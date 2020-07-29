Китай заблокировал статью Путина о Второй мировой войне

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
29.07.20  

Посольство: Переехать из Эстонии в Россию хотят тысячи, но не все подходят

(0)
 
29.07.20  

«Чудо на Висле»: как поляки победили русских большевиков

(0)
 
29.07.20   Редакция

Германские налоговики покусились на святое

(0)
28.07.20   Редакция

Ходорковский купил всю редакцию «Медузы»

(0)
 
28.07.20  

Высоцкий: взгляд православного монаха

(0)
 
27.07.20   Редакция

Отрывки из новой книги Григория Родченкова «Дело Родченкова: Как я разрушил секретную допинговую империю Путина»

(0)
 
26.07.20   Редакция

The Washington Post: У США и России есть редкая возможность работать вместе над мирным соглашением по Карабаху

(0)
 
26.07.20  

Россия потребовала от США деоккупировать месторождения нефти в Сирии

(0)

последние за вчера, 28.07.20  
12:41   Редакция

Ходорковский купил всю редакцию «Медузы»

(0)
 
06:07  

Высоцкий: взгляд православного монаха

(0)
 
05:53  

Американский политолог— Россия и Запад попали в бессмысленный цикл «око за око»

(0)
 
05:39  

Шапито "Украина"

(0)
 
05:28  

Россия и польская «Конфедерация»: прощание с иллюзиями

(0)
 
05:17  

Генетики восстановили пути, по которым коронавирус попал в Россию и распространялся по стране

(0)
 
05:00   Редакция

Август в России: что может пойти не так?

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 29.07.20 04:32
скаут: Игорь Львович;
   
 

Китай заблокировал статью Путина о Второй мировой войне

28.07.2020

Китай заблокировал статью Путина о Второй мировой войне

Блокировка состоялась, несмотря на заключенное соглашение о сотрудничестве в информационной сфере.

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне была заблокирована на территории Китая.

Перевод статьи «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой Путин оправдывает пакт Молотова-Риббентропа, возлагает на руководство Польши ответственность за нападении Гитлера на страну и называет законным присоединение стран Балтии к СССР, появился на китайской версии сайта Sputnik (входит в группу «Россия сегодня») 20 июня.

Как сообщает «Медуза», материал был заблокирован в тот же день и, по данным сервиса WebSitePulse, не разблокирован до сих пор.

Причины его блокировки для китайской аудитории остаются неясными. В пресс-службе Sputnik не ответили, почему это могло произойти. Пресс-служба МИА «Россия сегодня» также отказалась комментировать ситуацию.

Блокировка состоялась даже несмотря на заключенное в 2018 году соглашение о стратегическом партнерстве между «МИА Россия Сегодня» и медиакорпорацией Китая - холдингом, объединяющим крупнейшие теле- и радиокомпании КНР.

В рамках этого соглашения российские госСМИ ежемесячно публикуют десятки материалов китайской пропаганды, например, о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, по данным Human Rights Watch, до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях.

Китайским журналистам запрещается негативно писать о России. Но продвинуть российскую повестку в китайском медиаполе возможно не всегда.

«Конечно, Китай сейчас гораздо более сильный партнер, чем Россия, и Россия намного больше зависит от Китая, чем Китай от России. Поэтому равного партнерства в потоке информации вряд ли можно ожидать», - замечает специалист по китайским медиа, профессор глобальных коммуникаций в Университете штата Джорджия Мария Репникова.

«У Китая есть своя позиция по Крыму, поэтому если бы Россия хотела опубликовать в китайских СМИ что-то в защиту аннексии [Крыма], то это было бы абсолютно невозможно», - поясняет профессор Кардиффского университета Сергей Радченко.

Статья Путина, напомним, стала ответом на принятую осенью прошлого года резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. В резолюции говорится, в частности, что Вторая мировая война стала результатом пакта Молотова-Риббентропа.

Путин жестко осудил резолюцию, заявив, что «ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма».

В статье президент, в частности, написал, что присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих стран и «соответствовало международному и государственному праву того времени».

статью прочитали: 49 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 