Также это те, кто лишился всего из-за сфальсифицированных судебных решений. Необходимо предоставлять убежище информаторам. Это стало особенно очевидно после отравления Александра Литвиненко. Диссиденты, защитники окружающей среды, студенческие активисты, борцы с коррупцией - всем им угрожает длинная рука Кремля, но им необходимо чувствовать себя в безопасности в Британии, уверен автор. EPA/VLADIMIR ZELENSKY Выполнение президентом Украины Владимиром Зеленским требования злоумышленника, захватившего автобус с пассажирами, вызвало в стране неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи соцсетей поддержали главу государства, объяснив его действия желанием снизить накал ситуации. Оппоненты посчитали, что это было проявлением слабости, и даже предположили, что это может открыть дорогу к переговорам с сепаратистскими образованиями на востоке страны. Корреспонденты Русской службы Би-би-си попытались разобраться в многообразии мнений и даже попробовали представить, как в подобной ситуации мог повести себя премьер Британии Борис Джонсон. После шести месяцев борьбы с раком врачи сообщили Таш Янг, что лечение оказалось безуспешным и ей осталось жить считанные недели. После шести месяцев борьбы с раком врачи сообщили Таш Янг, что лечение оказалось безуспешным и ей осталось жить считанные недели. После таких ошеломляющих новостей ее бойфренд Саймон тут же сделал ей предложение руки и сердца. Неизлечимо больная пациентка вышла замуж в больничной часовне