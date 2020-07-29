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дата публикации 29.07.20 04:39
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Суд снял арест с компаний из дела «крабового короля» после вмешательства Собчак

Сергей Титов  Forbes Staff  28.07.2020

Фото Юрия Смитюка / ТАССФото Юрия Смитюка / ТАСС

Сахалинский областной суд отменил арест компаний, связанных с «крабовым королем» Олегом Каном, и снял запрет на сделки с ними. Это «зеленый свет» для Ксении Собчак, которая ранее столкнулась с запретом на покупку долей в крабовом бизнесе

16 июля 2020 года Сахалинский областной суд отменил арест компаний из уголовного дела «крабового короля» Олега Кана. Это следует из копии письма в налоговую инспекцию по Сахалинской области от Елены Соглаевой, которая вместе с телеведущей Ксенией Собчак хочет приобрести эти компании. Во вторник, 28 июня, документ опубликовал Telegram-канал «Честный детектив», его подлинность и содержание подтвердил Forbes муж Соглаевой — бывший топ-менеджер «Роснефти» Игорь Соглаев.

Информация о том, что Сахалинский областной суд отменил постановление первой инстанции по делу Кана, содержится и на официальном сайте суда.

Что это значит

Арест мешал Соглаевой, которая в сделке представляет интересы мужа, и Ксении Собчак приобрести контрольные пакеты в двух компаниях — «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК). Это одни из крупнейших крабодобытчиков на Дальнем Востоке, которым принадлежат квоты на вылов около 10 000 тонн краба.

Теперь ограничения сняты и Соглаева просит налоговиков зарегистрировать сделки. Соответствующие документы нотариус направил в налоговую, подчеркивает Соглаева в письме.

Почему арестовали активы

30 марта 2020 года Южно-Сахалинский городской суд арестовал имущество «Монерона» и КУКа, а также запретил сделки с ними по ходатайству Следственного комитета. По версии следствия, бенефициаром компаний выступал Олег Кан, который находится в розыске по подозрению в организации убийства и контрабанде краба.

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За две недели до ареста Соглаева и Собчак купили акции «Монерона» и КУКа. По 40% в каждой из компаний должна была получить телеведущая, еще по 10% — Соглаева. Но сахалинские налоговики отказали покупательницам в регистрации сделок, сначала сославшись на недостоверность сведений, а затем — на решение об аресте компаний.

Как боролись с арестом

Из письма Соглаевой налоговикам следует, что она вместе с Собчак подала апелляционные жалобы на решение об аресте компаний. Кроме того, покупательницы пожаловались главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой, матери Собчак. Последняя в свою очередь обратилась к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с официальным письмом.

«Монероном» и КУКом владеет не Кан, а соответственно Дмитрий Пашов и Виктория Ледукова, которые не имеют отношения к делу «крабового короля», указывала Нарусова. На этом же настаивал и сам Кан уже в своем письме Бастрыкину. 

Что за бизнес покупают Собчак и Соглаева

По данным Соглаева, выручка обеих компаний за 2019 год превысила 23 млрд рублей, чистая прибыль составила около 10 млрд рублей. «Это привлекательный бизнес», — признавал бизнесмен. По отдельным видам краба маржа может достигать 100%, более 90% улова идет на экспорт, рассказывал ранее один из игроков рынка.

Вылов краба заинтересовал не только Соглаева с Собчак. В последние годы крупным игроком стал зять Геннадия Тимченко F 6 Глеб Франк, интерес к рынку проявляют и структуры Аркадия Ротенберга F 36, рассказывали Forbes и «Ведомостям» краболовы (представитель Ротенберга это отрицал).  

Именно после неудачных переговоров о продаже бизнеса с Франком у Кана обострились проблемы с законом, рассказывал «крабовый король». «Увидев, что у нас проблемы», уже Соглаев предложил Кану сделку и позвал Собчак в соинвесторы, говорил Кан. Представитель Франка отрицал интерес к бизнесу Кана и связь с его уголовным преследованием.

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